Im Achtelfinale der UEFA Champions League erwartet uns heute ein Leckerbissen zwischen dem FC Barcelona und PSG. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und Stream sehen könnt.

FC Barcelona - PSG heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragung des Topspiels am heutigen Dienstag gibt es leider nicht im Free-TV zu sehen. Nur der Bezahlsender Sky überträgt die Partie in voller Länge. Sky- Kunden haben die Möglichkeit via Sky-Go das Geschehen aus der katalanischen Hauptstadt von unterwegs zu verfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Los geht's mit der Übertragung auf Sky Sport 2 HD um 20:50 Uhr. Kai Dittmann begleitet das Spiel am Mikrofon.

Die Highlights der Partie könnt Ihr kurz nach Abpfiff bei DAZN sehen. DAZN überträgt das andere Spiel am heutigen Abend zwischen RB Leipzig und Liverpool live und exklusiv.

Hier geht's zum kostenfreien Probemonat des "Netflix des Sports"

FC Barcelona - PSG heute live: Ort, Datum, Uhrzeit

Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Datum: 16.02.2021

16.02.2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Übertragung: Sky, Highlights bei DAZN

FC Barcelona - PSG heute live: Vorschau

In Paris sind derzeit die Sorgen um Neymar groß: Der Brasilianer zog sich im Spitzenspiel gegen Lyon vor zwei Wochen eine Verletzung zu und wird im Stürmerduell gegen Lionel Messi fehlen. Durch die Leihe des formstarken Moise Kean verfügt PSG zudem in dieser Saison über einen weiteren Hochkaräter in der Offensive. An der Seite von Kylian Mbappe kann die PSG-Offensive dennoch immer auf Ihre geballte Manpower setzen.

Barca ist jedoch trotz Startschwierigkeiten zu Beginn der Saison aktuell wieder in guter Form. Elf Spiele ist man mittlerweile in der Primera Division ungeschlagen und man konnte sich auf Platz drei verbessern.

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale