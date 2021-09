Am 2. Spieltag der Champions League empfängt RB Leipzig den FC Brügge. Hier das Spiel im Liveticker.

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League JETZT im Liveticker - 1:0

RB Leipzig vs. FC Brügge 1:0 Tore 1:0 Nkunku (5.) Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Mukiele - Laimer, Kampl, Nkunku, Szoboszlai, Forsberg - Poulsen Aufstellung FC Brügge Mignolet - Clinton, Hendry, Nsoki, Sobol - Vanaken, Rits, Balanta, Sowah, Lang - De Ketelaere Gelbe Karten

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier gehts zum Refresh der Seite.

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League JETZT im Liveticker - 1:0

10. | Und schon bricht Charles De Ketelaere nach einem Zuspiel von Stanley N'Soki auf der linken Seite durch, schüttelt den plump zu Werke gehenden Willi Orban ab. Mit einer starken Parade hält Peter Gulacsi die Führung fest. Erst dann ertönt der Pfiff, der auf die Abseitsposition des belgischen Stürmers hinweist.

8. | Brügge zeigt sich wenig geschockt. Der belgische Meister ergreift die Initiative, unternimmt etwas nach vorn. Für die Sachsen ist das hier noch längst nicht ausgestanden.

6. | Den italienischen Videoschiedsrichtern Paolo Valeri und Maurizio Mariani bleibt bei der Sichtung der Bilder also nicht verborgen, dass Emil Forsberg nicht einmal auf gleicher Höhe stand. Dank der VAR-Überprüfung gehen die Rasenballer in Führung.

5. | Tooooor! RB LEIPZIG - FC Brügge 1:0. Dann hat Nkunku freie Bahn. Emil Forsberg bedient den Franzosen, der mit dem rechten Fuß abschließt. Keeper Simon Mignolet ist noch dran vermag den Einschlag im linken Eck aber nicht zu verhindern. Dann ertönt der Abseitspfiff. Die Szene kommt allerdings nochmals auf den Prüfstand. Es geht um das Zuspiel von Dominik Szoboszlai auf Forsberg. Doch das ist kein Abseits. Der Treffer wird doch anerkannt.

4. | Auf der Gegenseite geht Christopher Nkunku ins Laufduell gegen Jack Hendry und Clinton. Letzterer kommt zu Fall, was unverständlicherweise zu einem Freistoß für Brügge führt.

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League heute im Liveticker - Blitztor für RB!

2. | Früh im Spiel tauchen die Gäste im Strafraum auf. Charles De Ketelaere erläuft den Ball auf rechts. in dessen flache Hereingabe rutscht Mohamed Simakan und klärt für Lepizig zur Ecke.

1. Der Ball rollt in Leipzig! Bei überschaubaren 13 Grad und bewölktem Himmel soll es heute Abend von oben trocken bleiben.

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League heute im Liveticker - Anpfiff 1.Halbzeit

Nach der 3:6 Klatsche gegen Manchester City braucht RB Leipzig dringend einen Sieg gegen den FC Brügge am 2. Spieltag der Champions League. Hier könnt Ihr das gesamte Spiel im Liveticker verfolgen.

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

In der Gruppenphase der Königsklasse sind die Leipziger zum vierten Mal dabei. Das Erreichen des Halbfinales im Jahr 2020 stellte den bisherigen Höhepunkt dar. Zu einem Aufeinandertreffen mit Brügge aber ist es bislang nicht gekommen. Der 17-fache belgische Meister stand zweimal in einem Europapokalfinale und unterlag dabei 1976 im UEFA Cup und 1978 im Landesmeister-Wettbewerb jeweils dem FC Liverpool. Seit es die Champions League gibt, ist Brügge zum neunten Mal dabei, blieb aber bisher immer in der Gruppenphase hängen.

Vor Beginn: Und so startet Brügge: Mignolet - Clinton, Hendry, Nsoki, Sobol - Vanaken, Rits, Balanta, Sowah, Lang - De Ketelaere

Vor Beginn: So beginnt RB Leipzig heute: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Mukiele - Laimer, Kampl, Nkunku, Szoboszlai, Forsberg - Poulsen

Vor Beginn: Bei RB wurde offenbar intern bereits entschieden, wer der nächste Sportdirektor werden soll. "Mario Gomez wird nicht Sportdirektor", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff jedoch bezüglich der Medienberichte, dass Gomez im Rennen um den Posten sei. "Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen", fügte Minztlaff sogar hinzu.

Vor Beginn: Aufgrund der Sperre von Angelino ist die Umstellung auf eine Viererkette bei den Leipzigern zu erwarten. Mit Dani Olmo und Marcel Halstenberg fehlen mindestens zwei weitere Leistungsträger.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zu RB Leipzigs vs. FC Brügge am 2. Spieltag der Champions League! Das Spiel wird um 21 Uhr vom slowenischen Schiedsrichter Slavko Vincic angepfiffen.

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Laimer, Kampl - Nkunku, A. Haidara, Forsberg - Poulsen

Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol - Laimer, Kampl - Nkunku, A. Haidara, Forsberg - Poulsen Brügge: Mignolet - Clinton, Hendry, Nsoki, Sobol - Rits, Balanta, Vanaken - Lang, Sowah - De Ketelaere

RB Leipzig vs. FC Brügge: Champions League heute im TV und Livestream

RB Leipzigs vs. FC Brügge ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge. Beginnend mit den Vorberichten ab 20.30 Uhr erwartet euch dort folgende Crew:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Sandro Wagner

DAZN zeigt pro Spieltag der Gruppenphase in der 15 der 16 Champions-League-Duelle, Amazon Prime zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstag.

RB Leipzig vs. FC Brügge könnt Ihr somit über den kostenlosen Probemonat auf DAZN sehen, der nur noch bis zum 30. September verfügbar ist. Anschließend bleiben euch noch die Optionen, ein Monatsabonnement für 14,99 Euro abzuschließen oder mit dem Jahresabo für 149,99 Euro zwei Monatsraten zu sparen.

Champions League: Diese Spiele laufen heute live am 2. Spieltag

RB Leipzig vs. FC Brügge wird gemeinsam mit fünf anderen Partien um 21 Uhr angepfiffen.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas Istanbul Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol