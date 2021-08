Heute werden die Teilnehmer der Champions League auf die verschiedenen Gruppen verteilt. Die Auslosung der Gruppenphase gibt es hier im Liveticker.

Nach den letzten Spielen der Playoffs stehen alle Teilnehmer der Champions League fest und werden heute auf die Gruppen verteilt. Die gesamte Auslosung der Gruppenphase könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Zudem bietet die UEFA einen kostenlosen Livestream der Veranstaltung auf ihrer Homepage an.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Die vier Lostöpfe im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge FC Chelsea Real Madrid FC Porto VfL Wolfsburg FC Villarreal Juventus Turin Ajax Amsterdam AC Mailand Atletico Madrid Manchester United Atalanta Bergamo Besiktas Istanbul Manchester City Paris Saint-Germain Zenit St. Petersburg Dynamo Kiew Inter Mailand Borussia Dortmund Benfica Lissabon Malmö FF OSC Lille FC Liverpool Red Bull Salzburg Young Boys Bern Sporting Lissabon FC Sevilla Shakhtar Donezk Sheriff Tiraspol

Champions League: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der erste Spieltag der Gruppenphase steigt knapp drei Wochen nach der heutigen Auslosung, genau gesagt am 14. und 15. September. Bis Anfang Dezember sollen die Teilnehmer für das Achtelfinale feststehen, das allerdings erst im Februar beginnt.

Vor Beginn: Die deutschen Teilnehmer FC Bayern München, BVB, RB Leipzig und VfL Wolfsburg haben ihre Platze schon länger sicher. Enttäuschend aus deutscher Sicht war, dass Mario Götze den Einzug in die Gruppenphase mit PSV Eindhoven am Dienstag gegen Benfica Lissabon knapp verpasst hat.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Gruppenphase in der Champions League! Die Ziehung findet in Istanbul in der Türkei statt und beginnt um 18 Uhr.

Champions League: Auslosung der Gruppenphase heute im TV und Livestream

DAZN überträgt die Auslosung heute live und in voller Länge ab 18 Uhr mit Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl. Der Streamingdienst zeigt 121 der insgesamt 137 Spiele während der anstehenden Saison der Champions League. Sichert euch hier den kostenlosen Probemonat und seid live dabei!

Auch Sky bietet die Auslosung an, diese findet Ihr bei Sky Sport News HD.