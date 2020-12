RB Leipzig - Manchester United 3:2: Zittersieg trotz Gala! RBL erreicht CL-Achtelfinale

RB Leipzig kann nach einem Prestigesieg auf Europas großer Fußball-Bühne von weiteren Erfolgen in der Champions League träumen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Dienstag das abschließende Gruppenspiel gegen Manchester United vor allem dank einer überzeugenden ersten Halbzeit mit 3:2 (2:0) und zog zum zweiten Mal ins Achtelfinale der Königsklasse ein - obwohl die Leipziger am Ende doch noch zittern mussten (die Highlights im Video).

Zudem nahm RB Revanche für die bislang höchste Niederlage der jungen Klubgeschichte, die Manchester den Sachsen beim 0:5 in Old Trafford Ende Oktober zugefügt hatte. Die Red Devils müssen ihre Europapokalsaison in der Europa League fortsetzen.

"Wir haben es spannender als nötig gemacht. Aber die Jungs haben es über die Linie gebracht", sagte Sportdirektor Markus Krösche bei Sky: "Wir sind froh, dass wir im Achtelfinale stehen." Nagelsmann berichtete von ausgelassener Stimmung in der Kabine und war hochzufrieden: "Die Jungs haben gefightet. Es sind Maschinen, wie ich gesagt habe."

Ob RB als Gruppensieger die K.o.-Runde in Angriff nimmt, ist noch offen. Das Parallelspiel der Gruppe H zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir war wegen einer angeblichen rassistischen Äußerung des Vierten Offiziellen aus Rumänien abgebrochen worden. Das Spiel wird am Mittwoch um 18.55 Uhr mit einem neuen Schiedsrichtergespann fortgesetzt. Bei einem Sieg der Franzosen wäre Leipzig Zweiter.

Der überragende Spanier Angelino (2.) und Amadou Haidara (13.) sorgten früh für die beruhigende Führung für die Leipziger, die für das sichere Weiterkommen einen Sieg benötigten. Justin Kluivert (69.) erhöhte. Für United trafen dann aber noch Bruno Fernandes (80.) per Foulelfmeter und Paul Pogba (82.).

Nagelsmann war gegen den englischen Rekordmeister in der Abwehr zum Umstellen gezwungen, für den gelbgesperrten Dayot Upamecano spielte Willi Orban. Der ungarische Nationalspieler überzeugte. Zudem kehrten Kevin Kampl und Dani Olmo in die Startelf zurück. Man habe in der Vorsaison in der K.o.-Phase "Blut geleckt", hatte Nagelsmann vor Anpfiff am Sky-Mikrofon gesagt: "Das würden wir gerne wiederholen."

