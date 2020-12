Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Datum, Ort, TV-Übertragung

Nach dem Ende der Gruppenphase der Champions League steht die Auslosung des Achtelfinals an. Wann und wo die Ziehung der Duelle der ersten K.o.-Runde stattfindet und wie Ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Datum, Ort

Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen der Champions League findet am Montag, den 14. Dezember, statt. Fünf Tage nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase erfahren die qualifizierten Teams also, auf wen sie in der Runde der besten 16 treffen.

Wie gewohnt wird die UEFA die Ziehung an ihrem Hauptsitz in Nyon (Schweiz) abhalten. Als Zeremonienmeister wird dabei wie gewohnt Giorgio Marchetti durch die Veranstaltung führen.

Los geht es am 14. Dezember um 12 Uhr. Eine Stunde später werden dann die Partien für die erste K.o.-Runde in der Europa League gezogen.

Champions League: Auslosung für das Achtelfinale im TV und Livestream

DAZN zeigt über 100 Spiele der Champions League in dieser Saison live und in voller Länge. Dazu hat der Streamingdienst auch die Auslosungen im Programm. Pünktlich zum Start ab 12 Uhr steht am Montag auf der Plattform der Livestream zum Abruf bereit.

Die genaue Aufteilung für die Übertragung der Achtelfinals ist dagegen noch nicht sicher. DAZN wird aber auf jeden Fall die Halbfinals und das Finale sowie ausgewählte Spiele im Viertel- und Achtelfinale zeigen.

DAZN teilt sich dabei die Rechte mit Sky, das die Auslosung ebenfalls überträgt. Sky Sport News HD wird die Ziehung in Nyon im Free-TV begleiten. Zudem wird ein kostenfreier Livestream auf der Webseite des Senders angeboten.

Champions League: Die Termine der K.o.-Runde

Die Hinspiele im Achtelfinale werden am 16., 17., 23. und 24. Februar gespielt. Die Rückspiele sind dann zwei respektive drei Wochen später angesetzt.

Im Gegensatz zu den Achtelfinals sind die Spiele in der Runde der letzten acht Teams nicht aufgesplittet. Das Finale ist für den 29. Mai in Istanbul vorgesehen.

Runde Termine Achtelfinale, Hinspiele 16./17./23./24. Februar Achtelfinale, Rückspiele 9./10./16./17. März Viertelfinale, Hinspiele 6./7. April Viertelfinale, Rückspiele 13./14. April Halbfinale, Hinspiele 27./28. April Halbfinale, Rückspiele 4./5. Mai Finale 29. Mai

Champions League, Achtelfinale: Teilnehmer