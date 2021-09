Inter vs. Real Madrid heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream, Liveticker, Anpfiff

Inter Mailand gegen Real Madrid: In der Gruppe D der Champions-League-Vorrunde kommt es zu einem namhaften Duell. SPOX sagt, wo die Partie im TV und Livestream übertragen und im Liveticker begleitet wird.

Inter vs. Real Madrid heute live in der Champions League: Anpfiff, Ort

Es ist fast alles so wie vergangene Saison: Real Madrid, Inter Mailand und Shakhtar Donetsk befinden sich in der Champions-League-Vorrunde zum zweiten Mal in Folge in derselben Gruppe. Neu ist nur: Sheriff Tiraspol ist anstelle von Borussia Mönchengladbach dabei.

Die Top-Partie dieser Gruppe D findet bereits zum Auftakt statt: Die Königlichen aus Madrid sind zu Gast in Italien, stehen dort am heutigen Mittwoch, den 15. September Inter gegenüber. Das Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden italienischen Meister und dem Rekordmeister Spaniens im Giuseppe-Meazza-Stadion beginnt um 21 Uhr.

Inter vs. Real Madrid heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Inter gegen Real wird nicht live im Free-TV übertragen, lässt sich aber dennoch hautnah verfolgen. DAZN strahlt die 90 Minuten exklusiv aus. Kommentator ist Carsten Fuß, Experte Christian Bernhard.

Der Streamingdienst besitzt ab dieser Saison die Rechte an der Übertragung von 121 Begegnungen der Königsklasse. In der Gruppenphase werden dabei sieben von acht Dienstagsspiele und acht von acht Mittwochsspiele live bei DAZN gezeigt.

Inter vs. Real Madrid heute live in der Champions League im Liveticker

Wer geht im San Siro an Spieltag eins als Gewinner hervor?

Champions League, 1. Spieltag: Begegnungen und Ergebnisse