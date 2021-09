Champions League, Stimmen und Reaktionen - Reus: "Das ist mir völlig wurscht"

Borussia Dortmund hat gegen Sporting Lissabon sein zweites Spiel in der Champions League gewonnen und die Mannschaft holte sich nach dem 1:0 ein Lob von Trainer Marco Rose ab. RB Leipzig spielte bei der 1:2-Pleite gegen den FC Brügge hingegen "viel zu hektisch". Die Stimmen zum Dienstagabend.

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 1:0

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Insgesamt war Sporting sehr gut organisiert. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu wenige tiefe Läufe, dafür aber ein herausragendes Gegenpressing. Uns fehlte durch den Ausfall von Erling Haaland etwas Wucht, wir konnten viele Flanken nicht verwerten. Ich glaube trotzdem, dass es eine ordentliche Partie war von meiner Mannschaft. Seit Wiesbaden haben wir zum ersten Mal kein Gegentor kassiert. Sporting ist nicht umsonst in der Champions League. Wir haben uns reingehauen und füreinander gearbeitet."

... Mo Dahoud: "Mo Dahoud hat eine Selbstdiagnose gestellt: Das Innenband tut weh. Er hat Schmerzen. Für das Wochenende ist er dadurch raus."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Es hat sich sehr schwer angefühlt. Ich glaube nicht, dass wir die beste Leistung gezeigt haben, aber wir wollten unbedingt den Sieg aus Istanbul beim ersten Heimspiel vergolden. Und es ist mir völlig wurscht, ob wir einen Torschuss oder einhundert abgegeben haben. Insgesamt hatten wir eine positive Einstellung, auch gegen den Ball."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben das Spiel angenommen und dagegengehalten. Es war nicht alles perfekt, aber die Einstellung hat gestimmt. Wie schon gegen Gladbach haben wir alles versucht und dann gewinnt man eben auch mal mit einem Tor Vorsprung - - auch wenn man nicht glänzt."

BVB-Noten: Akanji wird zum Boss - drei Spieler nur ausreichend © getty 1/16 Borussia Dortmund hat am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase den zweiten Sieg eingefahren. Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Sporting aus Lissabon mit 1:0 (1:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Trotz einiger guter Angriffe der Gäste im ersten Durchgang nicht ein Mal ernsthaft geprüft. Alle 5 Schüsse gingen am Kasten vorbei. Nach dem Wechsel musste der 23-Jährige nur bei einem harmlosen Kopfball eingreifen. Note: 3,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Hielt sich mit Flankenläufen sehr zurück, kaum ein Ball kam an. Aufmerksam bei Lissabons früher Chance durch Pedro Porro (7.). Manko: wieder 22 Ballverluste, alleine 14 vor der Pause. Note: 3,5. © getty 4/16 MATS HUMMELS: Dortmunds Abwehrchef gleich mit zwei Patzern gegen Lissabons Paulinho (22., 23.). Da hatte der Routinier Glück. Im zweiten Durchgang souveräner und zweikampfstärker. Stark im Spielaufbau, mit den meisten Ball-Aktionen (98). Note: 3. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Räumte gleich zwei Mal hinter den Fehlern seines Abwehrchefs auf. Sehr umsichtig. Auch im Spielaufbau mit vielen Anteilen und den meisten Pässen (80). Super Vorlage auf Reus (18.) und auch Ausgangspunkt vorm 1:0 (37.). Note: 2. © IMAGO / Revierfoto 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Zurückhaltender Auftritt des Portugiesen gegen seine Landsleute. Stand hinten gegen Pedro Porro nicht immer sicher und offensiv zu oft auf der Bremse - ungewohnt. Ein guter Schuss wurde gerade noch geblockt (65.). Note: 4. © getty 7/16 AXEL WITSEL: Als alleiniger Sechser im defensiven Mittelfeld erst etwas verloren, zumal nach Dahouds Ausfall. Bekam das Spiel dann aber immer besser in den Griff. Viele Ballgewinne (12), irre starke Passquote (97 Prozent). Note: 2. © getty 8/16 MAHMOUD DAHOUD: Das Spiel war gerade erst losgegangen, da war es für den Mittelfeld-Abräumer schon wieder beendet. Nach nur drei Minuten verletzte sich der 25-Jährige bei einem Pressball und musste in die Kabine humpeln. Keine Bewertung. © getty 9/16 JUDE BELLINGHAM: Schon sein 10. Startelfeinsatz in der CL - der 18-Jährige setzt weiter Maßstäbe. Hatte erst mit dem kompakten Spiel der Portugiesen zu kämpfen. Kurz vor der Pause aber mit dem wichtigen Assist zur 1:0-Führung. Blöde Gelbe Karte. Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Unglückliches Spiel des Kapitäns. War zunächst auf den Flügeln unterwegs und dort nicht in der Lage, Struktur ins Spiel zu bringen. Verstolperte zwei vielversprechende Anspiele (18., 35.). Nach dem Wechsel mit einem Abseitstreffer. Note: 4. © IMAGO / Eibner 11/16 THORGAN HAZARD: Hatte einige gute Ideen, aber keine zündete. Das lag aber teils auch an seinen Nebenleuten. Wechselte immer wieder die Seiten, lief sich aber genauso häufig wieder fest. Note: 3,5. © getty 12/16 DONYELL MALEN: Ist der Knoten nun geplatzt? Dortmunds 30-Mio.-Mann mit dem ersten Treffer in Schwarz-Gelb - so wichtig! Ansonsten wieder etwas zu bemüht und oft nicht präzise genug. Der Matchwinner hat noch viel Luft nach oben. Note: 2,5. © IMAGO / Eibner 13/16 JULIAN BRANDT (ab 8.): Musste schon früh für den verletzten Dahoud ran. Sehr engagiert, aber oft etwas übereifrig. Der Rückwärtsgang fehlt weiter in seinem Schaltgetriebe, für den BVB-Motor ist das gefährlich. Note: 4. © getty 14/16 MARIUS WOLF (ab 70.): In den letzten zwanzig Minuten für den ausgepowerten Hazard auf dem Feld. Fand in der Schlussminute nicht den Passweg zum gut postierten Reus. Keine Bewertung. © getty 15/16 REINIER (ab 75.): 15 Minuten Einsatzchance für den Brasilianer, der den Torschützen Malen spät ersetzte. Konnte sich nicht groß in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 16/16 NICO SCHULZ (ab 75.): Weil es nicht Guerreiros großer Tag war, durfte auch Schulz mal wieder auf der linken Abwehrseite ran, jedenfalls kurz. Machte seine Sache ganz ordentlich und keine Fehler. Keine Bewertung.

