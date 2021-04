Champions League: UEFA beschließt CL-Reform ab 2024 - Ceferin knöpft sich "Lügner" Agnelli vor

Trotz der Aufregung um die Gründung der Super League hat die UEFA die Reform der Champions League ab der Saison 2024/25 beschlossen. UEFA-Präsident Alexander Ceferin nutzte die Vorstellung der neuen Champions-League-Reform, um gegen die geplante Super League vorzugehen.

UEFA-Präsident Alexander Ceferin hat sich während der Präsentation der Champions-League-Reform in Rage geredet und die Gründer der geplanten Super League heftig attackiert. "Ich war Strafverteidiger und habe da viele komische Leute kennengelernt. Aber sowas habe als Strafverteidiger nicht erlebt. Die Gier ist so stark, dass die menschlichen Werte sich in Luft auflösen", sagte der UEFA-Chef. Vor allem auf Juve-Boss Andrea Agnelli hatte er es abgesehen: "Agnelli hat mir ins Gesicht gelogen. ER ist die größte Enttäuschung. Alle hatten der Reform zugestimmt am Freitag. Agnelli, Gazidis (Arsenal, Anm. d. Red.), Woodward (Manchester United, Anm. d. Red.) und Real Madrid."

Ceferin über ...

... die Pläne der 12 abtrünnigen Klubs zur Gründung einer neuen Super League außerhalb der UEFA: "Bei der Super League geht es nur um Geld. Um Geld für die Zwölf. Solidarität existiert für manche Menschen nicht. Für die existiert nur, was in ihren Taschen ist. Die UEFA aber entwickelt den Fußball. Die Pläne der Super League sind ein Schlag ins Gesicht für jeden Fußballfan. Sie beschmutzen nicht nur die Werte des Fußballs, sondern die Werte der Gesellschaft."

... die Gründer der Super League: "Ich war Strafverteidiger und habe da viele komische Leute kennengelernt. Aber sowas habe als Strafverteidiger nicht erlebt."

... mögliche Strafen für die Abtrünnigen: "Wir werden alle Sanktionen verhängen, die wir verhängen können. Meiner Meinung nach sollten die Klubs so früh wie möglich von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Und die Spieler auch."

... ob Klubs und Spieler womöglich auch schon von der laufenden Champions-League-Saison oder der EM ausgeschlossen werden könnten, sagte der UEFA-Chef: "Wir sind noch dabei, die Situation zu bewerten mit unseren Anwälten, darum ist es noch ein bisschen zu früh, die Antwort zu geben."

... Juventus-Chef, ECA-Präsident und Super League-Vizepräsident Andrea Agnelli: "Ich habe Agnelli am Samstag angerufen, als mir die Gerüchte zu Ohren kamen. Er sagte: 'Mach dir keine Sorgen, das sind nur Gerüchte, ich melde mich in einer Stunde.' Dann war sein Handy aus. Manche von denen wechseln ihre Ansichten wie andere ihre Unterwäsche."

