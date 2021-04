PSG - Bayern: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist gegen Paris Saint-Germain auf eine Aufholjagd angewiesen, um es noch in das Halbfinale der Champions League zu schaffen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Kräftemessen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, PSG - Bayern: Termin, Spielort

Wird das noch etwas für den FC Bayern? Nach der 2:3-Hinspiel-Niederlage in der heimischen Allianz Arena stehen die Münchner vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit dem Rücken zur Wand.

Das Team von Hansi Flick braucht am heutigen Dienstag, den 13. April gegen PSG demzufolge etwa einen Sieg mit zwei Toren Differenz oder aber beispielsweise ein 4:3 oder 5:4.

Anstoß ist um 21 Uhr, Schauplatz der Parc de Princes in Paris. Das Spitzenspiel im Kampf um das Halbfinal-Ticket muss wegen eines momentanen Lockdowns in Frankreich aufgrund der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden.

PSG - Bayern: Champions League heute live im TV und Livestream

PSG oder Bayern? Wer es schafft sich heute in dieser K.o.-Runde durchzusetzen, könnt Ihr heute nicht im Free-TV verfolgen. Sky und DAZN übertragen die Champions League in Deutschland, wobei die Aufteilung der heutigen Partien exakt so ausfällt wie bereits in der Vorwoche. Will heißen: Sky zeigt die Herausforderung der Münchner gegen Neymar, Kylian Mbappe und Co. live und exklusiv im Einzelspiel.

Einschalten müsst Ihr dafür Sky Sport 2, dort wird das Spiel gezeigt. Los geht es um 20.50 Uhr, zehn Minuten vor Anpfiff. Auf demselben Kanal werdet Ihr zuvor ab 19.30 Uhr mit der Studiosendung von Sky, "Der Dienstag der Champions", auf den spannenden Königsklassen-Abend eingestimmt. Wie schon beim Hinspiel wird erneut Wolff-Christoph Fuss die Partie bei dem Pay-TV-Sender kommentieren.

Um das Sky-Programm abrufen zu können, müsst Ihr nicht zwingend vor einem TV-Gerät Platz nehmen. Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr auf verschiedenen Endgeräten den Livestream in Anspruch nehmen.

PSG - Bayern: Champions League heute live im Liveticker

Falls Ihr kein Sky-Abo-Modell habt und auch keines abschließen wollt, seid Ihr herzlich dazu eingeladen, Euch in den Liveticker von SPOX reinzuklicken. Dort wird Euch nichts Wichtiges während der Begegnung entgehen - erst recht nicht die Antwort auf die Frage: Wer kommt denn jetzt weiter?

Champions League: Duelle und Ergebnisse im Viertelfinale

Die Bayern haben das Hinspiel gegen Paris vergangenen Mittwoch 2:3 verloren. Kylian Mbappe traf bereits in der dritten Minute zur PSG-Führung, woraufhin Marquinhos für die Gäste sogar erhöhte (28.). Der FCB glich durch Tore von Eric Maxim Choupo-Moting (37.) und Thomas Müller (60.) aus, erhielt dann aber von Mbappe eine erneute kalte Dusche (68.).

Termin Begegnung Hinspiel 13.04., 21.00 Uhr FC Chelsea - FC Porto 2:0 13.04., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern München 3:2 14.04., 21.00 Uhr FC Liverpool - Real Madrid 1:3 14.04., 21.00 Uhr Borussia Dortmund - Manchester City 1:2

PSG - Bayern: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

PSG : Navas - Kehrer, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Neymar - Mbappe

: Navas - Kehrer, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes - Verratti - di Maria, Neymar - Mbappe FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - L. Sane, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

