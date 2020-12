Champions League: BVB, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig im Achtelfinale live auf DAZN

In der Champions League steht im Frühjahr das Achtelfinale auf dem Programm. Dabei kommen drei Hinspiele der deutschen Teams live auf DAZN.

Die Champiosn League live auf DAZN - mit dem kostenlosen Probemonat seid Ihr live dabei!

Alle vier deutschen Mannschaften konnten sich für die K.o.-Phase der UEFA Champions League qualifizieren und Fans können mit den Achtelfinal-Hinspielen von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gleich drei Matches mit deutscher Beteiligung live und exklusiv in voller Länge bei DAZN erleben.

Los geht es mit den Leipzigern. Das Team von Julian Nagelsmann trifft am 16. Februar auf den amtierenden englischen Meister FC Liverpool. Direkt am Folgetag muss der BVB nach Andalusien zum amtierenden UEFA Europa League-Champion FC Sevilla reisen. Borussia Mönchengladbach erwartet eine Woche später am 24. Februar das Starensemble von Manchester City. Auch das Aufeinandertreffen von Atletico Madrid und dem FC Chelsea können Fans am 23. Februar live und exklusiv in voller Länge bei DAZN sehen.

Im März stehen dann die Achtelfinal-Rückspiele an. Hier zeigt DAZN die Spitzenpartien zwischen Paris St.-Germain und dem FC Barcelona sowie des FC Chelsea gegen Atletico Madrid live und exklusiv in voller Länge. Außerdem dürfen sich die Fans auf das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo sowie Juventus Turin und dem FC Porto bei DAZN freuen.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Alle Fans können sich auf drei echte Knaller im Achtelfinale auf DAZN freuen: Gladbach gegen Man City, Leipzig gegen Liverpool und der BVB gegen Sevilla - eine großartige Auslosung!"

© DAZN

Noch mehr Champions League auf DAZN ab 2021/22

Ab der Saison 2021/22 wird es noch besser: Fans können sich dann auf nahezu die komplette UEFA Champions League bei DAZN freuen - 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase und die Konferenz laufen dann live und exklusiv nur bei DAZN.

DAZN überträgt zudem als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich alle Spiele der UEFA Europa League live, u.a. mit den Partien Bayer 04 Leverkusen gegen die Young Boys Bern und TSG Hoffenheim gegen den FK Molde sowie dem Wolfsberger AC gegen Tottenham Hotspur und dem FC Salzburg gegen den FC Villarreal.