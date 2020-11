BVB nach Sieg gegen Brügge: Sebastian Kehl will "richtigen Lauf bis Weihnachten"

Erling Haaland trifft, Jadon Sancho zaubert: Borussia Dortmund liegt nach dem Sieg in der Champions League gegen den FC Brügge (die Highlights im Video) aber nicht nur aufgrund seiner Offensivjuwele in allen Wettbewerben auf Kurs.

Der in eine wärmende BVB-Decke gehüllte Rekordmann Erling Haaland lachte und scherzte ausgelassen mit seinen Teamkollegen. Die eingebaute Torgarantie des Norwegers sorgte aber auch bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund für beste Laune.

"Der Spaß und die Freude sind trotz der tristen Verhältnisse zu spüren", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem Doppelpack des 20-Jährigen beim 3:0 (2:0) gegen den belgischen Meister FC Brügge. In schweren Corona-Zeiten ist beim BVB von einer Herbstdepression überhaupt nichts zu spüren - ganz im Gegenteil.

In der Champions League würde der Vizemeister schon mit einem Punkt im nächsten Heimspiel gegen Lazio Rom das Achtelfinale erreichen, in der Bundesliga liegt der Tabellenzweite auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter Bayern München. Die irrwitzige Terminhatz in den kommenden Wochen sehen die leichtfüßig wirkenden Dortmunder nicht als Belastung, sondern als Ansporn.

"Wir erzielen gute Ergebnisse und machen gute Spiele. Dann ist auch die Leichtigkeit da", sagte Kehl bei DAZN und schob eine kleine Kampfansage hinterher: "Wir wollen einen richtigen Lauf aufnehmen bis Weihnachten. Wir können einiges erreichen."

Borussia Dortmund schlägt Club Brügge: Die BVB-Einzelkritik © imago images / Jan Huebner 1/17 Borussia Dortmund landet einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Club Brügge und schnuppert am Achtelfinale der Königsklasse. Neben Erling Haaland und Raphael Guerreiro überzeugen zwei Engländer. Der BVB in der Einzelkritik. © imago images / Sven Simon 2/17 ROMAN BÜRKI: Können Keeper auch Kurzarbeitergeld beantragen? Vom belgischen Meister nur einmal ernsthaft geprüft, da hatte der Schweizer seine Fingerspitzen rechtzeitig vor Krmencik am Ball (65.). Note: 3. © imago images / Revierfoto 3/17 THOMAS MEUNIER (bis 72.): Bleibt weiter hinter den großen Erwartungen zurück. Stand gegen seinen alten Klub in der Defensive sicher, aber Meuniers offensive Pässe kommen einfach zu selten an. Note: 4. © imago images / Revierfoto 4/17 MANUEL AKANJI: Bestätigte in seinem 20. Spiel in der Königsklasse den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Defensiv souverän und auch vorne mit Szenen. Hatte sogar einen Treffer auf dem Fuß, doch Gäste-Keeper Mignolet konnte retten (32.). Note 2,5. © imago images / Kirchner-Media 5/17 MATS HUMMELS: Mit einem frühen Flüchtigkeitsfehler, der Brügges Krmencik fast die Chance auf die Führung ermöglicht hätte. Danach aber gewohnt souverän, auch im Spielaufbau. Note: 3. © imago images / Revierfoto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO (bis 81.): Meiste Pässe, meiste Ballkontakte - trotz Auswechslung! Der Portugiese ist längst der heimliche Spielmacher beim BVB. Fast alle Angriffe laufen über Guerreiro, der mit seiner Rolle als LV offenbar unterfordert ist. Note: 2. © imago images / Ulrich Hufnagel 7/17 JUDE BELLINGHAM: Sehr engagiert, sehr offensiv ausgerichtet, mit einigen guten Seitenverlagerungen. Überzeugender Auftritt des Engländers, der vor dem 2:0 auch den Freistoß zog. Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 THOMAS DELANEY (bis 72.): Einer von fünf Neuen im Favre-Team gegenüber dem jüngsten Sieg in der Bundesliga. Wie immer mit großer Laufbereitschaft. Stopfte viele Lücken und hatte auch offensiv einige gute Ideen. Note: 3. © imago images / Team 2 9/17 JADON SANCHO: Vielleicht das beste Saisonspiel des Engländers. Sanchos Traumpass auf Haaland öffnete früh den Weg zum 200. Königsklassen-Tor des BVB. Ebenso sehenswert sein eigenes Tor zum 2:0, ein toller Freistoß in den Winkel. Note: 1,5. © imago images / Kirchner-Media 10/17 THORGAN HAZARD: Konnte sich auf der rechten Außenbahn nur selten in Szene setzen. Wie in der 43. Minute, als er sich von De Ketelaere schlicht abkochen ließ. Zu harmlos bei einem Volley aus kurzer Distanz (79.). Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 11/17 GIOVANNI REYNA (bis 81.): Bekam die würdevolle Aufgabe übertragen, im zentralen Mittelfeld die Fäden zu ziehen. Das gelang aber diesmal eher schlecht als recht. Oft überhastet und ungenau. Verdaddelte einen klasse Pass von Haaland (21.). Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 12/17 ERLING HAALAND (bis 81.): Langsam gehen die Superlative aus. Knackte mit seinem Doppelpack etliche CL-Rekorde. Dortmunds fleischgewordene Ballmaschine prügelt die Kugeln auf den Kasten, dass man sich Sorgen ums Tornetz machen muss. Irrer Typ. Note: 1,5. © imago images / Avanti 13/17 EMRE CAN (ab 72.): In den letzten achtzehn Minuten für den ausgepowerten Delaney auf dem Platz. Versuchte, nochmal etwas Dampf zu machen. Nennenswertes kam aber nicht mehr dabei heraus. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 14/17 MATEU MOREY (ab 72.): Durfte für Meunier ran und kam damit überraschend zu seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Machte seine Sache ordentlich, aber unauffällig. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 15/17 FELIX PASSLACK (ab 81.): In der Schlussphase noch für Guerreiro auf dem Platz. Sein gefährlicher Torschuss wurde gerade noch von Brügges Abwehr zur Ecke gelenkt. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 16/17 JULIAN BRANDT (ab 81.): Ein paar Spielminuten zum Schluss für Dortmunds Mittelfeld-Ass. Reichte aber angesichts des Spielstands nur noch zu einem besseren Auslaufen. Keine Benotung. © imago images / RHR-Foto 17/17 MARCO REUS (ab 81.): Der Kapitän diesmal nur mit einem schonenden Kurzeinsatz. Keine Benotung.

