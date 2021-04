Super League: Teams, Spielplan, Termine, TV-Übertragung

Zwölf europäische Topteams haben die Gründung einer neuen Super League beschlossen. SPOX erklärt Euch, um was es sich dabei handelt, welche Teams dabei sind und gibt weitere Infos.

Diese Nachricht schlug in der Nacht auf Montag sprichwörtlich wie eine Bombe ein: Zwölf europäische Topklubs aus England, Italien und Spanien gaben offiziell die Gründung einer selbstständigen Super League bekannt. Dies bedeutet für den europäischen Vereinsfußball eine Revolution.

Der Start des neugeschaffenen Elitewettbewerbs ist bereits für diesen August geplant. Kritik hagelt es an dem Vorgehen von vielen Orten, die UEFA und die FIFA drohen mit harten Sanktionen die bis zum Ausschluss der Teilnehmer aus den nationalen Ligen führen können.

SPOX erklärt Euch, welche Teams an der Super League teilnehmen, wie der Modus aussehen soll, gibt weitere Informationen und zeigt erste Reaktionen.

Super League: Teams

Bei den zwölf Gründunsmitgliedern handelt es sich um die englischen Klubs FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, FC Arsenal und FC Chelsea, die spanischen Topteams Real Madrid, FC Barcelona und Atletico Madrid sowie Juventus Turin, AC Mailand und Inter Mailand aus Italien. Mannschaften aus der Bundesliga (FC Bayern, Borussia Dortmund) und der französischen Ligue 1 (Paris Saint-Germain) gehören bislang nicht dazu.

Wie The Athletic berichtet, sollen sowohl der FC Bayern München als auch Paris Saint-Germain eine Teilnehme an einer Super League nämlich abgelehnt haben und sich stattdessen mit der UEFA solidarisiert haben.

Laut den Plänen der Super League, soll diese im Idealfall 20 Mannschaften umfassen - 15 ständige Mitglieder und fünf Mannschaften, die sich auf sportlichem Weg in ihren jeweiligen Ligen dafür qualifizieren können.

Super League: Die bisherigen Teams im Überblick

Mannschaft Land Liga FC Liverpool England Premier League Manchester United England Premier League Manchester City England Premier League FC Arsenal England Premier League Tottenham Hotspur England Premier League FC Chelsea England Premier League FC Barcelona Spanien La Liga Real Madrid Spanien La Liga Atletico Madrid Spanien La Liga Juventus Turin Italien Serie A Inter Mailand Italien Serie A

Super League: Modus, Termine

Nach den veröffentlichten Plänen der Super League sollen die anvisierten 20 Teams zuerst in zwei Zehnergruppen mit Hin- und Rückspiel gegeneinander spielen. Die drei Erstplatzierten jeder Gruppe sind für das Viertelfinale qualifiziert, die weiteren zwei Plätze dafür ermitteln die Viert- und Fünftplatzierten mittels Playoffs in zwei Spielen. Das Finale soll Ende Mai an einem neutralen Ort ausgetragen werden.

Die Spiele sollen ausschließlich unter der Woche stattfinden, damit die Teams am regulären Ligabetrieb teilnehmen können.

Super League: Übertragung im TV

Da die Nachricht noch sehr jung ist, steht natürlich noch nicht fest, wie und von wen die Super League künftig live im TV und im Livestream übertragen wird. Es ist davon auszugehen, dass sich die Super League die Übertragungsrechte eine stattliche Summe im Milliardenbereich kosten lassen wird.

