FC Bayern - PSG: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Der amtierende Champions-League-Sieger Bayern München trifft in der Neuauflage des Vorjahresfinals in der Runde der letzten Acht auf Paris Saint-Germain. Alle, was Ihr zur Begegnung (Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream) wissen müsst, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der Länderspielpause wird der Fokus wieder auf Vereinsfußball gelegt. Da hat der FC Bayern München in den kommenden Wochen ein Mammutprogramm vor sich. In der Champions League kommt es nämlich zur Neuauflage des Finals aus dem vergangenen Jahr gegen Paris Saint-Germain.

Dank des Siegtreffers von Kingsley Coman entschied der Sextuple-Sieger das Finale damals für sich. In dieser Saison werden die Karten jedoch wieder neu gemischt.

FC Bayern - PSG: Datum, Termin, Ort

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain findet am kommenden Mittwoch, den 7. April, statt. Ausgetragen wird die Partie in der Münchner Allianz-Arena. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

© getty Die beiden Klubs trafen im vergangenen CL-Endspiel aufeinander.

FC Bayern - PSG: Übertragung im TV und Livestream

In diesem Jahr teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für die Königsklasse. Deshalb übernehmen auch im Viertelfinale beide Anbieter je zwei Hinrunden- und Rückrundenpartien. Das Final-Rematch zwischen dem FC Bayern und PSG überträgt Sky live und in voller Länge.

Im Rahmen der Sendung "Mittwoch der Champions" werdet Ihr auf Sky Sport UHD bereits ab 19.30 Uhr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt. Mit dabei sind Sebastian Hellmann, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Erik Meijer. Um 20.50 Uhr übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss das Spiel.

Sky zeigt den Champions-League-Kracher heute nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Zwei Wege führen Euch zu diesem - das SkyTicket und ein SkyGo-Abonnement.

Beim Pay-TV-Sender seht Ihr zudem am Vortag (Dienstag, 6. April) auch das Hinrundenspiel zwischen Real Madrid und FC Liverpool. In der Rückrunde bietet Sky dann beide Spiele mit deutscher Beteiligung (PSG - FC Bayern und BVB - Man City) an.

Champions League: Die Viertelfinalpartien im Überblick

Datum Anpfiff Runde Begegnung Übertragung Dienstag, 06. April 21 Uhr Hinspiel Manchester City - Borussia Dortmund DAZN / Sky-Konferenz Dienstag, 06. April 21 Uhr Hinspiel Real Madrid - FC Liverpool Sky Mittwoch, 07. April 21 Uhr Hinspiel FC Porto - FC Chelsea DAZN / Sky-Konferenz Mittwoch, 07. April 21 Uhr Hinspiel FC Bayern München - Paris Saint-Germain Sky Dienstag, 13. April 21 Uhr Rückspiel FC Chelsea - FC Porto DAZN / Sky-Konferenz Dienstag, 13. April 21 Uhr Rückspiel Paris Saint-Germain - FC Bayern München Sky Mittwoch, 14. April 21 Uhr Rückspiel FC Liverpool - Real Madrid DAZN / Sky-Konferenz Mittwoch, 14. April 21 Uhr Rückspiel Borussia Dortmund - Manchester City Sky

