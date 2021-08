Mitte September beginnt die Gruppenphase der Champions League 2021/22. Doch zuvor findet noch die Auslosung statt. Wann diese genau ist, verraten wir Euch hier.

Glückslos oder Hammerlos? Die Antwort auf die Frage, auf wen die vier deutschen Vertreter FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg in der Gruppenphase der Champions League treffen, erfahren wir bei der Auslosung.

Champions League: Wann ist die Auslosung der Gruppenphase?

Die Auslosung der Gruppenphase findet am Donnerstag, 26. August, um 18 Uhr in Februar statt. Im Rahmen der Auslosung werden auch die Champions-League-Awards für den jeweils besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer der abgelaufenen Saison vergeben.

Bei der Auslosung werden die acht Gruppen zu je vier Mannschaften ermittelt. Die 32 Teilnehmer werden dafür in vier Lostöpfe zu jeweils acht Teams eingeteilt. In Lostopf 1 ist neben Titelverteidiger FC Chelsea und Europa-League-Sieger FC Villarreal auch der deutsche Meister FC Bayern München.

Die restlichen Teilnehmer werden gemäß ihres Klub-Koeffizienten auf die weiteren Lostöpfe verteilt. Borussia Dortmund ist im starken Lostopf 2, RB Leipzig in Lostopf 3 und der VfL Wolfsburg in Lostopf 4. Die Lostöpfe 3 und 4 werden erst nach Abschluss der Qualifikation am 25. August vervollständigt.

Champions League 2021/22, Auslosung: Lostöpfe (soweit bekannt) im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Lostopf noch unklar (3 oder 4) FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge Besiktas Istanbul FC Chelsea Real Madrid FC Porto VfL Wolfsburg Dynamo Kiew FC Villarreal Juventus Turin Ajax Amsterdam AC Mailand Atletico Madrid Manchester United Atalanta Bergamo Manchester City Paris Saint-Germain Zenit St. Petersburg Inter Mailand Borussia Dortmund OSC Lille FC Liverpool Sporting Lissabon FC Sevilla

Bei der Ziehung dürfen Vereine aus einem Verband nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. So ist beispielsweise eine Gruppe mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ausgeschlossen.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase live im TV und Livestream

Die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase wird nicht live im Free-TV übertragen. Sehen könnt Ihr sie dagegen am 26. August ab 18 Uhr bei DAZN im Livestream. Kommentator ist Christoph Stadtler, ihn unterstützt Experte Sebastian Kneißl.

Eine weitere Möglichkeit, die Auslosung der Gruppenphase live anzusehen ist der kostenlose Livestream der UEFA auf uefa.com.

