Borussia Dortmunds Champions-League-Auftakt gegen Besiktas wird nicht live im Free-TV ausgestrahlt. Es gibt dennoch eine Möglichkeit, die Partie kostenlos zu verfolgen. SPOX klärt auf, wie das geht.

Hier den Gratis-Probemonat bei DAZN sichern und Besiktas - BVB heute live sehen!

BVB: Besiktas gegen Borussia Dortmund - Anstoß, Termin, Ort

Der Startschuss fällt in der Türkei: Für Borussia Dortmund fängt die Gruppenphase der Champions League auswärts gegen Besiktas an. Wann? Am heutigen Mittwoch, den 15. September ist es so weit, der Anpfiff ertönt dabei bereits um 18.45 Uhr.

Sechs Gruppenspiele finden immer ab 21 Uhr statt, etwas mehr als zwei Stunden zuvor aber auch schon andere Begegnungen. Die Königsklassen-Premiere des BVB in der neuen Saison findet im Vodafone Park, wo die Fans oftmals für eine ohrenbetäubende Stimmung sorgen, statt.

BVB: Besiktas gegen Borussia Dortmund im Free-TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live im kostenlosen Livestream

Im Free-TV wird die Champions League in der Gruppenphase schon seit geraumer Zeit nicht mehr übertragen. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das BVB-Spiel heute kostenlos zu verfolgen.

Zunächst die Information: Ausgestrahlt werden die 90 Minuten bei DAZN. Tobi Wahnschaffe moderiert ab dem Sendungsstart um 17.45 Uhr, Experte ist Ralph Gunesch. Der Ex-Profi wird das Aufeinandertreffen zwischen Besiktas und Dortmund dann an der Seite von Kommentator Uli Hebel begleiten.

Der Streamingdienst ist grundsätzlich kostenpflichtig, allerdings gibt es für Neukunden dort zunächst das Angebot, einen Gratis-Probemonat wahrzunehmen. Diese können die Plattform dann kostenlos und gleichzeitig uneingeschränkt testen. DAZN bietet diesen kundenfreundlichen Service schon seit fünf Jahren an, jedoch wird dieser zum Oktober eingestellt. Heißt: Nur noch diesen Monat lässt sich die Testphase buchen.

Anschließend kann zwischen zwei Abo-Modellen gewählt werden - sofern es denn überhaupt mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft weitergehen soll. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro, das Jahresabo 149,99 Euro.

