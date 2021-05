Im Finale der Champions League stehen sich heute Manchester City und der FC Chelsea gegenüber. Im Free-TV wird das Großereignis jedoch nicht übertragen. Warum das so ist, erfahrt Ihr hier.

Champions League Finale - Manchester City vs. Chelsea: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Am heutigen Samstag (29. Mai) wird zwischen Manchester City und dem FC Chelsea der Champions-League-Sieger der Saison 2020/21 ermittelt. Das Spiel geht um 21 Uhr los und wird im Estadio do Dragao in Porto ausgetragen. Zuvor war geplant gewesen, das Finale im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul zu absolvieren. Wegen den Corona-Maßnahmen war die UEFA jedoch gezwungen, einen Ausweichort zu finden.

Folgendes Unparteiischen-Gespann sorgt heute in Portugal für ein hoffentlich faires Finale:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Assistenten: Pau Cebrian Devis und Roberto Diaz Perez del Palomar

Vierter Offizieller: Carlos del Cerro Grande

Video-Assistent: Alejandro José Hernandez Hernandez

Wenn man auf die Endtabelle der Premier League blickt, sieht Manchester City wie der klare Favorit aus. Jedoch ist zu beachten, dass die Londoner seit der Übernahme von Trainer Thomas Tuchel beide Duelle (Liga und FA-Cup) gegen die Citizens gewonnen haben.

© getty Manchester City und der FC Chelsea kämpfen heute um die Champions-League-Trophäe.

Champions League: Darum läuft das Finale Manchester City vs. Chelsea heute nicht live im Free-TV

Das relevanteste Finale im europäischen Vereinsfußball wird heute nicht im deutschen Free-TV zu sehen sein. Der Grund ist der Rundfunkstaatsvertrag, der nur eine Übertragung vorsieht, wenn eine deutsche Mannschaft im Finale steht. Da der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach allesamt bereits im Viertel- bzw. Achtelfinale ausgeschieden sind, erübrigt sich eine Übertragung im Free-TV.

Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute live im TV und Livestream

Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten, das Endspiel zwischen Manchester City und Chelsea live und in voller Länge zu sehen. Sky besitzt die Übertragungsrechte für die Königsklasse und zeigt somit die Partie im Pay-TV und im Livestream.

Sky-Kunden finden die Partie auf den Sendern Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD. Bereits um 19.30 Uhr geht die Übertragung mit einer umfassenden Vorberichterstattung los. Als Kommentator für das Spektakel im Einsatz ist Wolff Fuss.

Um das Spiel im Sky-Livestream sehen zu können, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Auch bei DAZN liegen die Champions-League-Übertragungsrechte. Somit seht Ihr City gegen Chelsea auch beim Streamingdienst live und in voller Länge. Folgendes Team begleitet Euch durch das Spielgeschehen.

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Champions League Finale Manchester City vs. Chelsea heute im Liveticker

Außerdem ist auch SPOX beim Finale im Einsatz - nämlich mit einem detaillierten Liveticker. Der SPOX-Liveticker ist somit die perfekte Alternative für alle, die das Pay-TV- oder Livestream-Angebot nicht aufrufen können.

Hier geht's zum Liveticker: Manchester City vs. FC Chelsea.

