Heute Abend beginnt endlich die K.o.-Phase der diesjährigen Champions-League-Saison mit zwei Achtelfinalhinspielen. In den kommenden Tagen folgen die restlichen. Wann diese Klubs dann in der Rückrunde erneut aufeinander treten und wie Ihr diese Spiele im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League: Die Spiele des heutigen Tages

Die Spiele RB Leipzig gegen FC Liverpool und FC Barcelona gegen PSG eröffnen am heutigen Dienstag die Champions-League-K.o.-Phase. In den Folgetagen steigen dann die restlichen sechs Hinspielduelle. Aus der Bundesliga sind ab morgen auch Borussia Dortmund, Bayern München und Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Am Mittwoch in acht Tagen stehen die letzten Hinspiele an.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts TV-Übertragung Dienstag, 16. Februar 21 Uhr RB Leipzig FC Liverpool DAZN 21 Uhr FC Barcelona Paris Saint-Germain Sky Mittwoch, 17. Februar 21 Uhr FC Porto Juventus Turin Sky 21 Uhr FC Sevilla Borussia Dortmund DAZN Dienstag, 23. Februar 21 Uhr Lazio Rom Bayern München Sky 21 Uhr Atletico Madrid FC Chelsea DAZN Mittwoch, 24. Februar 21 Uhr Borussia M'gladbach Manchester City DAZN 21 Uhr Atalanta Bergamo Real Madrid Sky

© getty Kann der FC Bayern seinen Titel verteidigen?

Champions League, Achtelfinale - Rückspiele: Ort, Datum, Übertragung im TV und Livestream

Weiter geht's in der Königsklasse dann am Dienstag, den 9. März, mit den ersten Rückspielen. Der BVB empfängt den FC Sevilla und Juventus muss gegen den FC Porto ran. Am 10., 16. und 17. März steigen ebenfalls jeweils zwei Rückrundenduelle.

Noch ist jedoch unklar, ob die Spiele auch alle wie geplant in den eigenen Stadien ausgetragen werden können. Stand jetzt gibt es noch keine Ausweichforderungen. Wegen der Corona-Maßnahmen wurde nämlich bereits das Hinspiel zwischen Leipzig und Liverpool nach Ungarn verlegt. Dieser Fall könnte auch im März eintreten und mehrere Klubs betreffen.

Bei der Übertragung der Rückspiele hingegen ist alles fix. Sky und DAZN übernehmen erneut an jedem Spieltag jeweils eine Partie. Sky überträgt dabei im Gegensatz zur Hinrunde alle Spiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge - auch im Livestream. Die kostenpflichtigen Livestreams von Sky sind mittels Sky-Go-Abonnement oder via Sky Ticket abrufbar.