CL-Power-Ranking: Mehr Top-Favorit geht nicht - Juve und Barca stürzen ab © getty 1/33 Die Königsklasse geht wieder los - aber wer ist eigentlich der Topfavorit in dieser Saison? Wo reihen sich die deutschen Klubs ein und warum ist Juventus so schwach einzuschätzen? Das Power Ranking gibt Aufschluss. © getty 2/33 PLATZ 32 - Sheriff Tiraspol: Die Neulinge aus Moldau bzw. der nicht anerkannten Republik Transnistrien. Für den großen Unbekannten wäre in einer Gruppe mit Donezk, Real und Inter jeder Punktgewinn eine Sensation. © getty 3/33 PLATZ 31 - Malmö FF: Die Schweden sind mal wieder dabei - und mal wieder krasser Außenseiter. In Malmös Kader gehört der Ex-Nürnberger Antonio Colak zu den prominenteren Spielern. Malmös Ziel kann nur Platz 3 lauten. © getty 4/33 PLATZ 30 - Young Boys: Der Schweizer Meister ist gegen Atalanta, Villarreal und ManUnited wohl ohne große Chancen. Angreifer Felix Mambimbi ist ein interessanter Spieler, Trainer David Wagner auch in Deutschland bekannt. © getty 5/33 PLATZ 29 - Club Brügge: So etwas wie ein Dauergast in der CL, aber in der Todesgruppe mit Leipzig, ManCity und PSG der krasseste aller Außenseiter. Immerhin: Brügge verfügt über ein halbes Dutzend hochtalentierter Kicker. © getty 6/33 PLATZ 28 - Dynamo Kiew: Die Nummer eins der Ukraine stellt auch das Gros der Nationalmannschaft, unter anderem kickt Supertalent Viktor Tsygankov im Angriff. Trainer Mircea Lucescu ist aber der heimliche Star. © getty 7/33 PLATZ 27 - Besiktas: Der türkische Double-Sieger ist stark in die Saison gestartet, in der BVB-Gruppe mit Sporting in etwa auf Augenhöhe - und hat mit Miralem Pjanic und Mitchy Batshuayi nochmal aufgerüstet. © getty 8/33 PLATZ 26 - Sporting: Der zweite Außenseiter in Gruppe C. Ordentlicher Saisonstart des portugiesischen Meisters. Aber: Abwehrtalent Nuno Mendes wird heftig fehlen. Pedro Goncalves ist noch der größte "Star" im Team. © getty 9/33 PLATZ 25 - Schachtjor Donezk: Europas brasilianische Außenstelle hat die Vormachtstellung in der Ukraine verloren. Der Kader ist immer noch gut genug für Überraschungen, die müssten gegen Inter und Real aber auch her… © getty 10/33 PLATZ 24 - FC Porto: An sich immer ein Kandidat für die K.o.-Runde, mit Liverpool, Milan und Atletico in der Gruppe aber allenfalls mit minimalen Chancen aufs Weiterkommen. Dazu kommt ein holpriger Saisonstart. © getty 11/33 PLATZ 23 - Zenit: Russlands Meister ist schon wieder in der Spur und gegen Chelsea, Juventus und Malmö nicht chancenlos. Neben den vielen russischen Nationalspielern sticht der iranische Angreifer Sardar Azmoun heraus. © getty 12/33 PLATZ 22 - Benfica: Die Roten rauschen bisher durch die Liga und gelten in der Bayern-Gruppe als Außenseiter-Tipp auf Platz zwei. Ausgewogener Kader mit einigen tollen Zockern vor allem im Angriff. © getty 13/33 PLATZ 21 - Red Bull Salzburg: Österreichs Dominator walzt auch in dieser Saison alles platt. Der neue Trainer Matthias Jaissle führt das RB-Erbe gnadenlos fort und Salzburg hatte Losglück: In Gruppe G gibt es keinen Giganten. © getty 14/33 PLATZ 20 - FC Villarreal: Der Europa-League-Sieger war schon mal in der Königsklasse dabei und schielt im Kampf gegen ManUnited und Atalanta auf Rang zwei. Allerdings ist der Saisonstart bisher eher missglückt. © getty 15/33 PLATZ 19 - OSC Lille: Der Überraschungsmeister aus Frankreich erlebt derzeit etwas den Post-Triumph-Blues. Trotzdem: Für Lille ist die CL ein einziger Festakt und die Chance auf die K.o.-Runde absolut realistisch. © getty 16/33 PLATZ 18 - RB Leipzig: Der Saisonstart ging voll daneben und die Gruppengegner könnten schwerer kaum sein. Leipzig benötigt ein kleines Wunder, um die K.o.-Runde zu schaffen. Platz drei wird's wohl eher werden. © getty 17/33 PLATZ 17 - Juventus: Die Alte Dame ist mittendrin im Umbruch, der Saisonstart war katastrophal. Trainer Max Allegri muss schon zaubern, wenn Juventus etwas mit dem CL-Titel zu tun haben möchte. © getty 18/33 PLATZ 16 - Ajax: Die Niederländer dürften in der Dortmund-Gruppe Favorit auf Platz zwei sein. Die K.o.