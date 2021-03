Champions League: Darum spielt RB Leipzig erneut in Budapest gegen den FC Liverpool

Auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League trägt RB Leipzig in Budapest aus. Wieso die Sachsen in Ungarn gegen den FC Liverpool antreten, erfahrt Ihr hier.

Warum spielt RB Leipzig erneut in Budapest gegen den FC Liverpool?

Dass auch das Rückspiel zwischen RB und dem LFC in Budapest stattfindet, liegt daran, dass die Leipziger eine zweiwöchige Quarantäne umgehen wollen.

In diese müsste sich das Team um Trainer Julian Nagelsmann laut der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Sachsen begeben, würde sie nach einem Spiel in Liverpool wieder nach Deutschland einreisen.

Aufgrund dieses Sachverhalts hatte die UEFA den FC Liverpool damit beauftragt, einen Ersatzspielort zu suchen. Fündig wurden die LFC-Verantwortlichen wieder in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

In Ungarn gilt zwar momentan ein Einreiseverbot, innerhalb dessen gibt es allerdings Ausnahmen - unter anderem für den Spitzensport.

So treffen die beiden Klubs am heutigen Mittwoch, den 10. März, erneut in der Puskas Arena aufeinander.

FC Liverpool gegen RB Leipzig: Gilt die Auswärtstorregel?

Die in der Champions-League-K.o.-Phase übliche Auswärtstorregel zählt weiterhin - auch bei den Begegnungen zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool.

Sollte also Leipzig das heutige Spiel beispielsweise 3:1 für sich entscheiden, ständen die Sachsen im Viertelfinale, da sie heute formal auswärts antreten.

Im Vorteil ist allerdings weiterhin der LFC, die Mannschaft von Jürgen Klopp führt nach dem Hinspiel mit 2:0.

© getty Julian Nagelsmann und RB Leipzig verloren das Hinspiel gegen Liverpool.

Wo kann ich das Rückspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen?

Das Rückspiel in Budapest zeigt der Pay-TV-Sender Sky live und exklusiv. Dort könnt Ihr sowohl die vollen 90 Minuten als auch die Konferenz verfolgen.

Konkurrent DAZN hingegen zeigt heute die Begegnung zwischen PSG und dem FC Barcelona.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick

Datum (Rückspiel) Uhrzeit Heim Gast Hinspiel Rückspiel Sender (Einzelspiel) Dienstag, 9. März 21 Uhr Juventus Turin FC Porto 1:2 3:2 n.V. DAZN Dienstag, 9. März 21 Uhr Borussia Dortmund FC Sevilla 3:2 2:2 Sky Mittwoch, 10. März 21 Uhr FC Liverpool RB Leipzig 2:0 -:- Sky Mittwoch, 10. März 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Barcelona 4:1 -:- DAZN Dienstag, 16. März 21 Uhr Manchester City Borussia M'gladbach 2:0 -:- Sky Dienstag, 16. März 21 Uhr Real Madrid Atalanta Bergamo 1:0 -:- DAZN Mittwoch, 17. März 21 Uhr FC Chelsea Atletico Madrid 1:0 -:- DAZN Mittwoch, 17. März 21 Uhr Bayern München Lazio Rom 4:1 -:- Sky

© getty Für Klopp und die Reds läuft es in der Liga überhaupt nicht nach Plan.

Champions League: So geht es ab dem Viertelfinale weiter