FC Bayern - PSG im Liveticker bei SPOX

FC Bayern mit Personalsorgen: Lewandowskis "Knie-Fall", zwei Sperren und ein Super-GAU © getty 1/16 Es war die Schock-Meldung am Dienstagabend: Lewandowski wird dem FC Bayern vier Wochen lang fehlen. Damit hat Trainer Hansi Flick vor dem Topspiel gegen Leipzig nur nur ein Problem in der Defensive, sondern auch in der Offensive. © getty 2/16 Die große Frage lautet vor dem wegweisenden Bundesliga-Kracher: Wer kann den 35-Tore-Mann, der Gerd Müllers Uralt-Rekord zu pulverisieren drohte, ersetzen? Antwort: Generell niemand. Aber: Flick hat noch einige Optionen, die wir nun durchgehen. © getty 3/16 Zunächst aber werfen wir einen Blick auf die Defensive, die im Schatten der Lewandowski-Verletzung beim deutschen Rekordmeister ebenfalls im Vorfeld des Leipzig-Spiels für Sorgenfalten beim FC Bayern sorgt. © IMAGO / Sven Simon 4/16 Denn: In Jerome Boateng und Alphonso Davies fallen zwei Stammkräfte definitiv aus. Boateng hatte sich gegen Stuttgart die fünfte Gelbe Karte eingehandelt, Davies sah für einen üblen Tritt glatt Rot. Nun ist Flicks Einfallsreichtum gefragt. © getty 5/16 Ein Super-GAU wäre für den Bayern-Trainer ein zusätzlicher Ausfall von Niklas Süle, der mit muskulären Problemen vorzeitig von der Nationalmannschaft abreiste und aktuell lediglich individuell trainiert. © getty 6/16 Lucas Hernandez ist auf links fest als Davies-Backup eingeplant, Benjamin Pavard wird rechts verteidigen, Alaba auf der halblinken Zentrumsseite. Was aber, wenn Süle auch noch ausfällt? © getty 7/16 Dann dürfte Javi Martinez wohl die einzige Alternative sein, die Flick noch bleibt. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass er Pavard ins Zentrum zieht und Sarr, der in den vergangenen 19 (!!) BL-Spielen nur 64 Minuten absolvierte, auf rechts aufbietet. © getty 8/16 Tanguy Nianzou ist zwar nach seinen zwei schweren Muskelverletzungen erstmals seit Dezember 2020 wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, allerdings noch keine Option für einen Einsatz auf Wettkampfniveau. © getty 9/16 Es wird also im besten Fall auf eine Viererkette mit Pavard, Süle, Alaba und Hernandez hinauslaufen, sofern alle gesund von den Länderspielen zurückkehren. Davor ist die Doppelsechs mit Goretzka und Kimmich unantastbar. © getty 10/16 Und was passiert in der Offensive nach dem Lewandowski-Ausfall? Hier hat Flick drei verschiedene Optionen. Die wahrscheinlichste Variante ist die, mit Serge Gnabry an Lewandowskis Stelle, Coman auf links, Sane auf rechts und Müller auf der Zehn. © getty 11/16 Die Rolle als falsche Neun hatte Gnabry zuletzt unter Löw bereits in den ersten beiden WM-Quali-Spielen gegen Island und Rumänien sehr überzeugend interpretiert und war an drei der vier Treffer direkt beteiligt (2 Vorlagen, 1 Tor). © getty 12/16 Eine andere Variante, sollte einer der drei ohnehin verletzungsanfälligen Flügelspieler Coman, Sane oder Gnabry nicht gänzlich fit sein, wäre Müller als Sturmspitze in vorderster Front und auf der Zehnerposition Jamal Musiala als Alternative. © getty 13/16 Der erinnert sich sicherlich noch bestens an das Hinspiel gegen die Leipziger, als er nach nur 25 Minuten den verletzten Martinez ersetzte und in der 30. Minute zum Ausgleich traf. © getty 14/16 Die dritte Alternative ist Eric Maxim Choupo-Moting. Er wäre mit 1,91 Metern Gardemaß zumindest in puncto Physis ein Lewandowski-ähnlicher Ersatz gegen die robusten Konate, Upamecano und Orban. © getty 15/16 In einem solchen Szenario würde Müller als hängende Spitze/Zehner agieren und Gnabry, Coman und Sane würden die Flügelpositionen unter sich ausmachen. Ein eher unwahrscheinlicher Vorgang. Sind alle drei fit, werden sie wohl gegen Leipzig beginnen. © getty 16/16 Und so sieht sie aus, die optionale Startelf der Bayern gegen RB Leipzig. Das gewohnte 4-2-3-1-System mit Fragezeichen in der Innenverteidigung und in der Sturmspitze.

FC Bayern ohne Lewandowski gegen PSG

Die ohnehin schon schwere Aufgabe ist für die Münchner durch die Verletzung des Starstürmers Robert Lewandowski noch komplizierter geworden. Der Weltfußballer verletzte sich im WM-Qualifikationsspiel mit der polnischen Nationalmannschaft gegen Andorra am rechten Knie (Bänderdehnung) und ist daher für beide Spiele gegen den PSG nicht einsatzfähig. Rund vier Wochen muss der FCB nun ohne Lewandowski auskommen.