RB Leipzig - Manchester United: Noten und Einzelkritiken der RBL-Spieler © getty 1/15 RB Leipzig hat dank eines 3:2-Sieges gegen Manchester United das Achtelfinale der Champions League erreicht - zwei Spieler zeigten dabei Galavorstellungen. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 PETER GULACSI: Hatte lange überhaupt nichts zu tun. Kassierte dann aber zwei Gegentore, für die er nichts konnte. Rettete in der Nachspielzeit gegen den Kollegen und Fast-Eigentorschützen Mukiele. Note: 3. © getty 3/15 NORDI MUKIELE: Präsentierte sich zu Beginn fahrig und ungenau im Passspiel, Mitte der ersten Halbzeit blieb ein ganz schlimmer Fehlpass ungestraft. Kurz davor hatte er Gelb gesehen. In der Folge besser - bis zum Fast-Eigentor. Note: 3,5. © getty 4/15 IBRAHIMA KONATE: Übernahm in Abwesenheit des gesperrten Upamecano die Rolle des Abwehrchefs und tat lange so, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Bittere Schlussphase: Verschuldete den fragwürdigen Elfer und fälschte entscheidend zum 2:3 ab. Note: 3. © getty 5/15 WILLI ORBAN: Sein vermeintliches Tor zum 3:0 wurde wegen einer Abseitsstellung zurecht zurückgenommen, sein unabsichtliches Handspiel in der 37. zurecht nicht mit einem Elfmeter geahndet. Fehlerfreier Auftritt des besten Leipziger Zweikämpfers. Note: 2. © getty 6/15 AMADOU HAIDARA: Mit einer perfekten Direktabnahme erzielte er das 2:0. Kurz darauf verletzte er sich beinahe bei einem Zweikampf. In der Folge solide, aber etwas unauffälliger. Beim 2:3 verlor er Gegenspieler Pogba aus den Augen. Note: 2,5. © getty 7/15 KEVIN KAMPL: Gemeinsam mit seinem Nebenmann im zentralen Mittelfeld Sabitzer nahm er Uniteds wichtigsten Spieler Fernandes über weite Strecken des Spiels aus selbigem. Im Offensivspiel unauffälliger als Sabitzer. Note: 2,5. © getty 8/15 MARCEL SABITZER: Spielte etliche schöne Seitenverlagerungen, die schönste verwertete Angelino zum 1:0. Beim 2:0 gab er die Vor-Vorarbeit und auch bei der Entstehung des 3:0 war er beteiligt. Verzeichnete die meisten Ballgewinne aller Leipziger. Note: 1,5 © getty 9/15 ANGELINO: Seine nächste grandiose Vorstellung. Mit einer tollen Direktabnahme erzielte er das 1:0, mit einer tollen Flanke bereitete er das 2:0 vor. Vor dem 3:0 eroberte er erst den Ball und flankte ihn einige Sekunden später ins Zentrum. Note: 1. © getty 10/15 EMIL FORSBERG: Bis zu seiner Auswechslung in der 56. der umtriebigste Vertreter des Offensivtrios. In der 17. schoss er ganz knapp vorbei und verpasste damit das 3:0. Zeigte sich im Gegenpressing besonders engagiert. Note: 3. © getty 11/15 DANI OLMO: Sehr unauffällige Vorstellung. Von den Leipziger Offensivspielern war er am seltensten am Ball und versprühte am wenigsten Gefahr. Schwach auch seine Zweikampfquote von nur knapp 29 Prozent. In der 56. ausgewechselt. Note: 4. © getty 12/15 CHRISTOPHER NKUNKU: Zeigte sich von Beginn an bemüht, viel gelang ihm aber nicht. Etwas unfreiwillig fälschte er Angelinos Flanke ab und bereitete damit Kluiverts 3:0 vor. Note: 3. © getty 13/15 YUSSUF POULSEN: Wurde in der 56. eingewechselt und suchte gleich den Doppelpass mit dem gleichzeitig gekommenen Kluivert, der jedoch nicht klappte. Rieb sich auf, versprühte aber kaum Gefahr. Note: 3,5. © getty 14/15 JUSTIN KLUIVERT: Holte sich kurz nach dem Doppelpass-Versuch mit Poulsen eine unnötige Gelbe Karte ab - und zog dann eine für seinen Gegenspieler Maguire. Generell ein äußerst belebender Faktor und außerdem Schütze zum 3:0. Note: 2,5. © getty 15/15 TYLER ADAMS: Kam in der 75. für Kampl und fügte sich einwandfrei ins Leipziger Spiel ein. Keine Bewertung.

Angelino und Marcel Sabitzer überzeugen bei RB Leipzig

Seine Mannschaft ließ daran von Beginn an keinen Zweifel - und das lag nicht nur am Traumstart durch Angelino. Der nominelle Linksverteidiger hatte eine Flanke des spielstarken Kapitäns Marcel Sabitzer aus vollem Lauf vollendet, es war bereits der dritte Treffer im laufenden Wettbewerb für den 23-Jährigen.

Das Fehlen eines klassischen Stürmers kompensierte RB mit Spielfreude und geschlossenem Offensivdrang. Ein probates Mittel waren dabei schnelle Diagonalverlagerungen. Der häufigste Adressat war Angelino, der Haidara vor dem zweiten Tor bediente und kurz darauf fast eine weitere Torvorlage verbuchen konnte. Spielmacher Emil Forsberg zielte jedoch freistehend daneben (17.).

So stark Leipzig im Angriff agierte, so gut nahm Nagelsmanns Mannschaft auch die Defensivaufgaben wahr. Mit frühem Pressing schaffte RB häufig Überzahlsituationen in den Zweikämpfen, die enorme Körperlichkeit machte es United schwer. Die seltenen Entlastungsangriffe spielten die Engländer ungenügend aus.

Die Leipziger Dominanz bröckelte erst nach rund einer halben Stunde etwas, nachdem Orbans Treffer nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt worden war. Große Fehler leistete sich Leipzig aber nicht.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Verlauf der Begegnung deutlich. Manchester drängte Leipzig in die eigene Hälfte und provozierte viele kleinere Fouls. Die Standards der Briten sorgten stets für Gefahr, dabei hatten die Leipziger auch das Glück auf ihrer Seite. Beim Freistoß von Bruno Fernandes rettete die Latte (69.).

Im Gegenzug nahm Kluivert dann den größten Druck von seiner Mannschaft, allerdings nur vermeintlich. Denn danach kamen die Gäste durch einen Doppelschlag noch einmal heran.

RB Leipzig - Manchester United: Die Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban, Angelino (87. Halstenberg) - Haidara - Sabitzer, Kampl (75. Adams) - Nkunku, Dani Olmo (56. Kluivert), Forsberg (56. Poulsen).

Manchester United: de Gea - Wan-Bissaka (78. Fosu-Mensah), Lindelöf (77. Tuanzebe), Maguire, Shaw (61. Williams) - McTominay, Matic (61. Pogba) - Greenwood, Bruno Fernandes, Alex Telles (46. van de Beek) - Rashford.