FC Bayern - PSG: Viertelfinale in der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel stehen sich heute mit dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain die Finalisten aus dem Vorjahr gegenüber. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League Lazio Rom mühelos mit 6:2 nach Hin- und Rückrunde ausschaltete, steht den Münchnern im Viertelfinale mit Paris Saint-Germain ein bekannter Gegner gegenüber.

In der vergangenen Saison holte sich der Sextuple-Sieger nämlich gegen den französischen Serienmeister nach einem 1:0-Erfolg den sechsten Champions-League-Titel in Vereinsgeschichte. Nun wollen sich Neymar und Co. für die Finalpleite revanchieren.

FC Bayern gegen PSG - Viertelfinale in der Champions League: Alles, was Ihr zum Hinspiel wissen müsst

Die Partie wird am heutigen Mittwoch, 7. April, um 21 Uhr angepfiffen. Die Münchner Allianz-Arena dient als Spielstätte. Das aus Spanien stammende Schiedsrichterteam besteht aus:

Schiedsrichter : Antonio Mateu Lahoz

: Antonio Mateu Lahoz Assistenten : Pau Cebrian Devis und Roberto Diaz Perez del Palomar

: Pau Cebrian Devis und Roberto Diaz Perez del Palomar Vierter Offizieller : Javier Estrada Fernandez

: Javier Estrada Fernandez Video-Assistent: Alejandro José Hernandez Hernandez

© getty Bayerns Torjäger Robert Lewandowski fehlt heute aufgrund einer Knieverletzung.

FC Bayern - PSG: Viertelfinale in der Champions League heute live im TV und Livestream

Bei DAZN und Sky liegen für die aktuelle Champions-League-Saison die Übertragungsrechte. Bayern München gegen PSG zeigt heute Sky live und in voller Länge - sowohl im TV als auch im Livestream.

Vor der Partie gibt es zuerst eine Vorberichterstattung, bei der Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer teilnehmen. Dann übernimmt ab 20.50 Uhr Kommentator Wolff Fuss die Übertragung, die auf Sky Sport UHD bzw. Sky Sport 2 HD ausgestrahlt wird.

Wer zudem auch das Parallelspiel zwischen dem FC Porto und Chelsea im Auge behalten möchte, kann auf Sky Sport 1 HD die Mittwochs-Konferenz aufrufen.

Mithilfe eines SkyGo-Abonnements schaltet Ihr Euch den Sky-Livestream frei. Auch ein SkyTicket stellt dafür eine Option dar.

FC Bayern - PSG: Viertelfinale in der Champions League im Liveticker

Als Alternative für alle, die sich keinen Zugang zu Sky verschaffen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Riesenchancen, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern vs. PSG.

Hier geht's zum Liveticker: FC Porto vs. FC Chelsea.

Champions League: Die Viertelfinalrunde mit allen Spielen im Überblick