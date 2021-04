Nach der ersten Niederlage unter Thomas Tuchel steht dem FC Chelsea das Viertelfinale in der Champions League bevor. Das Hinspiel gegen den FC Porto könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Porto - FC Chelsea: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Ungewöhnlich ist der Spielort. Aufgrund der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie kann nicht in Portugal gespielt werden. Stattdessen wird im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla gespielt.

Das Hinspiel im Viertelfinale zwischen den Portugiesen und dem Team von Trainer Thomas Tuchel läuft parallel zum Spiel des FC Bayern. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Porto gegen Chelsea.

FC Porto - FC Chelsea, Champions-League-Viertelfinale: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Porto: Marchesin - Wilson Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Grujic, Uribe - Corona, Otavio, Luis Diaz - Marega

Marchesin - Wilson Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu - Grujic, Uribe - Corona, Otavio, Luis Diaz - Marega FC Chelsea: Mendy - Rüdiger, Thiago Silva, Zouma - James, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz, Hudson-Odoi - Werner

FC Porto - FC Chelsea: Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr das Spiel nur bei DAZN sehen. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung ab 20.30 Uhr. Mit dem Probemonat könnt Ihr den Livestream sogar for free abrufen.

Außerdem hat Sky eine Konferenz mit beiden parallel laufenden Spielen im Angebot. Dort seht Ihr jedoch nur Teile der Begegnung Porto gegen Chelsea. Zudem bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go und Sky Ticket an.

Champions League: Viertelfinale im Überblick