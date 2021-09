FC Barcelona versinkt im Chaos: "Entsetzlicher Albtraum"

Null Punkte, 0:6 Tore, Chaos allerorten: Der ruhmreiche FC Barcelona liegt nach der 0:3-Pleite in der Champions League gegen Benfica am Boden.

Natürlich musste sie nach diesem neuerlichen Debakel wieder kommen, die Frage aller Fragen. Und weil Ronald Koeman in der Krise des so ruhmreichen FC Barcelona nicht zum ersten Mal Auskunft über seinen stark gefährdeten Job geben musste, reagierte der Trainer schmallippig und gereizt. "Ich kann zu meiner Zukunft nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie der Verein darüber denkt", sagte der schwer angezählte Niederländer: "Und ich möchte keine weiteren Fragen dazu beantworten, es liegt nicht in meiner Hand."

Wie schon beim 0:3 gegen Bayern München zum Auftakt der Champions League waren die stolzen Katalanen auch beim 0:3 (0:1) bei Benfica Lissabon am Mittwochabend chancenlos und verloren erstmals überhaupt die ersten beiden Spiele in der Königsklasse. Nach dem Abgang von Superstar Lionel Messi im Sommer versinkt Barca im Chaos - Koemans Tage scheinen nach nur rund einem Jahr im Amt gezählt.

Das Urteil der spanischen Presse war schonungslos wie klar. Marca schrieb von einem "Totalschaden", Mundo Deportivo sah Koeman nach einem "weiteren Drama" wie einen Boxer "in den Seilen". AS titelte zu einem Foto des Trainers "Versenkt", Sport bezeichnete die Lage als "entsetzlichen Albtraum" und sah "eine untergegangene Mannschaft, die nicht konkurrenzfähig ist".

Für die spanischen Gazetten geht es schon nicht mehr darum, ob Koeman entlassen wird, sondern nur noch wann. Als geeigneter Zeitpunkt wird die kommende Länderspielpause genannt, zuvor droht Barca am Samstag (21.00 Uhr) bei Meister Atletico Madrid aber weiteres Ungemach. Aufgrund einer Sperre wird Koeman das Spiel sowieso schon nicht mehr von der Bank aus verfolgen. Als Nachfolger werden Klublegende Xavi, Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez oder Ex-Juve-Coach Andrea Pirlo gehandelt.