RB Leipzig - FC Brügge 1:2

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Wir hatten in der ersten Halbzeit die Führung und dann war die restliche Halbzeit komplett hektisch. Wir haben viele Bälle verloren und nicht gut gespielt. Brügge hat dann die zwei Tore erzielt. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben uns Chancen erspielt. Wenn wir vorne konsequenter spielen, können wir das Spiel vielleicht drehen. Aber die erste Halbzeit tut uns weh."

... die Frage, welche Aspekte die Mannschaft nicht umgesetzt habe: "Wir haben uns nicht an den Matchplan gehalten. Wir haben zu viele Bälle verloren - haben wir selber den Ball erobert, haben wir ihn direkt zurückgegeben. Es war so hektisch - ich habe in der Halbzeit probiert, die Jungs zu beruhigen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber keine Tore erzielt."

Kevin Kampl (RB Leipzig) über ...

... das Spiel: "Das darf uns nicht passieren. Wir gehen in Führung und werden danach viel zu hektisch. Wenn uns das nicht passiert, dann kann so ein Spiel auch mal 4:0 ausgehen. das müssen wir uns klar ankreiden. Es war ein bitterer Abend."

... die weiteren Spiele: "Wir brauchen viel Optimismus. Es ist eine sehr starke Gruppe, wir haben natürlich eine ganz schlechte Ausgangslage, aber wir haben noch vier Spiele. Wir werden weiter mit Herz und Leidenschaft versuchen Punkte zu sammeln."

Paris Saint-Germain - Manchester City 2:0

Lionel Messi (PSG): "Es war der perfekte Abend gegen einen tollen Gegner. Ich bin sehr glücklich über meinen Treffer, nachdem ich zuletzt nicht spielen konnte. Ich gewöhne mich Schritt für Schritt ein. Wichtig ist, dass wir weiter siegen. Unser Zusammenspiel wird immer besser werden, Spiel für Spiel. Wir müssen zusammen wachsen und uns steigern. Wir haben noch eine Menge Dinge, die wir verbessern können."

Real Madrid - Sheriff Tiraspol 1:2

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Wir sind mehr als besorgt, wir sind traurig. Wir haben mit Intensität und Engagement gespielt. Wir haben wegen der kleinen Details verloren. Es ist schwer zu erklären."

Casemiro (Real Madrid): "Das ist Fußball, sie haben zweimal geschossen und zwei Tore erzielt. Es gibt viele Möglichkeiten, zu verlieren, und ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Hier ist der Anspruch, immer zu gewinnen, aber wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."