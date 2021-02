Am heutigen Dienstag startet die UEFA Champions League in die K.o.-Runde. Wir zeigen Euch, welche Spiele aus dem Achtelfinale DAZN heute live im TV und Livestream zeigt.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Die heutigen Partien im Achtelfinale der UEFA Champions League sind beide auf DAZN zu sehen. Das Topspiel zwischen PSG und dem FC Barcelona wird jedoch nur als Highlight-Video kurz nach dem Abpfiff auf DAZN abrufbar sein.

In voller Länge seht Ihr auf DAZN heute die Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool live aus Budapest. Der Grund für die Verlegung nach Ungarn ist ein Einreiseverbot für den FC Liverpool aufgrund der Corona-Situation in England. Eine Sondergenehmigung für die Reds hatte die Bundespolizei abgelehnt. Los geht's um 21.00 Uhr in der Puskas Arena.

Doch DAZN hat nicht nur den besten europäischen Fußball im Angebot, hier wird etwas für alle Sportfans geboten. Beim "Netflix des Sports" bekommt Ihr geballte Action aus UFC, US-Sportarten, Radsport, Rennsport, Dart, Rallye, Tennis etc.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr könnt Ihr das DAZN-Abonnement erwerben. Davor habt Ihr die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Champions League: Infos zur Übertragung auf DAZN

Start der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Verfügbare Geräte: Smartphone, Smart-TV, Tablet, Desktop, Konsole

Smartphone, Smart-TV, Tablet, Desktop, Konsole Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

Champions League: Vorschau RB Leipzig - FC Liverpool

Für die Sachsen läuft es derzeit in der Liga ordentlich, mit dem Sieg gegen den FC Augsburg am Wochenende ist RB Leipzig zurück in der Erfolgsspur. Außerdem konnte das Team um Marcel Sabitzer mit Manchester United in der Gruppenphase bereits ein britisches Team eliminieren.

Bei den Reds ist das Lazarett derzeit gut gefüllt. Im Moment fallen zahlreiche Spieler aus, speziell in der Abwehr. Dennoch kann Jürgen Klopp eine tolle Bilanz gegen deutsche Teams in der K.-o.-Phase vorweisen: Viermal trat er mit dem LFC gegen Klubs aus der Bundesliga an, jedes Mal setzte er sich durch.

Julian Nagelsmann scheiterte in den CL-Playoffs der Saison 2017/18 mit der TSG Hoffenheim an Liverpool und Jürgen Klopp.

Champions League: Die Termine für das Achtelfinale

Im Achtelfinale werden alle Spiele um 21 Uhr angepfiffen. Pro Tag werden zwei Spiele parallel ausgetragen.