Super League: Die Finanzen und Herkunft der 12 Teilnehmer © getty/SPOX 1/24 12 Klubs haben die europäische Super League gegründet. SPOX stellt die Klubs vor und welche Eigentümer hinten den Vereinen stehen (Quelle: SID). © getty 2/24 MANCHESTER UNITED: Einst ein Verein von Eisenbahn-Arbeitern, gegründet als "Newton Heath L and Y Railway Football Club" (ab 1878), inzwischen ein weltweit operierender Konzern (seit 1902 Manchester United). © getty 3/24 Seit 2003 in Besitz der US-Unternehmerfamilie Glazer, Malcolm Glazer übertrug ManUnited vor seinem Tod 2014 an seine sechs Kinder, die auch den NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers besitzen. United-Umsatz zuletzt: knapp unter 600 Millionen Euro. © getty 4/24 FC LIVERPOOL: Unglaublich stark lokal verwurzelt, besonders durch die Hillsborough-Katastrophe von 1989 und die jahrzehntelange Aufarbeitung. Gegründet 1892 vom Brauereibesitzer John Holding. 2007 von Amerikaner für 700 Millionen Euro verkauft. © getty 5/24 FC ARSENAL: Gegründet 1886 als Dial Square (Werkstattname) von Rüstungsarbeitern der "Royal Arsenal" im Südosten Londons - daher der Spitzname Gunners. 2007 übernahm der Milliardär Stan Kroenke erste Anteile, seit 2013 ist er Mehrheitseigentümer. © getty 6/24 Kroenke ist Mitbesitzer der NFL-Franchises Los Angeles Rams, ihm gehören zudem die Colorado Avalanche aus der NHL und die Basketballer der Denver Nuggets. Laut Forbes ist Arsenal mit 2,8 Milliarden Euro die Nummer acht der wertvollsten Fußball-Klubs. © getty 7/24 FC CHELSEA: 1905 von Brüdern gegründet, sind The Blues ein Vorreiter der Investoren-Klubs: Der russische Milliardär Roman Abramowitsch kaufte den Londoner Verein 2003 und schob ihn mit gewaltigen Investitionen Richtung internationaler Spitze. © getty 8/24 Der Oligarch hat weit mehr als eine Milliarde Euro in den Verein gepumpt, zuckte aber 2018 auch wegen politischer Verwicklungen beim Bau eines neuen Stadions zurück. Trainiert von Thomas Tuchel, Umsatz zuletzt: knapp unter 500 Millionen Euro. © getty 9/24 TOTTENHAM HOTSPUR: Gegründet 1882 von ein paar Schuljungen um einen gewissen Bobby Buckle als "Hotspur Football Club". Im Februar 2001 übernahmen der Milliardär Joe Lewis und sein Partner Daniel Levy die Mehrheit an den Spurs. © getty 10/24 Mittlerweile besitzen sie 85 Prozent der Anteile, der Rest befindet sich in Streubesitz. 2019 zog der Klub von der White Hart Lane ins Hotspur Stadium (Gesamtkosten inkl. Büro- und Wohngebäude: 1,4 Mrd. Euro) um. Der Umsatz betrug zuletzt 446 Mio. Euro. © getty 11/24 MANCHESTER CITY: Gegründet 1880 als West Gordon Saint Marks, 1894 umbenannt in Manchester City FC. Die Citizens gehören seit 2008 der City Football Group, einer Firma aus Abu Dhabi (86,21 Prozent) sowie einer Firma aus China (13,79 Prozent). © getty 12/24 Im November 2019 erwarb die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Partners zehn Prozent der Anteile, ADUG hält seitdem noch 78 Prozent, CMC zwölf Prozent. Der Umsatz von Manchester City lag zuletzt bei 549 Millionen Euro. © getty 13/24 JUVENTUS TURIN: 1897 von 13 Studenten eines Turiner Gymnasiums gegründet, avancierte Juve in den 30er Jahren erstmals zum Serienmeister. Ein Manipulationsskandal und der daraus resultierende Zwangsabstieg warfen die Turiner 2006 finanziell zurück. © getty 14/24 Seit 2001 ist der Klub neben Lazio und AS Rom eines von drei an der ital. Börse notierten Fußballunternehmen und liegt bei einem Wert von rund 1,42 Mrd. US-Dollar. Die niederländische Investmentgesellschaft Exor besitzt fast zwei Drittel. © getty 15/24 AC MAILAND: Der 1899 als Arbeiterverein gegründete Klub ist längst ein italienisches Fußballunternehmen. Im Vergleich zum Stadtrivalen Inter gilt der Klub als Nobelverein. 1986 übernahm der italienische Unternehmer Silvio Berlusconi die Aktienmehrheit. © getty 16/24 Bis 2004 war er dort Präsident. Im August 2016 wurden sämtliche Anteile an eine chinesische Investorengruppe verkauft. Zwei Jahre später übernahm dann eine US-Investmentgesellschaft die Mehrheit. Ende 2019 betrug der Umsatz rund 241 Millionen Euro. © getty 17/24 INTER MAILAND: Der "FC Internazionale Milano" wurde 1908 gegründet. Von 1995 bis 2013 war der Großunternehmer Massimo Moratti Haupteigentümer und Präsident, dann übernahm der indonesische Geschäftsmann Erick Thohir die Mehrheit. © getty 18/24 Drei Jahre später sicherte sich der chinesische Industriekonzern Suning Commerce für rund 270 Millionen Euro knapp 69 Prozent der Anteile. Das Geschäftsjahr 19/20 schloss Inter mit Verlusten von 102 Millionen Euro ab. Umsatz: Rund 292 Millionen Euro. © getty 19/24 FC BARCELONA: Der Schweizer Joan Gamper gründete 1899 den "Football Club Barcelona", um anders als die wenigen bis dato existierenden katalanischen Fußballklubs auch Ausländer aufzunehmen. 20/24 Aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten unterzeichnete der Klub im Dezember 2010 erstmals einen Trikotsponsorenvertrag mit "Qatar Sports Investments". 2019/20 betrug der Umsatz rund 855 Millionen Euro, 1,058 Milliarden waren prognostiziert. © getty 21/24 REAL MADRID: Als Ende des 19. Jahrhunderts in Madrid lediglich ein kleiner Verein Fußball betrieb, organisierte sich eine Gruppe von Spielern unter dem Namen "Madrid Foot Ball Club" mit Spielen auf Wiesen und Hinterhöfen. © getty 22/24 Ab 2000 führte Florentino Perez Real aus der wirtschaftlichen Krise, unter anderem durch den Verkauf des Vereinsgeländes. 2005 waren die Madrilenen erstmals der weltweit umsatzstärkste Fußball-Klub der Welt. Umsatz zuletzt: 681,2 Millionen Euro. © getty 23/24 ATLETICO MADRID: Atletico ging 1903 aus dem Verein "Athletic de Bilbao" hervor. Nachdem die Akteure aus Bilbao bei einem Spiel im Copa del Rey keinen einzigen Madrilenen berücksichtigt hatten, gründeten diese kurzerhand einen eigenen Verein. © getty 24/24 Sportmanager Miguel Angel Gil Marin hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile, jeweils rund 20 Prozent liegen beim derzeitigen Präsidenten Enrique Cerezo und dem chinesischen Unternehmen Wanda Madrid Investment. Umsatz 2020: Rund 332 Millionen Euro.

