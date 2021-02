Darum wird Borussia Mönchengladbach - Manchester City in Budapest gespielt

Borussia Mönchengladbach nimmt es im Champions-League-Achtelfinale mit Manchester City auf. Das Hinspiel kann aber nicht im Borussia-Park stattfinden und muss in Budapest ausgetragen werden. SPOX erklärt den Grund dafür.

Borussia Mönchengladbach spielt Champions League, steht in der K.o.-Phase, begegnet Manchester City - all das jedoch ohne die eigenen Anhänger vor Ort. Die Zeit der Coronavirus-Pandemie ist auch für die Welt des Fußballs und dessen Fans eine ziemlich bittere. Mittlerweile sorgt sie sogar dafür, dass Mannschaften nicht nur auf die Unterstützung von den Rängen verzichten, sondern ihr Stadion trotz eines offiziellen Heimspiels verlassen müssen.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City nicht in Mönchengladbach

Die Gladbacher treten am heutigen Mittwoch, den 24. Februar ab 21 Uhr nicht im Borussia-Park gegen die Stars von Manchester City an. Gespielt wird auf neutralem Boden in Ungarns Hauptstadt Budapest, um genauer zu sein in der dortigen Puskas Arena. Corona-bedingt werden auch dort keine Zuschauer erlaubt sein.

Hintergrund der Verlegung des Spielorts ist eine in Großbritannien aufgetretene Corona-Mutation, wegen der Deutschland von dort aus momentan niemanden in die Bundesrepublik einreisen lässt. Auch keine Fußballmannschaften.

Manchester City ist jedoch in England Zuhause, weshalb die UEFA die Partie in Abstimmung mit den Vereinen und dem ungarischen Fußballverband nach Budapest verlegte. Das zunächst bis zum 17. Februar geltende Einreiseverbot von England nach Deutschland ist bis zum 3. März verlängert worden.

RB Leipzig - FC Liverpool bereits in Budapest

Bereits in der vergangenen Woche wurde das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool, das andere deutsch-englische Duell im Achtelfinale der Königsklasse, aus demselben Grund nicht in Leipzig, sondern in Budapest ausgetragen. Liverpool gewann 2:0.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City heute im TV und Livestream

Das Hinspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City könnt Ihr heute live verfolgen. DAZN überträgt die 90 Minuten auf der Plattform im Livestream, geht dabei bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, um 20.30 Uhr, auf Sendung. Alexander Schlüter begrüßt Euch gemeinsam mit dem Experten Sandro Wagner, zum Anstoß übernehmen dann Jan Platte als Kommentator und ebenjener Wagner.

Bei Sky ist heute Atalanta Bergamo gegen Real Madrid als Einzelspiel zu sehen. In der Konferenz werden abwechselnd beide Spiele gezeigt.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City heute im Liveticker

Mit von der Partie sein könnt Ihr ansonsten auch mithilfe des Livetickers von SPOX. So entgeht Euch nichts Wichtiges - ob Tore, Karten, Wechsel, Verletzungen oder sonst etwas Nennenswertes.

Champions League: Die bisherigen Achtelfinal-Ergebnisse

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis RB Leipzig FC Liverpool 0:2 FC Barcelona Paris St. Germain 1:4 FC Porto Juventus Turin 2:1 FC Sevilla Borussia Dortmund 2:3 Lazio Rom Bayern München 1:4 Atletico Madrid FC Chelsea 0:1

Champions League: Ausstehende Termine im Achtelfinale

Im Achtelfinale werden alle Spiele um 21 Uhr angepfiffen und pro Spieltag zwei parallel ausgetragen.