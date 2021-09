BVB vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 2:1-Auftaktsieg über Besiktas in der Gruppe C der Champions League jagt Borussia Dortmund heute gegen Sporting Lissabon den nächsten Dreier. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie am zweiten Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

BVB vs. Sporting - Champions League, 2. Spieltag: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Mit einem 2:1-Sieg gegen Besiktas Istanbul ist Borussia Dortmund in die Champions-League-Saison 2021/22 gestartet. Der nächste Gegner in der Gruppe C heißt am heutigen Dienstag (28. September) Sporting Lissabon. Gespielt wird im Signal Iduna Park, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Grund zur Sorge gibt es trotz des Sieges jedoch schon. Die beiden schwarz-gelben Leistungsträger Marco Reus und Erling Haaland könnten das Spiel verpassen, beide fehlten bereits bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag. Kapitän Reus hat mit einer Kapselreizung im Knie zu kämpfen, Haaland hat muskuläre Probleme.

Am Montagnachmittag gab BVB-Coach Rose keine allzu großen Hoffnungen auf ein Haaland Comeback: "Bei ihm tut es noch richtig weh". Beim Kapitän der Borussen, Marco Reus, wird es laut Rose "eng", ob er gegen Sporting mitwirken kann.

Champions League: Die heutigen Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas Istanbul Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol

BVB vs. Sporting, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der Champions League läuft bei DAZN. Das Spiel zwischen dem BVB und Sporting ist jedoch keines davon. Wer die Begegnung heute live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt einen Zugang zu Amazon Prime. Die Video-on-Demand-Plattform ist seit dieser Saison ebenfalls Rechteinhaber am prestigereichsten Wettbewerb im Vereinsfußball und zeigt insgesamt 16 Spiele live. Während der Gruppenphase seht Ihr jeden Dienstag ein Spiel bei Amazon Prime, den Rest zeigt DAZN.

Amazon Prime ist nicht kostenlos, sondern benötigt ein Abonnement, um das Angebot freizuschalten zu können. Dieses kostet nach Ablauf des Gratismonats im Monat 7,99 Euro und im Jahr 69 Euro.

Die anderen sieben Matches heute zeigt DAZN - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Mit einem Abo könnt Ihr die Livestreams abrufen. Dafür müsst Ihr entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr zahlen. Auch der Streamingdienst bietet Euch an, das Angebot einen Monat kostenfrei zu testen. Ab Oktober gilt dies jedoch bereits nicht mehr.

BVB vs. Sporting - Champions League: 2. Spieltag im Liveticker

Als Alternative könnt Ihr BVB - Sporting auch im Liveticker verfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst nichts vom Spiel. Zudem wird bei SPOX auch in Liveticker-Form eine Konferenz angeboten.

Hier geht's zum Liveticker: BVB vs. Sporting Lissabon.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

BVB vs. Sporting - Champions League, 2. Spieltag: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud - Moukoko, Malen

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, T. Hazard, Dahoud - Moukoko, Malen Sporting: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal - Joao Palhinha, Matheus Nunes - Pedro Porro, Ruben Vinagre - Sarabia, Paulinho, Nuno Santos

Champions League: Borussia Dortmunds Gruppe C vor dem 2. Spieltag