Pressestimmen zur Super League: "Jemandes Idee, der Fußball bis auf die Knochen hasst" © Kiosko 1/13 Die von zwölf Top-Klubs angestrebte Gründung einer Super League stößt in der internationalen Presselandschaft auf Ablehnung, gerade die englischen Gazzetten sparen nicht mit Kritik. Die Pressestimmen. © getty 2/13 ENGLAND - DAILY MAIL: "Die Großen Sechs des englischen Fußballs haben sich einer neuen europäischen Super League angeschlossen, in einer Erdbebenbewegung, die Krieg im Sport ausgelöst hat. Die Entscheidung droht, den englischen Fußball zu spalten." © getty 3/13 GUARDIAN: "Das ist eine Idee, die sich nur jemand ausgedacht haben kann, der Fußball wirklich bis auf die Knochen hasst. Der den Fußball so sehr hasst, dass er ihn beschneiden, ausnehmen, zerlegen will, vom Spiel an der Basis bis zur Weltmeisterschaft." © getty 4/13 BBC: "Sechs Premier-League-Klubs erschüttern den europäischen Fußball, in dem sie sich mit Milan, Atletico, Barcelona, Inter Mailand und Real Madrid zu einer neuen Europäischen Super Liga zusammenfinden." © Kiosko 5/13 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Die Super League, die er (Juve-Boss Andrea Agnelli) fördert, würde eher den Interessen seines Klubs nützen, als den allgemeinen Interessen der Serie A." © getty 6/13 "Ein Parallelturnier zwischen einigen Vertretern des europäischen Klub-Adels würde Geld nur in die Kassen der beteiligten Vereine spülen. Die Super League steht im Widerspruch zum Versuch, die italienische Meisterschaft wieder aufzuwerten." © getty 7/13 SPANIEN - MARCA: "Die Schaffung der neuen Liga kommt in einer Zeit, in der die weltweite Pandemie die Instabilität des aktuellen ökonomischen Modells des europäischen Fußballs beschleunigt hat. " © getty 8/13 "Jahrelang hatten die Gründerklubs zum Ziel gehabt, die Qualität und Intensität der bestehenden europäischen Wettbewerbe zu verbessern und vor allem, ein Turnier zu schaffen, bei dem die besten Klubs und Spieler häufiger aufeinandertreffen könnten." © Kiosko 9/13 FRANKREICH - L'EQUIPE: "PSG steht im Krieg der Reichen vor einem Dilemma. Der Klub gehört nicht zu den zwölf Gründungsklubs des Projekts, dessen möglicher Start nicht ohne Konsequenzen für ihn wäre." © getty 10/13 ÖSTERREICH - KRONEN-ZEITUNG: "Die Schwergewichte des europäischen Fußballs machen ernst. Zwölf Top-Klubs wollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Super League gründen." © getty 11/13 SCHWEIZ - BLICK: "Ein Erdbeben im europäischen Klub-Fußball! Zwölf Topklubs wollen so schnell wie möglich in einer eigenen europäischen Super League aufspielen." © getty 12/13 USA - NEW YORK TIMES: "Es ist wirklich keine Überraschung, dass die Rebellen glauben, ihr Plan könnte funktionieren und es keine rote Linie gibt. Dass, was auch immer sie tun, wir weiter alle zuschauen und der Ball weiter rollen wird." © getty 13/13 "Es ist keine Überraschung, dass sie denken, sie können tun was immer sie wollen. Das haben sie schließlich seit Jahren, und niemand hat sie bislang aufgehalten."

Super League: Reaktionen

Während die Vertreter der Super League ihr Vorgehen verteidigen, hagelt es an dem neuem Wettbewerb von vielen Seiten Kritik. SPOX fasst die Reaktionen zusammen.

Florentino Perez (Präsident von Real Madrid und erster Vorsitzender der Super League): " "Wir werden dem Fußball auf jeder Ebene helfen und ihn an seinen rechtmäßigen Platz in der Welt bringen."

Premier League: "Fans eines Vereins in England und in ganz Europa können derzeit davon träumen, dass ihre Mannschaft gegen die Besten spielt. Wir glauben, dass das Konzept einer europäischen Super League diesen Traum zerstören würde."

Gary Neville (Ex-Kapitän Manchester United): "Es ist eine Schande, ich bin absolut angewidert. "Setzt diese Vereine an das Ende der Tabelle, nehmt ihnen alle Punkte weg und auch das Geld. Das ist kriminell. Ein krimineller Akt gegen Fußballfans in diesem Land""

UEFA: "Den Klubs wird die Teilnahme an anderen Wettbewerben auf nationaler, europäischer oder weltweiter Ebene untersagt, und ihren Spielern könnte die Möglichkeit verweigert werden, ihre Nationalmannschaften zu vertreten."

Boris Johnson (Premierminister Großbritannien): "Ich halte derartige Pläne für sehr schädlich"

Joel Glazer (Co-Vorsitzender von Manchester United und Vize-Vorsitzender der Super League): "Indem wir die besten Klubs und Spieler zusammenbringen und gegeneinander spielen lassen, wird die Super League ein neues Kapitel des europäischen Fußballs aufschlagen."

FIFA: ""Vor diesem Hintergrund kann die FIFA nur ihre Missbilligung einer geschlossenen europäischen Liga außerhalb der Fußball-Strukturen ausdrücken."

Emmanuel Macron (Premierminister Frankreich): "Ich begrüße die Position der französischen Klubs, sich zu weigern, an diesem Projekt teilzunehmen, das das Prinzip der Solidarität bedroht."

© getty DFL-Boss Christian Seifert kritisiert die Super League.

Christian Seifert (DFL-Boss): "Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Topklubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben. Es ist unverantwortlich, die nationalen Ligen als Basis des europäischen Profifußballs auf diese Weise irreparabel zu beschädigen."

Klubvereinigung ECA: "Das Modell einer geschlossenen Super League, auf das sich die Medienberichte beziehen, würde von der ECA stark abgelehnt werden."

Sir Alex Ferguson: ""Eine mögliche Super League wäre eine Abkehr von 70 Jahren europäischem Klub-Fußball. Während meiner Zeit bei United haben wir vier Champions-League-Finals gespielt, das waren immer ganz besondere Abende."