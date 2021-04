FC Bayern bei PSG: Voraussichtliche Aufstellung, Kader, Personal

Der FC Bayern muss die 2:3-Niederlage aus dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSG wettmachen. Doch welches Personal steht dem deutschen Rekordmeister beim Rückspiel in Paris bei der Aufholjagd zur Verfügung? SPOX gibt einen Überblick.

FC Bayern bei PSG: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal

Das Rückspiel zwischen PSG und dem FC Bayern wird am Dienstag, den 13.04.2021, im Parc des Princes in Frankreichs Hauptstadt Paris gespielt. Der Anpfiff ist auf 21 Uhr terminiert. Wegen der Corona-Pandemie sind auch am heutigen Abend selbstverständlich keine Zuschauer zugelassen. Nach mehreren Verletzungen und angeschlagenen Spielern bei beiden Teams geben wir Euch vorab einen Überblick, wer überhaupt einsatzbereit ist.

FC Bayern bei PSG: Voraussichtliche Aufstellung von Paris Saint-Germain

Bei PSG absolvierte Torwart Keylor Navas das Abschlusstraining nach überstandenen muskulären Problemen ohne sichtbare Einschränkungen. Auch Marco Verratti und Alessandro Florenzi stehen nach positiven Corona-Tests zur Verfügung. Ausfallen wird Kapitän Marquinhos, der sich im Hinspiel verletzt hatte.

Für ihn wird wohl Danilo Pereira vom zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung rücken und Leandro Paredes seine Chance von Beginn an bekommen. Colin Dagba wird wohl auf die Bank rücken. Für ihn könnten Florenzi oder Kehrer starten.

So könnte PSG spielen:

PSG: Navas - Florenzi (Kehrer), Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo - Gueye, Paredes, Verratti - di Maria, Neymar, Mbappe

© getty Marquinhos wird Paris Saint-Germain im Rückspiel gegen den FC Bayern fehlen.

FC Bayern bei PSG: Voraussichtliche Aufstellung vom FCB

Bei den Bayern fällt nach wie vor Robert Lewandowski verletzungsbedingt aus, Eric Maxim Choupo-Moting wird seinen Platz in der Sturmspitze einnehmen. Abgesehen davon wird auch Niklas Süle nicht rechtzeitig fit werden. Der Nationalspieler fehlt wegen eines Muskelfaserrisses.

Serge Gnabry ist aufgrund seines positiven Corona-Befundes nicht mit an Bord. Gleiches gilt für Douglas Costa (Haarriss im Mittelfuß), Corentin Tolisso (Sehnenriss im Oberschenkel) und Marc Roca (muskuläre Probleme).

Bei drei anderen Spielern gab es jedoch Entwarnung. Kingsley Coman ist nach seinem Schlag auf das Wadenbeinköpfchen, den er gegen Union Berlin erlitten hat, einsatzbereit.

Ebenfalls mit dabei sind laut Trainer Hansi Flick Leon Goretzka und Lucas Hernandez. Für Leon Goretzka wird es für die Startelf noch nicht reichen, Trainer Hansi Flick bestätigte aber, dass der 26-Jährige im Kader stehen werde.

So könnten die Bayern spielen:

