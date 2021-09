AC Milan vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase stehen sich heute die AC Milan und Atletico Madrid gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

AC Milan vs. Atletico Madrid - Champions League, 2. Spieltag: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Die Rückkehr in die Champions League ist den Mailändern zwar nicht geglückt (2:3-Niederlage am ersten Spieltag gegen Liverpool), es bleiben jedoch noch fünf Runden Zeit, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Am heutigen Dienstag, den 28. September, bekommen die Rossoneri gegen den spanischen Meister Atletico Madrid die nächste Chance, die ersten Punkte in der Gruppe B zu sammeln.

Um 21 Uhr steigt das Spiel zwischen der AC Milan und Atletico Madrid im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Der türkische Unparteiische Cüneyt Cakir übernimmt dabei die Leitung.

Champions League: Der heutige Fußball-Abend

Datum Anpfiff Heim Auswärts Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Besiktas Istanbul Dienstag, 28. September 18.45 Uhr Shakhtar Donetsk Inter Mailand Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City Dienstag, 28. September 21.00 Uhr RB Leipzig Club Brügge Dienstag, 28. September 21.00 Uhr FC Porto FC Liverpool Dienstag, 28. September 21.00 Uhr AC Mailand Atletico Madrid Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Borussia Dortmund Sporting Lissabon Dienstag, 28. September 21.00 Uhr Real Madrid Sheriff Tiraspol

AC Milan vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt die Partie zwischen dem AC Mailand und Atletico Madrid live und in voller Länge verfolgen? Dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit - DAZN. Der Streamingdienst überträgt in der Saison 2021/22 den Großteil der Champions-League-Spiele und heute sogar sieben der acht Partien. Zu diesen sieben Partien zählt auch Milan gegen Atletico dazu.

Die Übertragung geht um 21 Uhr los, das Duo bestehend aus Kommentator Flo Hauser und Experte Ralph Gunesch begleitet Euch durch das Spektakel.

Falls Ihr aber auch die Parallelspiele und davor die Duelle um 18.45 Uhr schauen möchtet, könnt Ihr dies dank der Dienstags-Konferenz ebenfalls machen. In dieser sind die sieben Duelle, für die DAZN die Übertragungsrechte besitzt, enthalten. Da Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon bei Amazon Video zu sehen ist, fehlt die Partie auch in der DAZN-Konferenz.

Das "Netflix des Sports" bietet im Fußballbereich neben der Königsklasse auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und die Serie A an. Noch dazu seht Ihr auch haufenweise WM-Qualifikationsspiele im Livestream von DAZN.

Fußball ist jedoch nur eine von vielen Sportarten, die es auf der Plattform zu sehen gibt: US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Motorsport, Radsport, Darts, Tennis, Handball, MMA (UFC), Rugby, Wintersport, Wrestling und Boxen - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Das dafür benötigte Abonnement kostet im Monat 14,99 Euro, das Jahresabo hingegen 149,99 Euro. Doch davor könnt Ihr DAZN noch 30 Tage lang kostenlos testen. Dies gilt jedoch nur noch im September.

AC Milan vs. Atletico Madrid, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Auch SPOX ist beim Topspiel zwischen Milan und Atletico mit von der Partie. Mit einem Liveticker begleiten wir Euch von der ersten Minute bis zum Schlusspfiff durch das Gruppenspiel. Darüber hinaus könnt Ihr ab 21 Uhr den Konferenz-Liveticker mitverfolgen.

Hier geht's zum Gruppenspiel zwischen der AC Milan und Atletico Madrid.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe B