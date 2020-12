Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heiße Phase in der Gladbach-Gruppe! Am heutigen Mittwoch empfängt Inter Mailand den Tabellenzweiten Schachtjor Donezk. Das Besondere: Die beiden Kontrahenten, die Borussia und Real Madrid sind alle noch nicht sicher im Achtelfinale. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livesteam und Liveticker verfolgen könnt.

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk steigt am heutigen Mittwoch (9. Dezember) um 21 Uhr. Austragungsort ist das legendäre Giuseppe-Meazza-Stadion in der italienischen Metropole.

Zuschauer sind aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch in Italiens Fußballstadien nicht zugelassen. Lediglich in der Premier League gab es zuletzt eine Rückkehr - wenn auch begrenzt - der Fans.

Inter Mailand - Donezk heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Free-TV-Übertragung der Partie zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gehofft hat, wird enttäuscht. Die Begegnung wird ausschließlich von DAZN live und in voller Länge gezeigt.

Der Streaminganbieter teilt sich die Übertragungsrechte an der Champions League mit Pay-TV-Sender Sky und hat 14 von 16 Partien pro Spieltag im Programm, darunter auch das Gastspiel von Borussia Mönchengladbach bei Real Madrid. Sky deckt die Partie hingegen nur in einer Konferenz in Form von Ausschnitten mit allen Parallelspielen ab.

Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte oder ein anderes Spiel an den Bildschirmen live sehen will, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Champions League: Gruppe B mit Inter und Donezk

Inter Mailand braucht dringend einen Sieg, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Der Vorteil: Die Italiener haben den direkten Vergleich gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und würden bei einer Niederlage der Fohlen in Madrid und einem eigenen Erfolg sicher in der nächsten Runde stehen. Hier ein Überblick zu allen Szenarien der Gruppe B.