Im Finale der Champions League spielen heute Manchester City und Chelsea um den Triumph. Wer wird der Nachfolger des FC Bayern München? In unserem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts!

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker

Vor Beginn: Chelsea greift nach dem zweiten Sieg in der Champions League, Manchester City nach dem ersten. Der frischgebackene Premier-League-Champion geht als leichter Favorit in das Spiel um den Henkelpott. Chelsea mit dem deutschen Quartett Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner wird dem Team von Startrainer Pep Guardiola aber einen richtigen Fight bieten.

Vor Beginn: Das Finale der Champions League wird um 21 Uhr im Estadio do Dragao in Porto angepfiffen. In der Heimspielstätte des FC Porto dürfen heute 16.500 Zuschauer das Spiel von den Tribünen aus verfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Manchester City gegen Chelsea.

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - De Bruyne - Mahrez, Foden

Chelsea: E. Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Chilwell - Kanté, Mount - Havertz - Werner

Champions League Finale: Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream

Im deutschen Free-TV gibt es heute keine Live-Übertragung. Exklusiv übertragen das Finale sowohl Sky als auch DAZN. Bei dem Streamingdienst DAZN wird Manchester City gegen Chelsea ab 20.30 Uhr übertragen. Ein DAZN-Abo kostet noch entweder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 119,99 Euro (Jahresabo). Neukunden könne DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

Die wichtigen Kanäle bei Sky für Euch sind Sky Sport UHD und Sky Sport 1. Dort wird das Spiel mit Kommentator Wolf Fuss gezeigt. Sky abrufen könnt Ihr nicht nur am TV, sondern ebenso im Livestream. Zurückgreifen müsst Ihr hierfür auf Sky Go und Sky Ticket.

