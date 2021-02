Atalanta Bergamo und Real Madrid bestreiten heute das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Dieses Spiel könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' der Champions League umsonst!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Atalanta Bergamo - Real Madrid: Champions League heute im Liveticker

Vor Beginn:

Des weiteren müssen die Königlichen heute Abend auf einige Stammkräfte verzichten. Neben Karim Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos, Marcelo und Dani Carvajal fallen auch Eder Militao, Alvaro Odriozola, Federico Valverde und Rodrygo verletzungsbedingt aus.

Vor Beginn:

Grundsätzlich gilt Atalanta als Favoritenschreck und stellte schon so einigen großen Klubs in der Serie A ein Bein (4:1 vs. AS Rom, 3:0 vs. Milan, 1:1 vs. Juve, 3:1 und 4:2 vs. Neapel).

Vor Beginn:

Abwehrspieler Ferland Mendy warnte allerdings vor dem ersten Europapokal-Duell der Geschichte mit Bergamo: "Sie haben es ja nicht ohne Grund hierher geschafft. Wir wissen, dass sie eine Mannschaft sind, die gut spielt und viele Tore schießt."

Vor Beginn:

Real Madrid geht nach den jüngsten Erfolgserlebnissen mit neuem Schwung in die entscheidende Phase der Champions League. Toni Kroos sieht das ebenfalls so, wie er Sky erklärte: "Gefühlt hatten wir schon vier Krisen in diesem Jahr. Wir sind aber auch viermal rausgekommen."

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Atalanta Bergamo - Real Madrid: Champions League heute im TV und Livestream

Für die Übertragung der Partie zwischen Atalanta Bergamo und Real Madrid ist heute der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Auf Sky Sport 2 HD läuft ab 20.50 Uhr das Einzelspiel, die Konferenz ist bei Sky Sport 1 HD zu sehen. Marcel Meinert kommentiert das Einzelspiel, in der Konferenz begleitet Wolf Fuss das Geschehen.

Zusätzlich zur Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream an. Um auf diesen zugreifen zu können, braucht Ihr als Sky-Kunde die SkyGo-App. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Zugang kaufen.

Champions League, Achtelfinale: Ergebnisse

So gingen die bisherigen Partien der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League aus: