In der Champions League 2020/21 wird es heiß! Heute beginnen die Halbfinals der Königklasse. Welches Spiel DAZN heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Fünf Spiele stehen in der Champions League 2020/21 noch an, dazu zählen die vier Halbfinals sowie das große Finale am 29. Mai. Heute könnt Ihr das Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea live auf DAZN sehen.

Der Streaming-Dienst startet seine Übertragung um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, um 21 Uhr rollt dann der Ball. Folgendes Team ist im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißel

Neben dem heutigen Spiel zwischen den Königlichen und den Blues überträgt DAZN auch die restlichen Partien der Königsklasse allesamt live. Dazu zählen das morgige Hinspiel zwischen PSG und Manchester City, die Rückspiele sowie das Finale.

Hinzu kommt Live-Fußball aus Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und internationalen Pokalwettbewerben. Für Mehrsport-Fans steht zudem US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), MMA (UFC), Boxen, Tennis, Radsport, Rennsport, Darts, Bowling, Handball, Basketball etc. auf dem Programm.

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Übertragung Hinspiele 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea DAZN/Sky 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City DAZN/Sky Rückspiele 04.05.2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain DAZN/Sky 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid DAZN/Sky

© getty Kann Timo Werner gegen Real Madrid jubeln?

Champions League heute im Liveticker

Champions League live auf DAZN: Kroos vor Comeback

Zinedine Zidane wird gegen den FC Chelsea wohl wieder auf Toni Kroos setzen können. Nachdem er zuletzt drei Spiele aufgrund von muskulärer Probleme versäumt hatte, stieg er am Sonntag wieder ins Teamtraining der Königlichen ein.

Ohne Kroos patzte Real am Wochenende in der Liga und kam gegen Real Betis nicht über ein 0:0 hinaus.

Champions League, Real Madrid - Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Eder Militao, Nacho - Casemiro, Kroos, Modric - Vinicius Junior, Hazard, Benzema

: Courtois - Carvajal, Varane, Eder Militao, Nacho - Casemiro, Kroos, Modric - Vinicius Junior, Hazard, Benzema FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Havertz

Champions League: Der Terminplan