Champions League - Aussprache-Guide: So verrückt werden die Namen der Stars ausgesprochen © getty 1/48 Wie immer vor der K.o.-Phase aktualisiert die UEFA ihren Aussprache-Guide und sorgt damit für einiges Kopfschütteln. SPOX zeigt die kuriosesten Aussprachen der Stars des Champions-League-Achtelfinals. © getty 2/48 Der Titelverteidiger greift auch in dieser Saison nach den Sternen - und vielleicht nach Sonne und Mond ... © getty 3/48 Manuel Neuers Aussprache klingt an sich schon mal richtig. © getty 4/48 Niklas Süle dagegen bereitet gerade dem englischen Muttersprachler größere Probleme. © getty 5/48 Bei Jerome Boateng finden ihr ehrlich gesagt die Löw'sche Aussprache besser, also "Scherohm". © getty 6/48 Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen! © getty 7/48 Emre Can hat seinen Namen sicherlich noch nie so "strahlend" ausgesprochen. © getty 8/48 Also "Hor-Land" in etwas anderer Schreibweise könnte durchaus für Verwirrungen sorgen ... © getty 9/48 Jedes Jahr wieder ein Klassiker! Und es steckt auch so viel drin in Łukasz Piszczeks Aussprache - Bargeld, eine Überprüfung und was auch immer das "Woo" bedeuten soll - Wu-Tang Clan? © getty 10/48 Angelino - wie man's spricht eben! © getty 11/48 Wenn sich Emil Forsberg mal absichtlich fallen lässt, spricht der Fachmann nicht von einer Schwalbe, sondern vom Forsberry-Flop! © getty 12/48 Noch hat Dominik Szoboszlai nicht für RB Leipzig in der CL gespielt, aber nun wisst Ihr wenigstens, wie man das ausspricht. © getty 13/48 Ob es Gladbach dieses Jahr wieder in die Champions League schafft? Denn dann wären sie gewissermaßen "back for good". © getty 14/48 Tony Jantschke. Wo das "U" herkommen soll, wissen wir auch nicht. © getty 15/48 Yeah! © getty 16/48 Nein, auch nach so vielen Jahren hatten wir immer noch keine Ahnung, wie Kevin De Bruyne wirklich ausgesprochen wird. Bis jetzt! © getty 17/48 Gabriel Jesus, also nicht wie der von Weihnachten! © getty 18/48 Ob Gündogan auch eine Gastrolle in der neuen Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi" bekommen wird? © getty 19/48 Da hätte man auch so drauf kommen können. © getty 20/48 Unseren Chef vom Dienst Felix Götz nennen wir nun auch nur noch Faylish! © getty 21/48 She may, she may not. Das weiß man(n) ja nie so genau. Aber vielleicht weiß es Sime Vrsaljko von Atletico Madrid. © getty 22/48 Marten de Roon GEHÖRT übrigens zu Atalanta Bergamo. © getty 23/48 Berat Djimsiti ist sicherlich keiner fürs Land. © getty 24/48 Hatta Klima? Wir wissen allerdings nicht, ob Hans Hateboer ein Fan vom Komiker Hans-Werner Olm ist. © getty 25/48 Bosko Sutalo, ein Verfechter des Mottos "Flach spielen, hoch gewinnen". © getty 26/48 Barcas Finanzprobleme stecken direkt im Namen - oder zumindest ein Lösungsansatz. © getty 27/48 Ronald Araujo könnte nach seiner Karriere eine Papageien-Art züchten. Nur so ein Tipp. © getty 28/48 Ein Klassiker. © getty 29/48 Michael Jordan hat ja mal mit Luc Longley bei den Bulls gespielt. Ob Clement Lenglet auch ein Jordan-Fan war? © getty 30/48 Ricard Puig könnte dem Namen nach ganze Regierungen stürzen. © getty 31/48 Sicherlich. © getty 32/48 Pulisic hat mit dem Namen auch gleich die richtige Trikot-Farbe. © getty 33/48 Wer kann sich nicht Thiago Silva eines Tages bei Chicago Fire vorstellen? © getty 34/48 Nochmal Star Wars? © getty 35/48 Was sagt ein Niederländer auf die Frage, wozu der Schalter an der Wand gedacht ist? © getty 36/48 Sind die sicher, dass sie Wojciech Szczesny dieses Mal richtig aussprechen? Und sind wir sicher, dass wir ihn dieses Mal richtig schreiben? © getty 37/48 Wesley Hoedt dürfte beim Schauen der Serie "Scrubs" sicher auch zu folgender Erkenntnis gekommen sein: "Hoo(t)ch is crazy!" © getty 38/48 Cheerio, Governor! © getty 39/48 Vedat Muriqi von Lazio ist hoffentlich Fan der Kuh von Lionel Richie. © getty 40/48 Caoimhin Kelleher, Ersatzkeeper von Liverpool, dürfte auch schon aufgefallen sein, dass sein Name wohl eine fremdartige Form von "Kevin" sein könnte. © getty 41/48 Wie der Franzose so schön sagt ... © getty 42/48 Idrissa Gueye auch eher naheliegend. © getty 43/48 Diogo Leite könnte dem Namen nach durchaus so seine Schwierigkeiten mit der Pünktlichkeit haben. © getty 44/48 Jesus Corona. Vergesst den unglücklichen Nachnamen, aber beim Vornamen kommt dem von Weihnachten schon näher - Heu im Stall und so ... © getty 45/48 Das dürfte seine Frau immer rufen, wenn sie sauer auf Agustin Marchesin ist. © getty 46/48 Close enough! © getty 47/48 Wer hier nur ganz schnell drüber fliegt, könnte nun ein Monster im Lake Erie verorten. Spannend! © getty 48/48 Zum Abschluss noch eine Beleidigung von Tomas Vaclik, dem Keeper von Sevilla.

Champions League: Die Rückspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts TV-Übertragung Dienstag, 9. März 21 Uhr Juventus Turin FC Porto DAZN 21 Uhr Borussia Dortmund FC Sevilla Sky Mittwoch, 10. März 21 Uhr FC Liverpool RB Leipzig Sky 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Barcelona DAZN Dienstag, 16. März 21 Uhr Manchester City Borussia M'gladbach Sky 21 Uhr Real Madrid Atalanta Bergamo DAZN Mittwoch, 17. März 21 Uhr FC Porto Juventus Turin DAZN 21 Uhr Bayern München Lazio Rom Sky

