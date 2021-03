FC Liverpool - RB Leipzig: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig wird in Budapest ausgetragen. Alle Infos zur Übertragung der Partie heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

FC Liverpool gegen RB Leipzig: Wann und wo findet das Rückspiel statt?

Wie im Hinspiel wird auch am heutigen Mittwoch, den 10. März, in der Puskas Arena zu Budapest gespielt. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Leiten wird das Geschehen ein französisches Schiedsrichtergespann, an dessen Spitze Clement Turpin steht. Unterstützt wird er von den Asisstenten Nicolas Danos und Cyril Gringore. Frank Schneider dient als Vierter Offizieller, VAR ist Jeroam Brisard.

FC Liverpool gegen RB Leipzig: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer im TV live dabei sein möchte, ist heute bei Sky richtig. Der Pay-TV-Sender zeigt sowohl das Einzelspiel, also die vollen 90 Minuten, als auch die Konferenz live und exklusiv.

Im Livestream seid Ihr dementsprechend mithilfe der SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder nach dem Kauf eines Sky Tickets live mit von der Partie.

Übertragungsbeginn bei Sky ist um 19.30 Uhr, im Studio sind diesmal Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Das zweite Achtelfinalrückspiel des Tages zwischen PSG und dem FC Barcelona hingegen läuft live und exklusiv in voller Länge bei DAZN.

Champions League im Liveticker: FC Liverpool gegen RB Leipzig

Auch bei uns seid Ihr heute live dabei, in den SPOX-Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

Champions League: Die weiteren Termine der K.o.-Runde

In rund einem Monat geht es mit den Hinspielen im Viertelfinale weiter, das Finale in Istanbul soll am 29. Mai über die Bühne gehen.

Runde Termine Viertelfinale, Hinspiele 6./7. April Viertelfinale, Rückspiele 13./14. April Halbfinale, Hinspiele 27./28. April Halbfinale, Rückspiele 4./5. Mai Finale 29. Mai

