RB Leipzig - FC Liverpool, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag kommt es unter besonderen Umständen zum Achtelfinal-Hinspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool in Budapest. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Ticker und Stream verfolgen könnt.

RB Leipzig - FC Liverpool, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen den Leipzigern und dem Team von Jürgen Klopp wird nur beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Die Übertragung der Partie startet eine halbe Stunde vor Anpfiff, das bedeutet um 20:30 Uhr begrüßt Euch Alex Schlüter am Mikrofon.

Ab 21.00 Uhr begleitet Euch dann Marco Hagemann gemeinsam mit Experte Sandro Wagner durch die Partie.

Auch die Highlights der Partie sind bereits kurz nach Abpfiff auf DAZN zu sehen.

RB Leipzig - FC Liverpool: Achtelfinale der Champions League heute im Liveticker

Das Achtelfinalhinspiel der Roten Bullen gegen die Reds aus Liverpool könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier könnt Ihr jede Aktion der Partie fast in Echtzeit mitverfolgen.

RB Leipzig - FC Liverpool, Achtelfinale der Champions League: Ort, Datum, Uhrzeit

Datum: 16.02.2021

16.02.2021 Ort: Puskas Arena (Budapest)

Puskas Arena (Budapest) Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Übertragung: DAZN

RB Leipzig - FC Liverpool heute live: Kritik an der Spielansetzung

Angesichts der aktuellen Krisensituation in Europa gibt es einige kritische Stimmen gegenüber den Privilegien der Profisportler. Ein deutliches Statement, gab die Spitze der SPD von sich.

"Es wäre ein stärkeres Signal gewesen, wenn man gesagt hätte, dass dieses Spiel verschoben wird, das fällt aus. Das ist auch mal verzichtbar an dieser Stelle. Der Wettbewerb darf da nicht an erster Stelle stehen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv.

Er kritisierte besonders die Außenwirkung einer solchen Spielverlegung: "Der Fußball muss sich schon fragen, ob man hier den Bezug zur Realität nicht verliert. Alle sind in Einschränkungen und jetzt verlegen wir ein Spiel mal eben quer durch Europa. Die Mannschaften jetten durch Europa. Ich glaube, das ist kein gutes Signal."

