Champions-League-Powerranking: Mit FC Bayern und Gladbach - DAZN-Experte Sandro Wagner verrät seine Top 5

Sandro Wagner hat in seiner Rolle als DAZN-Experte nach drei Spielen in der Champions League eine Zwischenbilanz gezogen und die bislang aus seiner Sicht besten fünf Teams gekürt. Darunter befinden sich etwas überraschend gleich drei deutsche Mannschaften.

Wagners Top 5 besteht aus seinem Favoriten, dem FC Bayern München, dem FC Liverpool, Manchester City, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach.

"Das hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Sie haben gegen Inter Mailand und Real Madrid einen super Eindruck hinterlassen", erklärte der DAZN-Experte seine Wahl auf die Elf vom Niederrhein. Die Fohlen teilten sowohl gegen Inter (2:2) als auch gegen die Königlichen (2:2) nach starken Leistungen die Punkte.

In beiden Begegnungen wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen, schließlich führte Gladbach sowohl gegen Inter als auch gegen Real kurz vor Schluss. Nach einem beeindruckenden Kantersieg in Donezk (6:0) führt die Borussia dennoch die Gruppe an und hat gute Chancen, das Achtelfinale zu erreichen. "Gladbach hat ein Faustpfand an Spielern, die sehr gut in Form sind, deswegen zählen sie für mich auch zu den besten Fünf."

Vor den Fohlen sieht Wagner RB Leipzig, die seiner Meinung nach zwei überzeugende Siege gegen Basaksehir und PSG gefeiert haben. Dem 0:5 in Manchester will der frühere Stürmer dagegen keine allzu große Bedeutung schenken: "Auch Top-Teams rutschen mal aus und das war so ein Ausrutscher", meinte Wagner.

Sandro Wagner: Pep muss eigener Taktik vertrauen

Ohne Ausrutscher sind bislang Pep Guardiolas Cityzens ausgekommen. "Sie machen einen sehr konzentrierten, sehr fokussierten Eindruck", sagte Wagner, der glaubt, dass man sich in der Arbeiterstadt vor allem auf die Königsklasse konzentriert. Während City in der Premier League nur auf Platz 13 steht, wurden in der Königsklasse alle drei Spiele gegen den FC Porto, Piräus und Marseille überzeugend gewonnen. "Mir gefällt ihr Spiel und die Taktik von Guardiola. Es scheint so, als ob sie den Biss haben, diesmal in der Champions League etwas Zählbares zu holen", sagte Wagner.

Allerdings müsse sich dafür auch Guardiola ändern. "Er darf sich nicht so sehr am Gegner orientieren. Er muss mehr auf seine eigene Taktik vertrauen, vor allem in den Spitzenspielen."

Sandro Wagner: Bayern weiter hungrig auf Titel

Vor den Cityzens platziert Wagner den Liga-Konkurrenten aus Liverpool, der nach Meinung des Ex-Nationalspielers trotz der vergangenen Erfolge weiterhin "einen hungrigen Eindruck" machen. Das Team sei "enorm homogen" und habe mit dem Transfer von Thiago die Qualität im Mittelfeld noch einmal erhöht.

Thiago war im Sommer von den Bayern an die Anfield Road gekommen, dennoch sieht Wagner den Titelverteidiger aus München weiterhin als den Topfavoriten auf den Henkelpott. "Sie sind erneut aktiv, aggressiv und auch hungrig auf Titel", so Wagner. Wie City und Liverpool sind auch die Münchner noch ohne Punktverlust, vor allem das 4:0 gegen Atletico war überzeugend.

Die Verletzung von Joshua Kimmich sieht Wagner dagegen zunächst als nicht so tragisch an, der Nationalspieler wird den Rest des Jahres nach einem Meniskuseinriss ausfallen. Wagner ist sich aber sicher: "Das kriegen sie mit dem restlichen Kader auch so hin. Es reicht, wenn Kimmich in der wichtigen Phase der Saison im März oder April wieder voll fit sein wird."

