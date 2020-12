Rassismus-Eklat: Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir unterbrochen

Das Champions-League-Spiel zwischen PSG und Basaksehir wurde unterbrochen. Der Grund war ein rassistischer Eklat.

Nach einem Foul von Presnel Kimpembe nach 14 Minuten kam es zu einer Rudelbildung am Seitenrand. Basaksehir-Assistent Pierre Webo (Kamerun) bekam wegen unsportlichen Verhaltens die Rote Karte gezeigt. Daraufhin ging er den vierten Schiedsrichter an. Er wiederholte immer wieder fragend in Richtung des vierten Offiziellen: "Why you say Negro?" und "You can't say Negro".

Offenbar hatte der vierte Offizielle Sebastian Coltescu über Funk dem Hauptschiedsrichter Ovidiu Hategan mitgeteilt, dass er Webo die Rote Karte zeigen würde. Dabei bezeichnete er den Kameruner dem Vernehmen nach als "Negro", was eine Welle der Entrüstung von Seiten beider Mannschaften auslöste.

Demba Ba versucht, Problem zu erklären

Ersatzspieler Demba Ba, ehemals Spieler von TSG Hoffenheim, schaltete sich ein und diskutierte länger mit dem vierten Offiziellen. Er machte Coltescu klar, dass er eine weiße Person auch nicht explizit als solche bezeichnen würde: "Würdest du einer weißen Person die Rote Karte geben, würdest du auch nicht sagen: 'Der Weiße da!'"

Coltescu erklärte, er habe der Einfachheit halber zum N-Wort gegriffen. Zur Einordnung: "Negru" heißt "schwarz" auf rumänisch. Das Wort "Negro", wie von Webo wahrgenommen, soll demnach nicht gefallen sein. Das entschuldigt Coltescus Wortwahl jedoch kaum, da er Webo dennoch über seine Hautfarbe definierte.

© getty

Spiel unterbrochen - Basaksehir verweigert Rückkehr auf den Platz

PSG-Spieler, in erster Linie Neymar und Kylian Mbappe, solidarisierten sich mit den Gegnern aus der Türkei. Nach nach 22:30 Minuten gingen beide Teams geschlossen in die Kabinen.

Die UEFA teilte nach rund 15 Minuten mit, dass die Partie in Kürze fortgesetzt werden soll. Die Spieler von Paris Saint-Germain warteten in der Folge im Kabinentrakt, von Basaksehir-Spielern war keine Spur. Sie weigerten sich, das Spiel wieder aufzunehmen.

Zwar bot die UEFA an, den vierten Offiziellen auszutauschen, Spieler wie Ba weigerten sich jedoch weiterhin, wieder auf den Platz zurückzukehren.