Am 2. Spieltag der Champions League sind der BVB und RB Leipzig gefragt. Hier könnt Ihr die gesamte Action in der Dienstags-Konferenz im Liveticker verfolgen.

Die Champions League erwartet uns heute mit acht Begegnungen, bei denen unter anderem der BVB und RB Leipzig antreten. Die sechs späteren Duelle könnt Ihr hier in der Dienstags-Konferenz im Liveticker verfolgen.

Champions League: Dienstags-Konferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Paris lernt Thilo Kehrer währenddessen von Lionel Messi, einem der besten Offensivspieler aller Zeiten. "Jeden Tag im Training gegen Spieler von solcher individueller Klasse zu trainieren, gegen Spieler wie Messi, heißt: Du lernst jeden Tag dazu", erklärte der 25-Jährige gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Vor Beginn: Ob der BVB offensiv gegen Sporting wie gewohnt auf seinen Superstar Erling Haaland setzen kann, ist noch unklar. Voraussichtlich wird sich erst im Laufe des heutigen Tages entscheiden, ob der 21-Jährige fit genug ist für die Startformation.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Dienstags-Konferenz im Liveticker! Um 21 Uhr geht es los.

Champions League: Dienstags-Konferenz heute im TV und Livestream

Die Champions League ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt fast alle Spiele der Champions League exklusiv und in voller Länge. Dort habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Dienstags-Konferenz, die dort bereits um 18.30 Uhr beginnt. Heute fehlt dort jedoch eine wichtige Begegnung: Amazon Prime zeigt BVB vs. Sporting Lissabon live und exklusiver Länge, dieses Duell ist nicht bei der DAZN-Konferenz zu sehen.

Champions League: Der Dienstag am 2. Spieltag im Überblick

Heute steht mit PSG vs. Manchester City das beste Duell der diesjährigen Gruppenphase in der Champions League an.

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas Istanbul Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol