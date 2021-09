Die Champions League ist zurück! Heute finden die ersten acht Spiele der Gruppenphase statt. Wir erklären Euch, warum diese nicht bei Sky live im TV und im Livestream gezeigt werden.

Die Champions League heute live sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Es geht wieder los! Ab dem heutigen Dienstag, 14. September, spielen die besten Mannschaften Europas in der Champions League um den Titel.

In der Saison 2021/22 müssen sich alle Fans auf einige Veränderungen einstellen. So spielen mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo die zwei Topstars der Champions League bei neuen Vereinen, in der K.o.-Phase gilt die Auswärtstorregel nicht mehr und auch bei den Liveübertragungen der Spiele in Deutschland wird sich einiges ändern. Ein lange in die Übertragung der Champions League involvierter Anbieter ist nicht mehr dabei.

Champions League: Darum zeigt Sky die Spiele am Dienstag nicht live im TV und Livestream

In der vergangenen Saison teilten sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Champions League.

Während DAZN in der kommenden Saison 121 der 137 Spiele exklusiv im Livestream zeigt, sucht man den Namen Sky bei den Liveübertragungen am heutigen Dienstag und auch zukünftig vergeblich. Der Grund: Sky ist beim Millionenpoker um die Übertragungsrechte der Königsklasse des Fußballs leer ausgegangen.

Gänzlich auf Fußball müssen Sky-Kunden in dieser Saison aber nicht verzichten. Der Pay-TV-Sender hat die Samstagsspiele und alle Begegnungen während englischen Wochen im Angebot, dazu alle Spiele der 2. Bundesliga und die Premier League im Angebot.

Netzreaktionen zur CL-Auslosung: "Die Geisterbahn des Fußballs" © getty 1/11 Die Champions-League-Auslosung hielt einige Kracher bereit: Unter anderem landeten die "Traditionsklubs" PSG, Manchester City und RB Leipzig in einer Gruppe A. Klar, dass das Netz dazu etwas zu sagen hatte. Die besten Reaktionen. © Twitter 2/11 © Twitter 3/11 Florian Bogner (Redakteur bei Eurosport) © Twitter 4/11 Sascha Staat (Freier Sportjournalist) © Twitter 5/11 Stefan Döring (Journalist bei der Rheinischen Post) © Twitter 6/11 © Twitter 7/11 © Twitter 8/11 Thomas Nowag (Redakteur beim Sport-Informations-Dienst) © Twitter 9/11 Felix Tamsut (Freier Sportjournalist, Deutsche Welle): "Zwei menschenrechtsverletztende Länder, die Fußball zum Sportswashing benutzen, ein Energydrinkhersteller, der einen TV-Sender besitzt, der rechten Ansichten und Corona-Skeptikern eine Bühne gibt." © Twitter 10/11 © Twitter 11/11

Champions League 2021/22: Übertragung im TV und Livestream

Auf eine Liveübertragung eines Champions-League-Spieles im Free-TV müssen wir in der Saison 2021/22 sehr lange warten. Der Grund: Nur das Finale am 28. Mai wird vom ZDF live im Free-TV, und auch in einem kostenlosen Livestream übertragen.

DAZN sicherste sich wie bereits beschrieben die Übertragungsrechte am Großteil der Spiele. DAZN-Kunden sehen alle Mittwochsspiele und fast alle Dienstagsspiele sowie zahlreiche Konferenzen.

Die restlichen 16 Spiele werden exklusiv von Amazon Prime Videolive übertragen. Dabei handelt es sich um das Topspiel an jedem Champions-League-Dienstag. Amazon Prime kostet aktuell pro Monat 7,99 Euro und im Jahr 69 Euro.

Auch DAZN ist nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos (14,99 Euro im Monat oder einmal im Jahr 149,99 Euro) zu empfangen. Noch bis 30. September besteht für alle die Möglichkeit DAZN 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Champions League, 1. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream - wo läuft was?