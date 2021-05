Ex-Bayern-Profi Ze Roberto adelt Kevin De Bruyne: "Der Typ ist ein Monster"

Ex-Bayern-Profi Ze Roberto freut sich auf die Halbfinal-Rückspiele in der Champions League und ist vor allem von einem Spieler ganz besonders beeindruckt.

Ze Roberto (46) drückt in der Regel seinem Ex-Klub aus München die Daumen, wie er im Gespräch mit SPOX und Goal verriet: "In Champions-League-Spielen unterstütze ich immer meinen europäischen Klub, Bayern München."

Doch da der FC Bayern bereits im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert ist, unterstützt der Brasilianer nun Manchester City - "wegen der Art und Weise, wie sie Fußball spielen und weil Gabriel Jesus mein Freund ist."

Der Spieler, der es ihm aber besonders angetan hat bei den Skyblues, ist Kevin De Bruyne: "Der Typ ist ein Monster." Der Belgier begeistere Ze Roberto vor allem, weil er "in diesen verschiedenen taktischen Varianten spielt und immer seine Routine und sein konstantes Leistungsniveau" beibehalte.

Auf die Frage, wer denn aus seiner Sicht der bislang beste Brasilianer in der laufenden CL-Saison sei, überraschte Ze Roberto mit seiner Antwort: "Ich wähle denjenigen, der mich mit seinen großartigen Spielen und seinen Toren überrascht hat - Vinicius Junior (von Real Madrid, Anm. d. Red.)."

Der Fluggrätschen-Spezialist wird 56: Das sind die legendären Bayern-Brasilianer © imago images / WEREK / Lackovic / Uwe Kraft 1/25 Jorginho war einer der ersten Brasilianer, die beim FC Bayern in der Bundesliga anheuerten. Heute wird der Weltmeister von 1994 56 Jahre alt. Wir blicken auf seine brasilianischen Vorgänger und Nachfolger beim deutschen Rekordmeister. © imago images 2/25 MAZINHO (1991-1994): Auf Drängen von Trainer Jupp Heynckes holen die Bayern ihren ersten Brasilianer für 3,3 Millionen Mark. Und tatsächlich: Stürmer Mazinho (r., mit Bernardo) trifft in seinem ersten Einsatz direkt in der 89. Minute zum Sieg. © imago images 3/25 Nach acht Toren in der ersten Saison geht es für Mazinho aber sukzessive abwärts. Im Januar 1994 wird er zu Internacional ausgeliehen, 94/95 macht er in der Hinrunde noch drei Spiele – und flüchtet zu Flamengo. © imago images 4/25 BERNARDO (1991): Der defensive Mittelfeldspieler kommt im Doppelpack mit Mazinho – und wird bei einer Floßfahrt von Klaus Augenthaler direkt in die Isar gestoßen. Es bleibt sein Highlight. © imago images 5/25 Nach vier Ligaspielen und 172 Einsatzminuten geht es für Bernardo Ende September direkt zurück nach Brasilien. Immerhin: Sohn Bernardo Junior hat in Deutschland mehr Glück und spielt von 2016 bis 2018 für RB Leipzig. © imago images 6/25 JORGINHO (1992-1995): Beim dritten Brasilianer setzen Hoeneß und Co. auf einen mit Bundesliga-Erfahrung: Der Defensivspieler und spätere Weltmeister von 1994 kickte zuvor drei Jahre bei Bayer Leverkusen. © imago images 7/25 Bei den Bayern werden es für Fluggrätschen-Spezialist Jorginho auch drei Jahre, in denen er 67 Spiele macht und sechs Tore erzielt. Er ist der erste Brasilianer, der beim FCB Erfolg hat. 1995 geht er nach Japan. © getty 8/25 PAULO SERGIO (1999-2002): Offensivspieler und Frohnatur Sergio hatte ebenfalls eine Bayer-Vergangenheit, auch wenn ihn die Bayern später aus Rom holten. Sein Markenzeichen: Spektakuläre Tore, gern auch mit der Hacke. © imago images 9/25 Mit den Bayern gewinnt Sergio 2001 die Champions League, obwohl sein Versuch im Elfmeterschießen auf der Tribüne landet. Später ist er für die Bayern als Scout tätig und Stammgast bei den Bayern All-Stars. © imago images 10/25 GIOVANE ELBER (1997-2003): In Stuttgart Teil des magischen Dreiecks, bei den Bayern lange ausländischer Rekordtorschütze und absolute Legende: In 266 Spielen macht er 140 Tore, dazu 57 Vorlagen. © imago images 11/25 Viermal Meister, vier Pokale, Königsklasse und Weltpokal. Trotzdem muss Elber 2003 Platz machen für Roy Makaay. Er geht nach Lyon und bekommt später ein rauschendes Abschiedsspiel. Auch er scoutet zwischenzeitlich in Brasilien für den FCB. © imago images 12/25 ZE ROBERTO (2002-2006, 2007-2009): Der zweite Zuckerhut-Zauberer, der von Bayer Leverkusen nach München stößt. Zunächst ist Ze der klassische Künstler auf der Außenbahn, später wird er zum defensiven Mittelfeldspieler umfunktioniert. © getty 13/25 Nach einem Intermezzo in Brasilien kommt er noch einmal für zwei Jahre nach München, wird noch einmal Meister und Pokalsieger. Erst 2017 beendet der Musterprofi mit dem beeindruckenden Sixpack seine Karriere – mit 43. © getty 14/25 LUCIO (2004-2009): Und noch einer von Bayer: Lucio darf sich drei Jahre in der Werkself beweisen, bevor er an der Isar den Abwehrchef und Führungsspieler mimt. © imago images 15/25 Unvergessen bei Lucio: die knallharten Weitschüsse und die Dribblings zum gegnerischen Strafraum, in denen er es gefühlt mit der kompletten gegnerischen Mannschaft aufnahm. 2009 kommt Louis van Gaal – und Lucio wechselt zu Inter Mailand. © getty 16/25 BRENO (2008-2012): Das Innenverteidiger-Supertalent kommt vom FC Sao Paulo – laut Rummenigge eine "Verpflichtung für die Zukunft". Breno spielt spärlich, wird für eine Rückrunde nach Nürnberg ausgeliehen – es wird nicht besser. © getty 17/25 Schlagzeilen macht Breno, als er im September 2011 seine Villa in Grünwald in Brand steckt - er wird zu einer Haftstrafe verurteilt. 2014 wird er entlassen und kehrt nach Brasilien zurück. Derzeit spielt er für Vasco da Gama. © getty 18/25 LUIZ GUSTAVO (2011-2013): Der defensive Mittelfeldspieler kommt im Januar 2011 aus Hoffenheim nach München. Der Clou: TSG-Trainer Ralf Rangnick wusste von nichts, war stinksauer – und trennte sich wenig später vom Verein. © getty 19/25 In zweieinhalb Jahren in München präsentiert sich Luiz Gustavo solide, aber nicht spektakulär. Er macht seine Spiele (64 in der Liga, insgesamt genau 100), 2013 zieht er weiter zum VfL Wolfsburg. © getty 20/25 DANTE (2012-2015): Der Verteidiger mit dem markanten Afro kommt aus Mönchengladbach. In seiner ersten Saison in München holt der Verein das Triple, obwohl Dante im CL-Finale den Elfmeter für den BVB verursacht. © imago images 21/25 Bei den Bayern wird Dante zum Nationalspieler, 2013 gewinnt er den Confederations Cup. Seine Spielzeit geht unter Pep Guardiola jedoch zur Neige, sodass er um seine Freigabe bittet und im August 2015 nach Wolfsburg geht. © imago images 22/25 DOUGLAS COSTA (2015-2017): Der Außenstürmer kommt aus der ukrainischen Samba-Schmiede Schachtar Donezk. Schnell, dribbelstark, guter Abschluss – er gilt früh als designierter Nachfolger von Robben und Ribery. © getty 23/25 Trotzdem wird Douglas Costa bei den Bayern nicht glücklich. Schwankende Leistungen und lustloses Verhalten schieben ihn aufs Abstellgleis. Er wird zunächst an Juventus ausgeliehen und schließlich verkauft. © getty 24/25 RAFINHA (2011-2019): Kein anderer Brasilianer spielte so lange bei den Bayern wie Außenverteidiger Rafinha. Er ist der perfekte Backup für die Lahms und Kimmichs dieser Welt: Er spielt selten – und beschwert sich selten darüber. © getty 25/25 Wobei: Insgesamt 266 Einsätze, darunter 179 in der Bundesliga, sind nicht zu verachten. Rafinha ist zudem für die gute Stimmung in der Kabine verantwortlich. Im Sommer 2019 ging er zurück nach Brasilien und schloss sich Flamengo an.

