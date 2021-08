Heute werden die Gruppen der Champions League ausgelost. Doch wann ist überhaupt der 1. Spieltag? Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den Terminen und Zeitplan der neuen Saison 2021/22.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Diese Teams nehmen teil

Heute um 18 Uhr werden die Gruppen der Champions League ausgelost, was Ihr in unserem SPOX-Liveticker verfolgen könnt.

Die vier deutschen Teilnehmer FC Bayern München, BVB, RB Leipzig und VfL Wolfsburg sind schon lange auf die vier Lostöpfe verteilt, einige Teilnehmer haben sich aber noch am gestrigen Mittwoch oder am Dienstag in den Rückspielen der Playoffs für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert.

Sky und auch die UEFA selbst haben ebenfalls jeweils einen Livestream parat.

© getty Kann PSG mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe überhaupt gestoppt werden?

Champions League: Die vier Lostöpfe im Überblick

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge FC Chelsea Real Madrid FC Porto VfL Wolfsburg FC Villarreal Juventus Turin Ajax Amsterdam AC Mailand Atletico Madrid Manchester United Atalanta Bergamo Besiktas Istanbul Manchester City Paris Saint-Germain Zenit St. Petersburg Dynamo Kiew Inter Mailand Borussia Dortmund Benfica Lissabon Malmö FF OSC Lille FC Liverpool Red Bull Salzburg Young Boys Bern Sporting Lissabon FC Sevilla Shakhtar Donezk Sheriff Tiraspol

Champions League, 1. Spieltag: Wann beginnt die neue CL-Saison?

Die neue Saison der Champions League beginnt mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase am 14./15. September. In Abständen von zwei oder drei Wochen werden die restlichen fünf Spieltage der Gruppenphase angeschlossen, bis am 8. Dezember die Teilnehmer für das Achtelfinale feststehen und die Begegnungen am 13.12. ausgelost werden.

Nach einer Winterpause von knapp zwei Monaten wird die Champions League mit den ersten Hinspielen des Achtelfinals am 15. Februar fortgesetzt. Die K.O.-Phase mit Hin- und Rückspiel wird bis zum 28. Mai gespielt. An diesem Tag steigt das Finale im russischen St. Petersburg Stadion.

Champions League: Termine und Zeitplan der Saison 2021/22

Runde Spieltag Datum Gruppenphase 1. Spieltag 14./15. September Gruppenphase 2. Spieltag 28./29. September Gruppenphase 3. Spieltag 19./20. Oktober Gruppenphase 4. Spieltag 2./3. November Gruppenphase 5. Spieltag 23./24. November Gruppenphase 6. Spieltag 7./8. Dezember Achtelfinale Hinspiele 15.-22. Februar Achtelfinale Rückspiele 8.-16. Februar Viertelfinale Hinspiele 5./6. April Viertelfinale Rückspiele 12./13. April Halbfinale Hinspiele 26./27. April Halbfinale Rückspiele 3./4. Mai Finale - 28. Mai

Champions League live im TV und Livestream sehen