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - L. Sane, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG - Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen im CL-Viertelfinal-Rückspiel © getty 1/25 Mindestens zwei Tore brauchen die Bayern nach dem 2:3 im Hinspiel in Paris (Di., 21 Uhr). Da hilft es vielleicht, dass bei den Franzosen der beste Abwehrspieler fehlt. PSG-Coach Pochettino darf dagegen auf die Rückkehr eines Schlüsselspielers hoffen. © getty 2/25 PSG - TOR: KEYLOR NAVAS © getty 3/25 ABWEHR: ALESSANDRO FLORENZI © getty 4/25 DANILO PEREIRA © getty 5/25 PRESNEL KIMPEMBE © getty 6/25 ABDOU DIALLO © getty 7/25 MITTELFELD: LEANDRO PAREDES © getty 8/25 MARCO VERRATTI © getty 9/25 IDRISSA GUEYE © getty 10/25 ANGRIFF: ANGEL DI MARIA © getty 11/25 NEYMAR © getty 12/25 KYLIAN MBAPPE © getty 13/25 Am schwersten wiegt bei PSG natürlich der Ausfall von Kapitän Marquinhos. Zudem sind Linksverteidiger Kurzawa und Icardi nicht dabei. Dafür dürfte Verratti (vielleicht auch Florenzi) nach Corona-Pause wieder mitwirken. Kean könnte Di Maria ersetzen. © getty 14/25 BAYERN MÜNCHEN - TOR: MANUEL NEUER © getty 15/25 ABWEHR: BENJAMIN PAVARD © getty 16/25 JEROME BOATENG © getty 17/25 LUCAS HERNANDEZ © getty 18/25 ALPHONSO DAVIES © getty 19/25 MITTELFELD: JOSHUA KIMMICH © getty 20/25 DAVID ALABA © getty 21/25 LEROY SANE © getty 22/25 THOMAS MÜLLER © getty 23/25 KINGSLEY COMAN © getty 24/25 ANGRIFF: ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING © getty 25/25 Laut Flick dürfte Hernandez spielen, bei Goretzka reiche es für den Kader. Angesichts der Ausfälle von Lewandowski, Gnabry, Süle, Roca, Tolisso und Costa sitzen auf der Bank neben Goretzka in Musiala und Oldie Martinez die besten Alternativen.

FC Bayern bei PSG: Die Aufstellungen vom Hinspiel

Der FC Bayern musste im Hinspiel schon in der ersten Halbzeit zweimal wechseln. Für den verletzten Süle und den angeschlagenen Goretzka kamen Boateng und Davies ins Spiel. Auch PSG musste früh tauschen. Für Marquinhos wurde Ander Herrera eingewechselt.

Bayern: Neuer - Pavard, Süle (42. Boateng), Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka (33. Davies) - L. Sane, T. Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG: Navas - Dagba, Marquinhos (30. Ander Herrera), Kimpembe, Diallo (46. Bakker) - Gueye, Danilo Pereira - di Maria (71. Kean), Neymar (90. Rafinha), Draxler - Mbappe

FC Bayern bei PSG: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 07.04.2021 Champions League, Viertelfinale FC Bayern Paris Saint-Germain 2:3 23.08.2020 Champions League, Finale Paris Saint-Germain FC Bayern 0:1 05.12.2017 Champions League, Gruppenphase FC Bayern Paris Saint-Germain 3:1 27.09.2017 Champions League, Gruppenphase Paris Saint-Germain FC Bayern 3:0 26.09.2000 Champions League, Gruppenphase FC Bayern Paris Saint-Germain 2:0

FC Bayern bei PSG: Die Fakten zum Spiel zum Rückspiel in der Champions League

PSG siegte im Hinspiel in München mit 3:2 und hat bislang alle vier Heimspiele gegen die Bayern gewonnen (alle in der UEFA Champions League zwischen 1994 und 2017).

Bayern könnte erstmals seit 2014/15 (damals im Viertelfinale gegen den FC Porto) wieder die nächste K.o.-Runde der Königsklasse erreichen, obwohl man das Hinspiel verloren hat - in den darauffolgenden Saisons zwischen 2014/15 und 2017/18 sind die Münchner immer dann ausgeschieden, wenn sie das Hinspiel verloren hatten.

Seit Beginn der Saison 2003/04 waren die 31 Schüsse des FC Bayern gegen PSG die meisten, die in einem Spiel der UEFA Champions League auf den Kasten der Pariser abgefeuert wurden. Exklusive Elfmeter betrug der Wert der erwarteten Tore der Münchner (xG) 3,79 und war damit der höchste aller Klubs in dieser Saison.

PSG ist das erste Team, das die Bayern unter Hansi Flick in der Champions League schlagen konnte (nach 17 Spielen). Seit der Saison 2018/19, als Bayern (unter Niko Kovac) im Achtelfinale an Liverpool scheiterte (ein Unentschieden, eine Niederlage), haben die Deutschen in jeder K.o.-Runde jeweils beide Spiele gewonnen.

Kylian Mbappe hat in dieser Saison in acht Spielen acht Tore geschossen, nun könnte er eine neue Bestmarke für französische Spieler in einer Champions-League-Saison aufstellen - bisher liegt er mit David Trezeguet (2001/02) und Wissam Ben Yedder (2017/18) gleichauf.

