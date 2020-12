Champions League: Termine der K.o.-Runde, TV-Übertragung

Die Gruppenphase der Champions League endet am 9. Dezember 2020. Erst im Jahr 2021 geht es weiter mit dem Achtelfinale. Hier gibt es alle Infos zu den Terminen, dem Zeitplan und der TV-Übertragung der K.o.-Runde.

Über 100 Spiele der Champions League könnt Ihr live auf DAZN sehen. Hier geht es zum Probemonat.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Termine und Zeitplan der K.o.-Runde

Nach der Gruppenphase ziehen insgesamt 16 Teams in die K.o.-Runde ein. Diese greifen aber erst im Jahr 2021 wieder in der Königsklasse ein: Das Achtelfinale wird ab Mitte Februar gespielt.

Die Hin- und Rückspiele in der Runde der besten 16 sind dabei auf jeweils zwei Wochen und vier Spieltage aufgesplittet. Das Viertel- und Halbfinale wird dagegen innerhalb von acht Tagen ausgetragen.

Das Finale ist für den 29. Mai angesetzt. Gespielt werden soll im Atatürk-Stadion in Istanbul.

Champions League: Terminplan

Runde Termine Achtelfinale, Hinspiele 16./17./23./24. Februar Achtelfinale, Rückspiele 9./10./16./17. März Viertelfinale, Hinspiele 6./7. April Viertelfinale, Rückspiele 13./14. April Halbfinale, Hinspiele 27./28. April Halbfinale, Rückspiele 4./5. Mai Finale 29. Mai

Champions League: TV-Übertragung der K.o.-Runde

Die Duelle in der K.o.-Runde werden nicht im Free-TV zu sehen sein. Einzig das Finale könnte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen, sofern ein deutsches Team das Endspiel erreicht.

Ansonsten teilen sich Sky und DAZN die Übertragungen untereinander auf. DAZN zeigt dabei einen Großteil der Spiele, insgesamt über 100 Partien könnt Ihr in dieser CL-Saison beim Streamingdienst verfolgen.

In der K.o.-Runde werden die jeweiligen Übertragungen erst noch bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass Sky alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung im Achtel- und Viertelfinale im Programm haben wird. An allen Halbfinal-Begegnungen sowie am Endspiel halten sowohl Sky als auch DAZN die Rechte.

DAZN zeigt darüber hinaus die komplette Saison der Europa League und hat mit der Primera Division, Serie A, Ligue 1 und ausgewählten Spielen der Bundesliga jede Menge hochklassigen Live-Fußball auf nationaler Ebene zu bieten.

Ihr wollt das Angebot testen? Dann sichert Euch den Probemonat von DAZN. Im Anschluss kostet Euch ein Abo entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro für das komplette Jahr.

