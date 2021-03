Wer zeigt / überträgt FC Liverpool - RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig will dem FC Liverpool den Einzug in das Viertelfinale der Champions League heute noch streitig machen. SPOX informiert Euch darüber, welcher Sender das Achtelfinal-Rückspiel live im TV und Livestream zeigt.

Letzte Saison im Halbfinale - und in dieser schon nach dem Achtelfinale raus? RB Leipzig muss sich in der Champions League gehörig strecken, um doch noch in das Viertelfinale einzuziehen. Gegen den FC Liverpool, Gewinner des Wettbewerbs im Jahr 2019, setzte es im Hinspiel eine 0:2-Niederlage.

FC Liverpool - RB Leipzig: Termin, Spielort

RB fordert Liverpool am heutigen Mittwoch, den 10. März heraus, Anstoß ist um 21 Uhr. So wie schon beim Hinspiel wird die Partie auch diesmal auf einem komplett neutralen Boden ausgetragen - und zwar erneut in der Puskas Arena in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Hintergrund dessen sind die aktuellen Maßnahmen wegen einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien. Würde die Mannschaft des Bundesligisten nach England reisen, müsste sie sich bei ihrer Rückkehr nach Deutschland aus Sicherheitsgründen umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.

Wegen danach anstehender Verpflichtungen in der Bundesliga können sich die Leipziger das aber nicht erlauben. In Abstimmung mit den beteiligten Parteien wurde daher wieder die Puskas Arena als Austragungsort gewählt.

Ob es für RB dort gegen die Reds nun besser läuft als im Februar? Hoffnung macht dem Team von Julian Nagelsmann, dass sich die Truppe von Jürgen Klopp in einer großen sportlichen Krise befindet. In der Premier League ist Liverpool nur noch Tabellenachter. Die Reds verloren die vergangenen sechs Heimspiele allesamt.

FC Liverpool - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Liverpool gegen Leipzig läuft heute nicht im Free-TV. Live zu sehen gibt es den Kampf um eines der Viertelfinaltickets bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Rückspiel ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD, zuvor könnt Ihr Euch ab 19.30 Uhr bei "Der Mittwoch der Champions" auf den Abend in der Königsklasse einstimmen.

Könnt oder wollt Ihr die Begegnung nicht klassisch am TV-Receiver verfolgen? Sky ist auch per Livestream via Sky Go oder Sky Ticket nutzbar. Zudem bietet der Sender Euch an, für 15 Euro ein Ticket zu erwerben, das die beiden Champions-League-Einzelspiele bei Sky und alle vier Spiele in der Sky-Konferenz in dieser Woche umfasst. Es ist noch bis Donnerstag um 0.20 Uhr gültig.

FC Liverpool - RB Leipzig heute im Liveticker

Das Duell zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig könnt Ihr heute ansonsten auch problemlos im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort werdet ihr während des Geschehens topaktuell auf dem Laufenden gehalten.