Ze Roberto: "Neymar ist einfach nicht konstant genug"

Dass es nicht Neymar sei, begründet Ze Roberto wie folgt: "Ich denke, er ist einfach nicht konstant genug in dieser Saison." Besonders in der Champions League "spielt er immer noch ein wenig unter dem Niveau, das er uns in der Vorsaison gezeigt hatte".

Jedoch sei Neymar "unberechenbar" und Ze Roberto traue ihm durchaus eine große Leistungssteigerung zu: "Seine Leistungen sind gerade okay. Und von da kann er sein Niveau im nächsten Spiel steigern. Und wenn das passiert, bin ich mir sicher, dass er auch ein höheres Maß an Selbstvertrauen und Technik in einem Finale erreichen wird."

Was seine Prognose für das Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und PSG angeht, hat Ze Roberto derweil keine klare Tendenz: "Ich denke, dass es sehr offen ist. Das 2:1 für City im Hinspiel ist immens, aber wie können wir sagen, dass PSG keine Chance hat, sich davon zu erholen, wenn man bedenkt, dass sie das beste Sturmduo der Welt haben mit Neymar und Mbappe? Ich drücke City die Daumen, aber ich denke, dass uns PSG überraschen kann."

Ze Roberto spielte in der Bundesliga zwischen 1998 und 2009 mit Unterbrechungen für Bayer Leverkusen, den FC Bayern und den Hamburger SV und gewann unter anderem viermal die Meisterschaft. Zudem gewann er 1998 mit Real Madrid die Champions League. Seine Karriere beendete der Brasilianer mit deutschem Pass 2017 bei Palmeiras in der Heimat.