-Phase sollte es schon sein und dann ist mit einer erneut hochtalentierten Mannschaft einiges möglich. © getty 19/33 PLATZ 15 - VfL Wolfsburg: Die Wölfe hatten Losglück, in Gruppe G tummelt sich kein Kracher. Das Achtelfinale sollte machbar sein, gleich das Auftaktspiel in Lille ist richtungsweisend. Nach dem starken Saisonstart geht da aber einiges… © getty 20/33 PLATZ 14 - FC Sevilla: Die Europapokal-Könige haben in der CL traditionell so ihre Mühe. Trotzdem ist Sevilla eine abgezockte Truppe und Favorit in der Gruppe G. Alles andere als die K.o.-Runde wäre eine Enttäuschung. © getty 21/33 PLATZ 13 - Atalanta: Das Dark Horse aus Italien. Immer für eine Sensation gut, garantiert aber für betörend schönen Fußball. Eingespielt und verschworen und mit der Erfahrung der letzten Jahre ein echter Contender. © getty 22/33 PLATZ 12 - FC Barcelona: Das Jahr eins ohne den Außerirdischen. Barca ist alles und gar nichts zuzutrauen. Der Kader hat immer noch genug Spitzenpersonal, im Angriff hapert's aber. Erstmals seit fast 20 Jahren kein Titelkandidat. © getty 23/33 PLATZ 11 - Milan: Milan hat eine sehr spannende Truppe zusammen, die tollen Fußball spielt. Aber: Gegen Liverpool und Atletico wird's schwer. Unterschätzen sollte man Milan bei der CL-Rückkehr aber nicht. © getty 24/33 PLATZ 10 - Inter: Trotz Umbruch und großer Abgänge muss man Inter auf dem Zettel haben. Das ist eine gewachsene Mannschaft, die sich in der Gruppe auf jeden Fall durchsetzen sollte. Und dann mal schauen, Qualität genug ist ja da… © getty 25/33 PLATZ 9 - Borussia Dortmund: In der Offensive ist das titelreif - defensiv aber halt nicht. Der BVB muss diese Diskrepanz in den Griff kriegen, dann kann es weit gehen. Das Achtelfinale ist bei der Gruppe jedenfalls Pflicht. © getty 26/33 PLATZ 8 - Real Madrid: Was ist von den Königlichen zu erwarten ohne Ramos und Varane, wie viel kann die alte Garde noch reißen? Real ist per se immer Favorit, aber es gibt wohl auch einige Fragezeichen zu viel. © getty 27/33 PLATZ 7 - Manchester United: Mit Varane, Sancho und Ronaldo ist der Rückkehrer zumindest ein Geheimtipp. United wird sich noch finden müssen und konstanter werden. Aber das Potenzial der Mannschaft ist enorm. © getty 28/33 PLATZ 6 - FC Liverpool: Nach einer enttäuschenden Saison und ohne große Umwälzungen im Kader liegt es vor allem an Trainer Jürgen Klopp, die Reds wieder auf Spur zu bringen. Klappt das, ist wirklich alles möglich. © getty 29/33 PLATZ 5 - Atletico: Spaniens Champion hat nie jemand so richtig auf dem Zettel. Aber unter anderem das macht Atleti auch so brandgefährlich. Dazu noch die Beton-Abwehr und einige Farbtupfer in der Offensive. © getty 30/33 PLATZ 4 - Manchester City: Kader, Trainer, Qualität: Über City ist genug gesagt und geschrieben und das Halbfinale ist Pflicht. Dann entscheidet die Tagesform, die City bisher oft genug nicht hatte. Vielleicht ja diesmal… © getty 31/33 PLATZ 3 - FC Chelsea: Als Titelverteidiger automatisch ein Topfavorit und mit Lukaku definitiv noch besser. Ein brutal starkes Kollektiv mit einem überragenden Trainer. Chelsea bringt alles mit für den erneuten Triumph. © getty 32/33 PLATZ 2 - FC Bayern: Der Weg zum Titel führt mal wieder nur über die Bayern. Der Kader ist ein wenig auf Kante genäht. Bleiben große Verletzungen der Schlüsselspieler aber aus, sind die Bayern kaum zu schlagen. © getty 33/33 PLATZ 1 - Paris Saint-Germain: Was vorher schon top war, ist jetzt nicht mehr von dieser Welt. Donnarumma, Ramos, Wijnaldum machen PSG besser, Messi alleine schon 50 Prozent eines CL-Titels aus. Mehr Topfavorit geht nicht.

Viele Stars des europäischen Spitzenfußballs seht Ihr bei DAZN nicht nur dann, wenn Königsklasse angesagt ist. Der Streamingdienst zeigt Euch auch einige spannende Ligen: die spanische Primera Division mit unter anderem Real Madrid, dem FC Barcelona und Atletico Madrid, die Serie A mit unter anderem Juventus Turin, Inter Mailand und AC Mailand oder die Ligue 1 mit Paris Saint-Germain, das mit Lionel Messi und Sergio Ramos groß aufgerüstet hat.

Dazu sendet DAZN die Bundesliga nun nicht mehr nur freitags, sondern stets auch sonntags live. Über den Fußball hinaus seht Ihr auf der Plattform die NBA, die NFL, die NHL, die MLB, Tennis, Boxen, Motorsport, Darts oder Golf.

Champions League, 1. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream - wo läuft was?