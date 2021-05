So kommt Real Madrid gegen Chelsea weiter ins Finale der Champions League

Nach dem 1:1 im Hinspiel hat Real Madrid eine schwierige Ausgangslage. Wie kommt Real Madrid in der Champions League gegen den FC Chelsea noch ins Finale? SPOX verrät es Euch.

Das hatte sich Real Madrid anders vorgestellt! Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League kamen die Königlichen daheim gegen den FC Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus. Die von Thomas Tuchel trainierten Gäste gingen sogar durch Christian Pulisic in Führung gehen, Karim Benzema gelang der Ausgleich.

Vor dem heutigen Rückspiel in London droht Real Madrid das Finale zu verpassen. In diesem stand das weiße Ballett bereits sieben Mal, ebenso oft gewann es dann auch den Titel. Erreicht Real Madrid zum achten Mal das Endspiel der Champions League? SPOX gibt einen Überblick darüber, wie das noch klappen kann.

Champions League: So kommt Real Madrid gegen den FC Chelsea ins Finale

Für das heutige Spiel um 21 Uhr an der Stamford Bridge gibt es folgenden Szenarien:

Chelsea gewinnt: Gewinnt der FC Chelsea auch das Rückspiel, steht der Premier-League-Klub im Finale - ganz egal, wie hoch der Sieg ausfällt und ob er nach Verlängerung oder sogar erst im Elfmeterschießen zustande kommt.

Sollte Real Madrid gewinnen, wäre das Halbfinal-Aus abgewendet. Auch in diesem Fall ist es egal, wann der Sieg feststeht, also nach der regulären Spielzeit, der Verlängerung oder dem Elfmeterschießen. Wichtig: Zu einer Verlängerung kommt es nur, wenn es nach Ablauf der 90 Spielminuten 1:1 steht, zum Elfmeterschießen nur, wenn dann nach Ende der Verlängerung kein weiterer Treffer mehr gefallen ist. Unentschieden: Da in europäischen Wettbewerben Auswärtstore bekanntlich doppelt zählen, muss Real Madrid beim FC Chelsea bei einem Unentschieden zwei Tore oder mehr selbst erzielen (2:2, 3:3, 4:4, ...). Das gilt auch, wenn das Spiel in die Verlängerung geht. Endet das Spiel 0:0, ist Madrid ausgeschieden. Steht es nach Ende der Verlängerung 1:1, kommt es zum entscheidenden Elfmeterschießen.

Champions League: Halbfinale im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Hinspiel 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid 1:1 FC Chelsea DAZN/Sky Hinspiel 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain 1:2 Manchester City DAZN/Sky Rückspiel 04.05.2021 21 Uhr Manchester City -:- Paris Saint-Germain DAZN/Sky Rückspiel 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid DAZN/Sky

Champions League: FC Chelsea vs. Real Madrid live im TV und Livestream

Ob Real Madrid heute beim FC Chelsea das Finale der Champions League erreicht, könnt Ihr live beim Pay-TV-Sender Sky und beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Diese beiden Anbieter teilen sich in dieser Saison die Live-Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland. Ab dem Halbfinale dürfen Sky und DAZN alle Spiele live zeigen.

Champions League: Die weiteren Termine