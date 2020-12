Kurz nach dem Ende der Gruppenphase der Champions League steht die Auslosung des Achtelfinals statt. Wann und nach welchem Modus die Partien der Runde der besten 16 Teams in Europa gezogen werden sowie wo Ihr die Auslosung im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Auslosung des Achtelfinals der Champions League im Livestream bei DAZN sehen.

Champions League: Wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt?

In den vergangenen Jahren wurde das Achtelfinale der Champions League meist direkt am Freitag nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase durchgeführt. In diesem Jahr müssen die Klubs ein paar Tage mehr auf ihre Gegner in der Runde der besten 16 warten.

Die Auslosung für die Achtelfinalpartien findet am Montag, 14. Dezember, um 12 Uhr statt. Wie gewohnt werden im Schweizer Nyon die Kugeln gezogen.

Champions League: Modus der Auslosung für das Achtelfinale

Der Modus ist recht einfach, hat jedoch eine Ausnahme zu bieten. Grundsätzlich gilt, dass die Gruppensieger einen Zweitplatzierten einer anderen Gruppe zugelost bekommen. Der Gruppensieger verfügt zudem zusätzlich über den vermeintlichen Heimvorteil im Rückspiel.

Eine Einschränkung gibt es jedoch. Vereine aus dem gleichen nationalen Verband dürfen im Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. So kann zum Beispiel dem FC Bayern nicht Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach oder RB Leipzig zugelost werden, sofern diese Bundesligisten als Zweitplatzierte in die K.o.-Runde einziehen.

Champions League, Achtelfinale: Teilnehmer

Gruppe Gruppensieger Gruppenzweiter A FC Bayern München Atletico Madrid/RB Salzburg B Borussia Mönchengladbach/Schachtjor Donezk/Real Madrid Borussia Mönchengladbach/Schachtjor Donezk/Real Madrid/Inter C Manchester City FC Porto D Liverpool FC Atalanta Bergamo/Ajax E Chelsea FC FC Sevilla F Borussia Dortmund/Lazio Rom Borussia Dortmund/Lazio Rom/FC Brügge G FC Barcelona/Juventus Turin FC Barcelona/Juventus Turin H Manchester United/PSG/RB Leipzig Manchester United/PSG/RB Leipzig

Champions League: Auslosung des Achtelfinals live im TV und Livestream

Die Auslosung könnt Ihr live im TV und Livestream verfolgen. Sky Sport News HD zeigt die Ziehung der Partien im Free-TV- Zusätzlich bietet der Sender auf der Webseite einen kostenfreien Livestream an.

Außerdem hat DAZNdas Event im Programm. Der Streamingdienst zeigt am 14. Dezember sowohl die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals als auch die Ziehung der Duelle in der ersten K.o.-Runde der Europa League live.

Insgesamt zeigt DAZN über 100 Spiele in dieser CL-Saison live und in voller Länge, darunter auch zahlreiche Spiele in den K.o.-Runden. Zudem hat das "Netflix des Sports" alle Begegnungen der Europa League im Programm.

Mit dem Probemonat streamt Ihr zudem die ersten 30 Tage kostenlos. Im Anschluss kostet ein Abo entweder 119,99 Euro im Jahr oder 111,99 Euro im Monat, sofern Euch das Angebot zugesagt hat.

Champions League: Die Termine der K.o.-Runde

Die Champions League macht nach der Auslosung erst einmal zwei Monate Pause. Mitte Februar beginnt dann die K.o.-Runde der Königsklasse.

Im Achtelfinale sind sowohl die Hin- als auch die Rückspiele auf jeweils vier Spieltage aufgesplittet. Im Viertel- und Halbfinale dagegen sind nur noch jeweils vier Termine für die K.o.-Spiele geplant.