Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trägt Borussia Mönchengladbach heute Abend das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City aus. Hier erhaltet Ihr alle Infos, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Anstoß, Datum, Stadion

Die Begegnung zwischen den Mönchengladbachern und ihren Gästen aus Manchester steigt am heutigen Abend. Ab 21.00 Uhr soll der Ball rollen.

Austragungsort der Partie ist nicht der Gladbacher Borussia-Park, in dem die Borussia für gewöhnlich ihre Heimspiele austrägt. Aufgrund der Coronapandemie hat Manchester City keine Einreiseerlaubnis nach Deutschland erhalten. Somit wird das Spiel in der Puskas Arena in Budapest ausgetragen. Zuschauer sind vor Ort keine zugelassen.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Spiele in der Champions League werden nicht im Free-TV übertragen, das dürfte mittlerweile bekannt sein. DAZN und Sky teilen sich die Rechte an der Königsklasse 2020/2021.

Das Spiel zwischen Mönchengladbach und Manchester wird exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Das "Netflix des Sports" überträgt die Partie live und in voller Länge. Als Kommentatoren-Team fungiert dabei dieses Trio:

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Moderator: Alex Schlüter

Auf Sky wird das Spiel der Fohlen in Budapest nicht in Gänze zu sehen sein. Bei dem Pay-TV-Sender ist das Spiel lediglich Teil der Champions-League-Konferenz.

Ein DAZN-Abo kostet 11,99 Euro pro Monat oder - falls Euch diese Option eher zusagt - 119,99 Euro im Jahresabo.

DAZN zeigt auch über die Champions League hinaus jede Menge Live-Fußball, zum Beispiel die Europa League, die Primera Division, die Serie A und ausgewählte Bundesliga-Spiele.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Champions League heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt das Spiel nicht live sehen? Vielleicht haben wir eine Alternative für Euch: unseren Liveticker. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine Auswechslung, keine Karte und werdet generell über alles Wissenswerte auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht's zum Liveticker von Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City.

Borussia Mönchengladbach - Manchester City: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Stones, Ruben, Zinchenko - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Sterling, De Bruyne, Foden

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale

Zeitgleich zur Partie der Borussia gegen Manchester empfängt Atalanta Bergamo Real Madrid.