FC Barcelona: Wer könnte Ronald Koeman als Trainer nachfolgen? © getty 1/16 Der FC Barcelona bereitet sich auf die Trennung von Trainer Ronald Koeman vor. Nach Informationen von SPOX und Goal ist bei den Vorstandsbossen die Entscheidung gefallen, dass der Niederländer gehen muss. © getty 2/16 Koeman wird aktuell noch nicht entlassen, da eine Pause im dichtgedrängten Barca-Spielplan abgewartet werden soll. Nach dem 1:1 am Montag gegen Granada geht es am Donnerstag gegen Cadiz und am Sonntag gegen Levante. © getty 3/16 Eine bizarre Pressekonferenz am Mittwoch zeigt: Koeman kämpft um seinen Job. Dennoch sieht es danach aus, als sollte Koeman während der nächsten Länderspielpause Mitte Oktober abgelöst werden. Wer kommt als Nachfolger in Frage? © getty 4/16 XAVI: Der vermeintlich naheliegendste Kandidat wäre der langjährige Spielmacher Xavi, der seit 2019 den Al-Sadd SC aus Katar betreut. In 78 Pflichtspielen weist er einen Punkteschnitt von 2,08 auf. 2021 gewann er das Double. © getty 5/16 Erst im Mai hatte er seinen Vertrag aber vorzeitig bis 2023 verlängert und dabei eine angebliche Barca-Klausel dementiert. "Die Gerüchte, dass ich jederzeit gehen könnte, sind nicht korrekt", sagte Xavi. © getty 6/16 ROBERTO MARTINEZ: Der zweite der beiden Topkandidaten ist der aktuelle belgische Nationaltrainer Martinez. Er übernahm die Mannschaft 2016, führte sie 2018 ins WM-Halbfinale und 2021 ins EM-Viertelfinale. © getty 7/16 Nach Informationen von SPOX und Goal verfügt Martinez über eine Ausstiegsklausel, die ihm den Wechsel zu einem europäischen Topklub erlauben würde. © getty 8/16 THIERRY HENRY: Am Donnerstag vermeldete die Mundo Deportivo, dass auch Martinez' aktueller Assistent bei der belgischen Nationalmannschaft Henry ein Kandidat sei. Der Franzose stürmte von 2007 bis 2010 für Barca. © getty 9/16 JOACHIM LÖW: Der spanische Journalist Gerard Romero brachte bei einem Gespräch auf seinem Twitch-Kanal Löw als möglichen Kandidaten ins Spiel. Romero werden gute Kontakte zum FC Barcelona nachgesagt. © getty 10/16 Nachdem Löw im März seinen Abschied vom DFB nach der EM bekanntgegeben hatte, berichtete er davon, dass er spanisch lerne. Nach dem Turnier wolle er "einige Wochen und Monate richtig dranbleiben" und die Sprache perfekt verinnerlichen. © getty 11/16 Nach Informationen von SPOX und Goal spielt Löw in den Überlegungen von Barcas Klubführung derzeit aber keine Rolle. © getty 12/16 Neben Löw und den beiden Topfavoriten auf den Job Xavi und Martinez nannte Romero noch drei weitere mögliche Kandidaten: Phillip Cocu, Antonio Conte und Andrea Pirlo. © getty 13/16 PHILLIP COCU: Der Niederländer Cocu spielte einst selbst für Barca. Als Trainer führte er die PSV Eindhoven zwischen 2013 und 2018 zu drei Meistertiteln und einem Pokalsieg. © getty 14/16 Nach Engagements bei Fenerbahce (lediglich 15 Spiele) und dem englischen Zweitligisten Derby County ist Cocu seit 2020 arbeitslos. © getty 15/16 ANTONIO CONTE: Der Italiener beendete in der vergangenen Saison mit Inter Mailand die Serie-A-Dauerdominanz von Juventus Turin. Zwischen ihm und der Klubführung knirschte es aber schon länger, woraufhin sich die Wege trennten. © getty 16/16 ANDREA PIRLO: Von Conte geschlagen wurde unter anderem Pirlo, dessen erstes Trainerengagement bei Juventus scheiterte. Er landete mit Juve in seiner einzigen Saison im Amt lediglich auf Platz vier. Wie Cocu und Conte ist auch Pirlo aktuell arbeitslos.

FC Barcelona: Gehaltsobergrenze nach unten gesetzt

Doch so einfach ist eine Ablösung gar nicht zu stemmen - denn neben der sportlichen Krise plagt Barca auch eine finanzielle. Aufgrund einer Schuldenlast von mehr als einer Milliarde Euro konnte schon Messi nicht gehalten werden, nun schränkte Spaniens Ligaverband den Handlungsspielraum des Klubs weiter extrem ein.

Wie LaLiga am Mittwoch bekannt gab, wurde Barcas Gehaltsobergrenze von 347 Millionen Euro aus der Vorsaison auf 97 Millionen Euro für die laufende Spielzeit heruntergeschraubt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sprengen die Blaugrana diesen Rahmen massiv, es drohen deftige Strafzahlungen oder gar Punktabzüge in der kommenden Saison.

Ein Aus in der Gruppenphase der Champions League und ein Ausbleiben lukrativer Prämien in der K.o.-Phase würde die Lage zusätzlich verschärfen. Zwischen den unverändert hohen Ansprüchen des Weltklubs und dem miserablen Ist-Zustand sieht sich Koeman als die ärmste Sau. "Wir können dieses Barca nicht mit dem Barca von vor ein paar Jahren vergleichen", verteidigte er sich: "Für mich ist das glasklar."

Zumindest der Rückendeckung seiner Spieler kann sich der Europameister von 1988 (noch) sicher sein. "Ich glaube nicht, dass ein Trainerwechsel die Lösung wäre", sagte Landsmann Frenkie De Jong, und Ex-Weltmeister Sergio Busquets betonte: "Die Verantwortung liegt auch bei den Spielern. Wir sind in einer kritischen Situation." Nur Lippenbekenntnisse sind da aber kein Ausweg.