Die zweite Hälfte des ersten Champions-League-Spieltags steht an. In einer Konferenz tickern wir die Vorrundenspiele am Mittwoch für Euch live mit.

Nach dem gestrigen Start in die neue Champions-League-Saison wird heute der zweite Teil des ersten Spieltags absolviert. Mit Borussia Dortmund und RB Leipzig sind zwei deutsche Mannschaften im Einsatz. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Champions League: Konferenz am Mittwoch heute im Liveticker

Vor Beginn: Hier sind alle Partien im Überblick:

18.45 Uhr - Besiktas - BVB

18.45 Uhr - Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

21.00 Uhr - Inter Mailand - Real Madrid

21.00 Uhr - Atletico Madrid - FC Porto

21.00 Uhr - FC Brügge - Paris Saint-Germain

21.00 Uhr - FC Liverpool - AC Mailand

21.00 Uhr - Manchester City - RB Leipzig

21.00 Uhr - Sporting - Ajax Amsterdam

Vor Beginn: Borussia Dortmund trifft um 18.45 Uhr auf den türkischen Meister Besiktas Istanbul. RB Leipzig hat danach eine besonders schwierige Aufgabe vor sich. Es geht gegen den Vorjahresfinalisten Manchester City. Paris Saint-Germain, Inter Mailand, Real Madrid und Atletico Madrid müssen ebenfalls heute ran.

Vor Beginn: Wie es bereits gestern der Fall war, finden auch heute zwei Spiele um 18.45 Uhr und sechs weitere um 21 Uhr statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Champions League am Mittwoch. Auch heute werden acht Spiele des ersten Spieltags absolviert.

Champions League: Konferenz am Mittwoch heute TV und Livestream

Wollt Ihr die Champions-League-Partien einzeln oder in der Konferenz verfolgen? Ihr habt die Wahl, denn DAZN bietet Euch exakt beides an. Der Streamingdienst zeigt nämlich alle Einzelspiele live und in voller Länge. Die Konferenz läuft bereits ab 18.30 Uhr.

Mit einem Abonnement, das im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro kostet, könnt Ihr nach Ablauf des kostenlosen Probemonats auf das DAZN-Angebot zugreifen.

Champions League, 1. Spieltag: Die Ergebnisse von gestern