Champions League: Das wurde aus den 16-jährigen CL-Debütanten © imago images/cordon press/miguelez sports/Gribaudi/ImagePhoto 1/27 Am kommenden Dienstag könnte Dortmunds Moukoko den Allzeit-Rekord als jüngster CL-Spieler brechen. Er wäre einer von nur 13 Spielern, die mit 16 schon CL spielten. Wir zeigen, was aus ihnen wurde. © getty 2/27 JACK WILSHERE am 25.11.2008 für den FC Arsenal im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 24 Tagen. © getty 3/27 Galt als Wunderkind des englischen Fußballs. Dann kamen die Verletzungen und der Abstieg des Ausnahmetalents. Mittlerweile ist er nach Vertragsauflösung bei West Ham vereinslos. "Es ist eine Schande, was mit ihm passiert ist", sagte Ex-Kollege Fabregas. © getty 4/27 ANTHONY VANDEN BORRE am 14.09.2004 für den RSC ANDERLECHT im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 21 Tagen. © getty 5/27 Der große Durchbruch blieb Vanden Borre trotz Stationen in Florenz, Genua, Portsmouth und Montpellier versagt. 2017 hörte er aufgrund von "mentaler Müdigkeit" auf, kehrte im September 2019 aber nochmal zu Anderlecht zurück. Dort hat er Vertrag bis 2021. © getty 6/27 ANSU FATI am 17.09.2019 für den FC Barcelona im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 17 Tagen. © LLUIS GENE/Getty Images 7/27 Kürzlich 18 Jahre alt geworden, hat sich Fati bei Barca bereits zum Leistungsträger gemausert, auch für die spanische Nationalmannschaft traf er schon. Könnte sich der aktuell verletzte Linksaußen zum Nachfolger von Lionel Messi mausern? © imago images / SKATA 8/27 ROMAN WALLNER am 09.12.1998 für Sturm Graz im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 5 Tagen. © GEPA 9/27 War in Österreich für Sturm, Austria, Rapid, LASK, Salzburg, Innsbruck und Grödig tätig. Mit den Bullen wurde Wallner zweimal Meister. In Deutschland stürmte er für Hannover 96 und 2012 ein halbes Jahr in Leipzig. Beendete 2019 seine Karriere. © imago images / Mary Evans 10/27 ALEKSANDR PAVLENKO am 31.10.2001 für Spartak Moskau im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten, 11 Tagen. © imago images 11/27 Pavlenko (l.) schaffte den großen Durchbruch nicht, kam zu keinem Länderspiel und tourte nach seinem Abschied von Spartak durch die russische Pampa. Mittlerweile spielt er für Rodina Moskau in der 3. Liga und ist dort gleichzeitig Co-Trainer. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 12/27 BRYAN CRISTANTE am 06.12.2011 für AC Milan im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten, 3 Tagen. © getty 13/27 Cristante mauserte sich in der Saison 16/17 für Delfino Pescara zum Stammspieler in der Serie A. Nach Stationen bei Benfica und in Bergamo zahlte die Roma 2019 21 Millionen Euro Ablöse für den Mittelfeldmann. Kommt bisher auf neun Länderspiele. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 14/27 MOISE KEAN am 22.11.2016 für Juventus Turin im Alter von 16 Jahren, 8 Monaten, 25 Tagen. © Imago Images/Le Pictorium 15/27 Der Stürmer aus der Juve-Jugend verpasste dort den Durchbruch und ging 2019 zum FC Everton, konnte auch dort aber nicht überzeugen. Im Oktober 2020 wurde er zur PSG verliehen - und dort trifft er bislang am Fließband (6 Tore in 10 Pflichtspielen). © imago images / Lars Moeller 16/27 KENNETH ZOHORE am 20.10.2010 für den FC Kopenhagen im Alter von 16 Jahren, 8 Monaten, 19 Tagen. © getty 17/27 Der Mittelstürmer spielte schon für Florenz, in Göteborg und Belgien, bevor er in Cardiff anheuerte und dort in der Saison 16/17 regelmäßig traf. In der Premier League aber überfordert. Derzeit in der Championship für Millwall aktiv. © imago images / ANE Edition 18/27 CHARALAMPOS MAVRIAS am 20.10.2010 für Panathinaikos Athen im Alter von 16 Jahren, 7 Monaten, 29 Tagen. © getty 19/27 Der Rechtsverteidiger spielte schon für Sunderland, in Kroatien, Schottland und mittlerweile für Nikosia auf Zypern. Auch in Deutschland war er zweimal am Ball: Für Fortuna Düsseldorf (2016) und beim KSC (2016/17). Es blieb bei einem CL-Einsatz. © imago images / Belga 20/27 YOURI TIELEMANS am 02.10.2013 für den RSC Anderlecht im Alter von 16 Jahren, 4 Monaten, 25 Tagen. © getty 21/27 Der Mittelfeldmann ging 2017 zunächst für 25 Mio. Euro nach Monaco, zwei Jahre später zahlte Leicester sogar 45 Mio. für den belgischen Nationalspieler. Dort absoluter Leistungsträger, verpasste in der Liga noch keine einzige Minute. © imago images / Grubisic 22/27 ALEN HALILOVIC am 24.10.2012 für Dinamo Zagreb im Alter von 16 Jahren, 4 Monaten, 6 Tagen. © getty 23/27 Der "Balkan-Messi" ging mit 18 zu Barca und wollte den Durchbruch anschließend in Gijon, beim HSV, Las Palmas, Milan, Lüttich und Heerenveen schaffen - ohne Erfolg. Der 24 Jahre alte Spielmacher unterschrieb vor kurzem bei Birmingham City. © getty 24/27 RAYAN CHERKI am 27.11.2019 für Olympique Lyon im Alter von 16 Jahren, 3 Monaten, 10 Tagen. © getty 25/27 Der 17-jährige Offensivmann hat in Lyon den Durchbruch geschafft. Aus der Olympique-Jugend stammend, verlängerte er zuletzt erst seinen Vertrag bei den Franzosen bis 2023 - trotz angeblichem Interesse von Real und ManUnited. © getty 26/27 CELESTINE BABAYARO am 23.11.1994 für den RSC Anderlecht im Alter von 16 Jahren, 2 Monaten, 25 Tagen. © imago images 27/27 Der Linksverteidiger ging 1997 nach dem Gewinn der Goldmedaille mit Nigeria bei Olympia 1996 zu Chelsea und blieb bis 2004 (192 Pflichtspiele, 8 Tore). Folgte 2009 Ex-Blues-Coach Ruud Gullit in die USA und beendete dort seine Karriere.

Champions League: Wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt?

Die Achtelfinal-Begegnungen werden fünf Tage nach dem letzten Gruppenspieltag ausgelost. Dabei werden die Gruppensieger den Gruppenzweiten zugelost.

Zwei Ausnahmen gibt es jedoch dabei: Die Klubs dürfen nicht auf ihr Gruppengegner treffen. Außerdem dürfen Vereine aus dem gleichen nationalen Verband nicht im Achtelfinale gegeneinander spielen.

Im kommenden Jahr steht dann nur noch eine Ziehung an. Am 19. März werden die Viertelfinals ausgelost. Damit einhergehend ergeben sich auch die Ansetzungen der Halbfinals, denn dabei werden zwei Duelle der Runde der besten Acht zusammengelost. Ab dem Viertelfinale steht also ein kompletter Turnierbaum fest.

Champions League: Termine der Auslosungen der K.o.-Runde