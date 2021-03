Champions League: Dieses Spiel zeigt Sky heute live im TV und Livestream

FC Liverpool gegen RB Leipzig, Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona: In der Champions League wird es heute ziemlich namhaft. SPOX sagt Euch, was es davon bei Sky zu sehen gibt.

Champions League und noch mehr Fußball live sehen - jetzt Gratis-Probemonat bei DAZN sichern

Champions League: FC Liverpool - RB Leipzig heute live bei Sky

Am gestrigen Dienstag war es Borussia Dortmunds Duell mit dem FC Sevilla. Und auch am heutigen Mittwoch, den 10. März, zeigt Sky im Champions-League-Achtelfinale ein Einzelspiel mit deutscher Beteiligung live. Sky überträgt die kompletten 90 Minuten der Herausforderung von RB Leipzig gegen den FC Liverpool.

Verfolgen könnt Ihr das Rückspiel der Sachsen gegen die Engländer bei dem Pay-TV-Sender auch im Livestream über dessen Angebote Sky Go und Sky Ticket. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, die Königsklasse bei Sky live zu verfolgen: ein Ticket für 15 Euro.Es ist noch bis Donnerstag um 0.20 Uhr gültig.

© getty Sky kümmert sich weiterhin um die Live-Berichterstattung in Form der Champions League.

Leipzigs Partie gegen Liverpool findet übrigens nicht an der Anfield Road statt, sondern in der Puskas Arena in Ungarns Hauptstadt Budapest. Dort musste wegen der Corona-Pandemie auch schon das Hinspiel, das die Reds als offizielle Auswärtsmannschaft 2:0 gewannen, steigen.

Würde RB nach England einreisen, müsste das Team von Julian Nagelsmann nach der Rückkehr nach Deutschland in eine zweiwöchige Quarantäne. Mit dem weiteren Terminplan lässt sich das aber nicht vereinbaren. Daher wieder Budapest.

Champions League bei Sky: PSG - FC Barcelona live in der Konferenz

Das Parallelspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona gibt es bei Sky heute nur in der Konferenz zu sehen. Über die gesamte Distanz läuft das Duell heute bei dem Streamingdienst DAZN.

DAZN lässt sich die ersten 30 Tage kostenlos nutzen - zumindest für all jene, die bis dato noch keine Kunden waren. Nach dem Gratis-Probemonat könnt Ihr Euch für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden. Zur Auswahl stehen Euch zwei Modelle: Monatsabo (11,99 Euro) und Jahresabo (119,99 Euro).

Bei dem Streamingdienst seht Ihr als Fußballfans live neben der Königsklasse auch die Europa League, alle Freitagsspiele der Bundesliga und die internationalen Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Zudem seht Ihr dort jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

Champions League heute im Liveticker

Beide Champions-League-Achtelfinal-Rückspiele könnt Ihr heute auch jeweils im Liveticker von SPOX verfolgen.

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick