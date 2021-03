Champions League: Übertragung der Rückspiele heute live im TV und Livestream

In der Champions League werden heute die nächsten Rückspiele im Achtelfinale absolviert. SPOX erklärt Euch, welche Duelle anstehen und wo sie im TV und Livestream übertragen werden.

Champions League, Achtelfinale: Mittwochsspiele

Weiter geht es in der UEFA Champions League. Nachdem am 16. und 17. sowie 23. und 24. Februar 2021 die Hinspiele im Achtelfinale ausgetragen wurden, stehen jetzt die Rückspiele an.

Am gestrigen Dienstag, den 9. März, ging es mit den Duellen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla sowie Juventus Turin und dem FC Porto los. Am heutigen Mittwoch, den 10. März, gibt es die Begegnungen FC Liverpool gegen RB Leipzig und Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Champions League: Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Die beiden Spiele werdet Ihr heute nicht live im Free-TV verfolgen können. Sky und DAZN besitzen die Übertragungsrechte an der Königsklasse und strahlen heute jeweils ein Einzelspiel aus. Sky zeigt das Liverpool gegen Leipzig, DAZN dafür PSG gegen Barca.

Liverpool gegen Leipzig könnt Ihr bei Sky auch live streamen. Zur Auswahl stehen Euch dabei Sky Go und Sky Ticket. Als zusätzliche Option bietet der Pay-TV-Sender Euch für 15 Euro ein Ticket an, mit dem Ihr bei Sky diese Woche beide Einzelspiele und alle Spiele in der Konferenz live seht. PSG gegen Barca läuft bei Sky heute in der Konferenz.

Um das französisch-spanische Duell über die kompletten 90 Minuten zu beobachten, benötigt Ihr ein Abo bei DAZN. Falls Ihr bis dato noch keine Kunden gewesen seid, könnt Ihr beim Streamingdienst aber zunächst mal das Angebot eines kostenlosen Probemonats wahrnehmen. Nach 30 Tagen könnt Ihr dann entscheiden, ob es mit einem kostenpflichtigen Abo weitergehen soll oder nicht. Die Abo-Modelle: Monatsabo (11,99 Euro) und Jahresabo (119,99 Euro).

FC Liverpool - RB Leipzig, PSG - FC Barcelona: Spielorte

Während PSG gegen Barca wie geplant im Pariser Prinzenpark gespielt wird, muss das englisch-deutsche Aufeinandertreffen erneut in der Budapester Puskas Arena stattfinden. Grund: Würde es in Liverpool steigen, müssten die Leipziger wegen einer Coronavirus-Mutation in Großbritannien nach ihrer Rückkehr nach Deutschland umgehend in eine zweiwöchige Quarantäne und könnten ihre nächsten Aufgaben so in keinem Fall bewältigen.

Liverpool war zum Hinspiel bedingt durch die Corona-Situation derweil eine Einreise nach Deutschland verboten worden. Die Mannschaft von Jürgen Klopp bezwang Leipzig dann in Budapest 2:0.

PSG bezwang Barca deutlich 4:1. Heißt: Die Katalanen, die seit Sonntag mit Joan Laporta einen neuen Präsidenten haben, brauchen einen Sieg mit vier Toren Differenz, um nach 90 Minuten doch noch als Sieger der Runde hervorzugehen. Das Achtelfinale 2016/17 zeigte jedoch, dass nichts unmöglich ist. Damals siegte PSG im Hinspiel Zuhause 4:0, ehe Barca im Rückspiel nach 90 Minuten 6:1 triumphierte.

Champions League heute im Liveticker

Sowohl Liverpool gegen Leipzig als auch PSG gegen Barcelona könnt Ihr heute auch problemlos schriftlich verfolgen. SPOX bietet zu beiden Partien je einen Liveticker an.