Ceferin: "Es gibt Schlangen um uns herum"

... die CL-Reform: "Das ist ein großartiges Projekt. Der Wettbewerb wird durchgeführt. Mit oder ohne die Klubs."

... ob es einen Weg zurück für die Abtrünnigen geben könnte. "Hier ist nichts Persönliches. Nur mit Agnelli ist es persönlich, weil ich ihn besser kenne. Aber ich sage nicht, dass sie nie mehr zurückkehren dürfen. Ich würde sagen: 'Willkommen zu einem großartigen Projekt."

... mögliche Verhandlungen mit den Abtrünnigen: "Wir werden keine Verhandlungen starten mit der sogenannten Super League. Ich bin überzeugt, dass auch die TV-Stationen verstehen werden, dass das ein unsicheres Projekt ist. Ein Projekt, das schon viele Male versucht wurde und nie erfolgreich war. Es lohnt nicht, in so etwas zu investieren."

... die Ankündigung der Super-League-Gründer, bereits Gerichte angerufen zu haben, um aus den UEFA-Wettbewerben aussteigen zu können: "Ich würde nicht allzu viel setzen auf Presseerklärungen von Phantom-Organisation. Wir werden sehen, was sie tun werden und was nicht."

... seine persönliche Enttäuschung: "Ich bin nicht böse, weil sie versuchen, den Fußball zu klauen von den Leuten. Ich bin sauer, weil sie in ihrer Pressemitteilung etwas von Solidarität schreiben und nur mit sich selbst solidarisch sind. Ich bin sauer, aber ich bin auch sehr ruhig. Und am Ende auch ein bisschen erleichtert, dass das jetzt passiert ist. Weil wir jetzt wissen, wer wer ist. Jetzt wissen wir, wer Fußball liebt, wer im Fußball ist aus Liebe zum Spiel oder nur aus Liebe zu seinem Geldbeutel. Vielleicht waren wir naiv, dass wir nicht wussten, dass wir Schlangen um uns herum haben. Aber jetzt wissen wir es."

