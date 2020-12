Champions League - Schiedsrichterin Stephanie Frappart bei Juventus vs. Dynamo Kiew: Alter, Karriere, Einsätze

Im Spiel zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew wird es heute zu einer Premiere kommen: Erstmals wird eine Schiedsrichterin ein Spiel in der Champions League leiten. Wem diese Ehre zufällt, verrät Euch dieser Artikel.

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh Dir den Auftritt von Stephanie Frappart live an!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Wann findet das Spiel von Stephanie Frappart statt?

Frappart leitet die Begegnung zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew. Diese findet im späten Fenster der Champions-League-Spiele am Mittwochabend statt, der Anstoß soll also um 21 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Austragungsort der Partie ist das Juventus Stadium in Turin. Zuschauer sind aufgrund der Coronapandemie nicht zugelassen.

Champions League: Alle Infos zu Stephanie Frappart

Die Leitung der Partie zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew hat historischen Charakter, Stephanie Frappart wird die erste Frau in der Geschichte der Champions League sein, die ein Spiel als Schiedsrichterin pfeifen wird. Es ist allerdings längst nicht die erste Schallmauer, die die 36-Jährige in ihrer Karriere durchbricht.

2011 pfiff sie als erste Frau in Frankreich ein Spiel in der dritten Liga, drei Jahre später folgten ihre ersten Auftritte in der Ligue 2 - ebenfalls als erste Frau überhaupt. Seit 2019 pfeift Frappard in der Ligue 1. Im August 2019 schrieb sie zudem Geschichte, indem sie den Super Cup zwischen dem Champions-League- und Europa-League-Sieger leitete. Der FC Liverpool schlug den FC Chelsea damals im Elfmeterschießen.

Einen Monat zuvor hatte Frappart zudem erstmals in ihrer Karriere das WM-Finale der Frauen geleitet. Die Auswahl der USA setzte sich dabei in Lyon gegen die Nationalmannschaft der Niederlande durch.

Hier seht Ihr alle Infos zu Frappart noch mal auf einen Blick:

Kategorie Info Alter 36 Jahre Nationalität Frankreich Erstes Division-3-Spiel 2011 Erstes Ligue-2-Spiel 2014 Erstes Ligue-1-Spiel 28.4.2019 Erstes UEFA-Super-Cup-Spiel 14.8.2019 Erstes Champions-League-Spiel 2.12.2020 Erstes WM-Finale der Frauen 7.7.2019

Champions League: Wer überträgt das Spiel von Stephanie Frappart?

Das Spiel zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew läuft live und exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst teilt sich die Rechte an der Champions League in dieser Saison mit Sky und überträgt fast alle Spiele (14 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase) live.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr - je nachdem welche Alternative Euch besser gefällt. Neukunden können DAZN obendrein einen Monat kostenlos testen.

Neben der Champions League hat DAZN zahlreiche weitere Top-Events aus der Welt des Sports im Programm, darunter die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Nations League, ausgewählte Bundesliga-Spiele sowie US-Sport, Boxen, Tennis, Golf und Darts.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G