BVB-Sportdirektor Zorc lobt Haaland

Besonders mit einem Juwel wie Haaland. In zwölf Spielen in der Königsklasse hat Haaland bemerkenswerte 16 Tore erzielt. Diese historische Bestmarke schafften nicht einmal die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. In seinen 13 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison kommt Haaland schon auf 17 Treffer. "Für uns ist er Gold wert, weil er die Mannschaft mitreißen kann und wichtige Tore erzielt. Jede Minute zeigt er, dass er erfolgreich sein möchte", lobte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky.

Diese Eigenschaft überträgt sich auf die gesamte Mannschaft. "Wir haben gute Charaktere dazugeholt, die auf dem Platz konsequent durchziehen und nicht zurückstecken", sagte Torhüter Roman Bürki: "Da redet dann auch niemand mehr von Mentalität. Jetzt wollen wir den Gruppensieg."

Dieser wäre mit einem Sieg gegen Rom vorzeitig erreicht. Da passt es gut, dass auch Jadon Sancho sein kleines Formtief überwunden zu haben scheint. Gegen Brügge leitete er den Führungstreffer von Haaland ein, dann zirkelte er Sekunden vor dem Pausenpfiff einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Sancho habe "gut gespielt" und sei "viel gelaufen", stellte Trainer Lucien Favre zufrieden fest und übte Nachsicht: "Ein Spieler kann nicht immer in Topform sein."

Favre über Moukoko: "Er muss auch ein wenig Geduld haben"

Sancho bedankte sich nach Spielschluss für "das Vertrauen der Trainer". Sie hätten ihm in den nicht einfachen Wochen zuletzt "Mut zugesprochen". Über sein Tor und seine Vorlage sei er "froh".

Die Gesamtlage stimmt beim BVB. In 14 Pflichtspielen in dieser Saison erzielten die Dortmunder bereits 36 Treffer und blieben neunmal ohne Gegentor. "Wir müssen konzentriert und gierig bleiben", forderte Kehl.

Das gilt auch für Youssoufa Moukoko. Favre verzichtete auf einen Einsatz des 16-Jährigen, der damit zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League geworden wäre. "Er wird ein sehr guter Spieler werden, aber er muss auch ein wenig Geduld haben", sagte Favre. Sollte Moukoko gegen Rom oder beim Gruppenfinale in St. Petersburg zum Einsatz kommen, hätte er den Nigerianer Celestine Babayaro abgelöst.