Netzreaktionen zur Super League: RIP Football und "You'll never cash alone" © getty 1/19 Zwölf europäische Top-Klubs verkündeten am späten Sonntagabend, eine eigene Super League gründen zu wollen. "Der Aufstand der Superreichen", titelt die Zeit am Montag. Unter dem Hashtag "RIP Football" geht ein Aufschrei um. Die Netzreaktionen. © Twitter 2/19 © Twitter 3/19 Martin Lipton (Chefreporter der Sun): "Herrliche Ironie. Am Tag der Super-League-Verkündung spielt Arsenal unentschieden gegen Fulham, Real Madrid spielt unentschieden gegen Getafe und Juventus verliert gegen Atalanta." © Twitter 4/19 Daniel Boschmann (Fernsehmoderator bei Sat.1) © Twitter 5/19 Thomas Nowag (Redakteur und Reporter beim Sport-Informations-Dienst) © Twitter 6/19 Max-Jacob Ost (Freier Sportjournalist, Gründer des Fußball-Podcasts "Rasenfunk") © Twitter 7/19 Benni Zander (Freier Sportjournalist, Moderator und Reporter u.a. für DAZN, Magenta Sport und Amazon) © Twitter 8/19 Rapid Wien und Spartak Moskau bieten Fans der zwölf Top-Klubs eine neue "Fußball-Heimat" an, sollten sich diese durch den Vorstoß ihres eigenen Klubs weiter vom Fußball entfremdet fühlen. "Liebesgrüße aus Wien!" © Twitter 9/19 Peter Ahrens (Sportredakteur bei Spiegel Online) © Twitter 10/19 Chaled Nahar (Sportjournalistjournalist für Sportschau, Deutschlandfunk und den WDR): Definiere Fußball - "Von den Armen erschaffen, von den Reichen gestohlen" © Twitter 11/19 Günter Klein (Chefreporter beim Münchner Merkur): Nimmt Bezug auf die Pressemitteilung des FC Bayern, der zufolge der FC Bayern Hansi Flicks "einseitige Kommunikation missbiligt", weil dieser am Samstag den Wunsch nach Vertragsauflösung äußerte. © Twitter 12/19 Sebastian Weßling (BVB-Reporter bei den Funkemedien WAZ, NRZ, WP) kritisiert einen der Hauptsprecher der zwölf Super-League-Klubs, Real Madrids Präsident Florentino Perez. © Twitter 13/19 Gary Neville (Manchester-United-Legende und TV-Experte bei Sky) in einer Wutrede: "Ich bin angewidert. Besonders von United und Liverpool. Liverpool der Klub der Armen, der Klub des Volkes. United, Klub der Arbeiter. Das ist eine Schande!" © Twitter 14/19 Jonathan Liew (Sportredakteur beim Guardian) ironisch: "Dass Arsenal in der Super League dabei ist, ist absolut fantastisch." © Twitter 15/19 © Twitter 16/19 © Twitter 17/19 Robby Hunke (Sportkommentator bei der ARD Sportschau) © Twitter 18/19 Dejan Lovren (Profi bei Zenit St. Petersburg): "Der Fußball wird in naher Zukunft am Rande des Kollaps stehen. Niemand denkt an das größere Bild, sondern nur an die Finanzen. Ich glaube immer noch, wir können diese unbefriedigende Situation lösen." © Twitter 19/19 SV Darmstadt 98 (deutscher Zweitligist)

So stellt sich die UEFA die reformierte CL vor

Der neue Modus der Champions League sieht ab 2024 eine Aufstockung von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer vor. Der Wettbewerb wird künftig im sogenannten "Schweizer Modell" gespielt. Demnach bestreitet jeder Klub zehn Gruppenspiele gegen zehn anhand einer Setzliste zugeloste Gegner.

Daraus wird eine Gesamttabelle der 36 Teams ermittelt, anhand derer die acht bestplatzierten Mannschaften direkt in die K.o.-Runde einziehen. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 spielen in Playoffs die weiteren Teilnehmer der K.o.-Runde aus.

Zwei der vier zusätzlichen Startplätze sollen über eine Fünf-Jahres-Rangliste der Klubs vergeben werden. So würden Vereine, die sich über die Liga nicht qualifiziert haben, von ihren Erfolgen vergangener Tage profitieren und dennoch in die Champions League einziehen. Diese Neuerung war als Zugeständnis für die Topklubs angedacht - doch sechs Klubs aus England sowie je drei aus Spanien und Italien wollen dennoch in die Super League ausscheren.