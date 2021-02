Atletico Madrid - FC Chelsea: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag steht der Auftakt in den zweiten Teil der Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League an. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Holt Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und verfolgt zahlreiche Spiele der Champions League live!

Atletico Madrid - FC Chelsea: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Partie aus Bukarest wird heute live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Der Streaminganbieter überträgt live ab 20.45 Uhr aus Rumänien. Als Moderator fungiert Tobi Wahnschaffe. Wenn das Spiel um 21 Uhr freigegeben wird, begrüßen Euch Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch am Mikrofon.

Doch DAZN hat nicht nur europäischen Spitzenfußball im Angebot. Hier gibt es Action aus den US-Profiligen wie NBA, NFL, MLB oder NHL. Zudem könnt Ihr die Top-Events der UFC sehen und beim Rennsport mitfiebern.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat vom "Netflix des Sports"!

Atletico Madrid - FC Chelsea: Ort, Datum, Übertragung

Datum: 23.02.2021

23.02.2021 Ort: Arena Nationala (Bukarest)

Arena Nationala (Bukarest) Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Übertragung: live und exklusiv in voller Länge bei DAZN

live und exklusiv in voller Länge bei Voraussichtliche Aufstellung von Atletico Madrid:

Oblak - Gimenez, Savic, Hermoso - Koke, Saul, Vrsaljko, Llorente, Carrasco - Felix, Suarez

Oblak - Gimenez, Savic, Hermoso - Koke, Saul, Vrsaljko, Llorente, Carrasco - Felix, Suarez Voraussichtliche Aufstellung von Chelsea:

Mendy - Christensen, Rüdiger, Azpilicueta - Alonso, Kovacic, Jorginho, Reece - Mount, Ziyech - Werner

Atletico Madrid - Chelsea: Champions League heute im LIVETICKER

Wer die Partie mit Topstars wie Havertz, Suarez oder Werner nicht im Stream oder im TV verfolgen kann, dem sei der Liveticker von SPOX ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene auf dem Rasen und könnt sogar mit anderen Usern über das Spiel, die Taktik und Aufreger diskutieren.

Atletico Madrid - Chelsea: Champions League heute live: Die Vorschau

Die Colchoneros präsentierten sich in der Gruppenphase ungewohnt defensivschwach. Nur zwei der sechs Gruppenspiele konnte Jan Oblak mit einer weißen Weste beenden. Chelsea hat seinerseits in dieser Saison durch einen Wechsel zwischen den Pfosten von Kepa zu Eduouard Mendy deutlich an Stabilität in der Hintermannschaft gewonnen.

Mit Topstars wie Hakim Zieych oder Kai Havertz ist das Team von Thomas offensiv natürlich auch brandgefährlich. Kantersiege wie ein 4:0 bei Sevilla zeigten auch schon das enorme Potential der Londoner auf. Darüber hinaus ist das Team aus der Premier League in der Gruppenphase nie als Verlierer vom Platz gegangen.

Für Atletico soll Edelstürmer Luis Suarez die Kohlen aus dem Feuer holen, wir dürfen uns auf geballte Offensivpower von beiden Seiten freuen.

Champions League: Die Hinspiele der Achtelfinals im Überblick