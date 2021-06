Champions League - Experte für Amazon: Matthias Sammer kehrt ins TV zurück

Matthias Sammer kehrt für die Champions League als Experte ins TV zurück. Der Europameister von 1996 verstärkt das Team des Streaminganbieters Amazon Prime, der ab der kommenden Saison jeweils dienstags das Top-Spiel der Königsklasse zeigt. Sammer hatte bereits von 2017 bis 2019 für Eurosport gemeinsam mit Moderator Jan Henkel Bundesligaspiele analysiert und war dafür hochgelobt worden.

Zuvor hatte Amazon bereits die Ex-Nationalspieler Mario Gomez, Benedikt Höwedes und Kim Kulig als Experten gewinnen können.

"Fußball-Fans können gespannt sein: Weitere namhafte Star-Gäste aus der deutschen Fußballwelt werden unser Experten-Team noch ergänzen", sagte Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sports, der Sport Bild.

Während Prime Video das Top-Spiel am Dienstag überträgt, laufen alle übrigen Partien ab der kommenden Saison beim Streamingservice DAZN live und exklusiv - in voller Länge sowie in der Konferenz.