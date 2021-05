Jetzt geht es ans Eingemachte: Die Rückspiele im Champions-League-Halbfinale werden ausgetragen. Hier erfahrt Ihr, was Ihr heute Abend bei Sky sehen könnt.

Das Endspiel der Champions League rückt immer näher - ist aber wiederum noch nicht so nah, dass bekannt ist, welche zwei Klubs daran teilnehmen. Das klärt sich in dieser Woche.

Ehe Real Madrid am morgigen Mittwoch bei den Halbfinal-Rückspielen in London beim FC Chelsea gastiert (Hinspiel 1:1), empfängt Manchester City am heutigen Dienstag, den 4. Mai Paris Saint-Germain im Etihad Stadium. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr. Gelingt PSG nach der 1:2-Hinspiel-Pleite noch die Wende?

Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

So wie bereits das Hinspiel am vergangenen Mittwoch lässt sich auch das zweite und entscheidende Aufeinandertreffen live bei Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt die mindestens 90 Minuten in voller Länge - ebenso wie DAZN. Beide Sender strahlen Halbfinale und Finale jeweils aus, eine Aufteilung gibt es seit der Runde der letzten Vier nicht mehr.

Champions League: Manchester City - PSG heute live im TV bei Sky

Sehen könnt Ihr ManCity gegen Paris bei Sky auf Sky Sport 1, Übertragungsstart ist dort um 20.50 Uhr. Den Kommentatoren-Platz nimmt Kai Dittmann ein. Zuvor könnt Ihr Euch bereits ab 19.30 Uhr mit der Studiosendung "Der Dienstag der Champions" auf den Königsklassen-Abend einstimmen. Sie läuft auf demselben Kanal.

Champions League: Manchester City - PSG heute live im Livestream bei Sky

Um die Begegnung im Livestream zu verfolgen, bietet Sky Euch wie gewohnt Sky Go und Sky Ticket an.

Im Live-Programm von Sky befindet sich neben der Königsklasse die Bundesliga, die 2. Bundesliga, der DFB-Pokal, exklusiv die Premier League sowie über den Fußball hinaus unter anderem die Formel 1 exklusiv.

Manchester City - PSG: Champions League im Liveticker

Bei SPOX wird Euch rund um das heutige Spitzenspiel ebenso nichts entgehen. Während des Spielgeschehens erhaltet Ihr im Liveticker in kurzen Abständen immer wieder Informationen, was sich in Manchester tut und wer letzten Endes nach Istanbul reisen wird.

Manchester City - PSG im Halbfinale der Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden Paris Saint-Germain: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappe

PSG gegen Manchester City: Die Pressestimmen zum Champions-League-Halbfinale © getty 1/13 Manchester City hat in der Champions League bei PSG einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gedreht und damit eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel in der kommenden Woche geschaffen. Die Pressestimmen zum Halbfinal-Hinspiel. © getty 2/13 Independent: "De Bruyne und Mahrez schocken die Pariser, während Guardiola Pochettino schlägt, um einen großen Schritt in Richtung Finale zu machen. Pep, seine wohlhabenden Angestellten und natürlich Citys Fans mussten hierauf eine lange Zeit warten." © getty 3/13 Guardian: "De Bruyne und Mahrez bringen Manchester City gegen PSG in den Fahrersitz." © getty 4/13 BBC: "ManCity kämpft sich zurück und führt im Champions-League-Halbfinale gegen PSG. City produziert eine hervorragende Darbietung, kommt zurück, und nimmt mit dem Sieg gegen Paris Saint-Germain die Kontrolle über das Champions-League-Halbfinale." © getty 5/13 Mirror: "De Bruyne und Mahrez sichern den Blauen einen Comeback-Sieg in Paris, während Guardiola eine perfekte Auswärts-Performance leitet." © getty 6/13 The Times: "Was auch immer die City-Spieler noch in ihren Karrieren erreichen werden, sie werden sich immer an Paris erinnern. Zauberkünstler Neymar zeigte alle seine Tricks - und später auch den Verschwindetrick." © getty 7/13 L'Equipe: "Europas Fußballwelt wartete auf eine Chancenorgie auf beiden Seiten, eine Neuauflage des frenetischen Ping-Pongs, das PSG und Bayern im Viertelfinale boten. Stattdessen war es ein Spiel, in dem jedes Team seine Momente hatte." © getty 8/13 Le Parisien: "Nach einer souveränen ersten Halbzeit, in der Marquinhos das erste Tor erzielte, sind die Pariser in der zweiten Hälfte allmählich versunken." © getty 9/13 France Football: "Einbruch gegen Manchester City in der zweiten Halbzeit - PSG erhält einen harten Schlag an den Kopf und muss ein Comeback vollbringen." © getty 10/13 RMC Sport: "In England erlebt die Mannschaft von Pep Guardiola einen enormen Aufschwung. Aber auch das Versagen der Pariser, symbolisiert durch die Mauer, die bei Mahrez' Freistoß versagte, blieb nicht unbemerkt." © getty 11/13 Le Monde: "PSG kann den Vorsprung gegen Manchester City nicht halten. Die Pariser brechen nach einer dominanten ersten Halbzeit ein und geben nach der Pause im eigenen Zuhause nach." © getty 12/13 Marca: "Zwei dumme und unnötige Fehler von PSG führten City zum Comeback, nach einer von den Parisern dominierten ersten Halbzeit. Aber das Rückspiel in England steht noch aus." © getty 13/13 Mundo Deportivo: "Neymar, von brillant bis ausgeschaltet: Der ehemalige Barca-Spieler hatte, so wie seine Mannschaft, zwei Gesichter."

Champions League, Halbfinale: Begegnungen und Ergebnisse

Im anderen Halbfinale bekommen es der FC Chelsea und Real Madrid miteinander zu tun. Das Hinspiel auf spanischem Boden ging 1:1 aus, womit dieses Duell für diese Woche weitaus mehr Spannung verspricht als ManCity gegen Paris.

Christian Pulisic erzielte im Estadio Alfredo Di Stefano die Führung, Karim Benzema glich aber noch vor der Halbzeitpause für den mit 13 Titeln erfolgreichsten Klub der Champions League aus. Die Blues, mittlerweile angeführt von Trainer Thomas Tuchel, standen 2012 zuletzt im Endspiel und gewannen den Henkelpokal damals auch letztmals (5:4 n. E. in München gegen FC Bayern). Das weiße Ballett aus Madrid triumphierte allein danach satte viermal (2014, 2016, 2017, 2018).